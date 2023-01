Hráli jsme jednoduchý hokej, pochvaloval si po čtvrtfinále Szturc

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v kanadském Halifaxu - čtvrtfinále: ČR - Švýcarsko, 2. ledna 2023. Radující se čeští hráči Gabriel Szturc (vlevo) a Jiří Ticháček (vpravo).

Halifax (Kanada) - Česká hokejová dvacítka přes nepodařený vstup do utkání ve čtvrtfinále mistrovství světa v kanadském Halifaxu deklasovala Švýcarsko 9:1. Dvěma góly k tomu přispěl také útočník Gabriel Szturc a s pěti trefami je společně s Jiří Kulichem nejlepším střelcem výběru kouče Radima Rulíka na turnaji.

"Důležité bylo, že jsme po rychle inkasovaném prvním gólu nevypnuli a netrápili jsme se, že prohráváme. Pořád jsme se snažili tlačit do brány, střílet a nakonec jsme první třetinu ještě otočili,“ řekl Szturc.

Vstup do utkání byl z českého pohledu hodně nešťastný. Už v čase 0:22 se Švýcaři ujali vedení, jenže reakce českého týmu na sebe nenechala dlouho čekat a v 10. minutě vedl 3:1.

"Byli jsme namotivovaní, chtěli jsme v turnaji pokračovat a jít do bojů o medaile. Nachystali jsme se na to. Začátek byl trošku nešťastný, hned v prvním střídání jsme inkasovali. Byly tam nějaké nešťastné odrazy, to se stává," prohlásil devatenáctiletý rodák z Českého Těšína.

Obrat ale české juniory brzy vrátil do pohody. "To, že jsme první třetinu ještě otočili, nám určitě psychicky hodně pomohlo, zatímco soupeři to nějakou energii vzalo. První část podle mě byla klíčová,“ uvedl Szturc.

Následně už Češi na ledě jasně dominovali. "Věděli jsme, že Švýcaři dobře otáčejí hru a jsou rychlí. Dávali jsme si na to pozor a tlačili jsme kotouče na bránu, což nám vycházelo. Výsledek už pak byl takový, jaký byl," podotkl Szturc, který působí druhou sezonu v Kelowně ve WHL.

Češi se s narůstajícím skóre nespokojili a až do poslední minuty se snažili přidávat další zásahy. "Nemohli jsme polevit ani třeba na třetí třetinu, když už jsme měli náskok. Trenér mohl Švýcarům v kabině něco říct, čekali jsme, že na nás mohou ještě vletět. Chystali jsme se na to a nic jsme nevypustili. Snažíme se hrát pořád stejně bez ohledu na stav," uvedl Stzurc, jenž v extralize působil v Mladé Boleslavi.

Teď se tým kouč Radima Rulíka bude snažit ukončit čekání na medaili od zisku bronzu v roce 2005 v americkém Grand Forks. "Hlavně musíme zůstat nohama na zemi. Zápas byl jaký byl, ale příště se bude hrát zase od nuly. Budeme se muset znovu připravit a makat, protože zatím jsme tu nic nedokázali,“ dodal Szturc.