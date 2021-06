Hráli jsme asi nejhůř, co jsem u týmu, je to velká facka, řekl Šilhavý

Boloňa (Itálie) - Podle trenéra Jaroslava Šilhavého podali čeští fotbalisté v Itálii v prvních ze dvou přípravných zápasů před mistrovstvím Evropy asi nejhorší výkon za dobu, co je u týmu. Vysokou porážku 0:4 bere jako velkou facku. Věří, že se z ní mužstvo rychle oklepe a do úterní generálky na šampionát proti Albánii a následného Eura se poučí.

"Samozřejmě facka je to velká. Štve mě to, takovýmhle rozdílem prohrát. Hráli jsme asi nejhůř, co jsem tady u týmu. Špatný výkon, špatný výsledek, to je zákonité," řekl na tiskové konferenci Šilhavý, který převzal reprezentaci v září 2018.

Jeho svěřenci s výjimkou úvodních 10 minut na čtyřnásobné světové šampiony nestačili a v obou poločasech inkasovali po chybách dvě branky.

"Musím soupeře pochválit, protože hráli skvěle. Mimo těch úvodních 10 minut jsme byli u všeho pozdě. Pak jsme dostali dva hloupé góly, které jsme soupeři nabídli sami. Tím se dostali na koně a už nás přehrávali. Ve druhém poločase koncertovali a dali nám lekci," uvedl Šilhavý.

Pro český tým šlo o vyrovnání druhé nejtěžší porážky od rozdělení federace. Vyšším rozdílem prohráli reprezentanti jen předloni na startu evropské kvalifikace v Anglii (0:5). Tehdy se mužstvo z debaklu oklepalo a v dalších zápasech se zlepšilo.

"Přiznám se, že se mi to v hlavě honilo. Samozřejmě ne že bychom to udělali schválně. Asi je lepší dostat takovouhle facku teď než na samotném mistrovství. Musíme se z toho oklepat, poučit a jít dál. Samozřejmě si to vyhodnotit. A už přemýšlet o dalším zápase s Albánií a pak o samotném mistrovství," řekl Šilhavý.

Proti Itálii se představili tři stopeři Ondřej Čelůstka, Jakub Brabec a střídající David Zima, utkání jim ale nevyšlo. "Ani jeden z nich nepodal dobrý výkon. Ondra Čelůstka pak musel kvůli zranění střídat. Jak jsme hráli špatně jako tým, tak se to svezlo i na obranu," poznamenal český trenér, jehož tým se od pondělí chystá na Euro na kempu v severní Itálii.

Kvůli zranění nenastoupil další stoper Tomáš Kalas a zdravotní problémy nepustily do hry ani útočníka Adama Hložka. "U Tomáše Kalase je to otázka nějakého podrobnějšího vyšetření, které absolvuje po (nedělním) návratu do Prahy. On sám říká, že by to mělo být dobré. U Ondry Čelůstky je to čerstvé, má svalové problémy v oblasti kolena. Ještě jsem úplně nemluvil s doktorem, jak moc je to vážné," uvedl Šilhavý.

"Je to složité na tomhle postu, když vám hráči takhle vypadávají. Ale věřím tomu, že budou k dispozici. Ještě je asi možnost za zraněného hráče někoho povolat, takže to je taky varianta. Nakonec stopera hrával i Aleš Matějů v Brescii, takže to je taky řešení. Ale nechci předbíhat," dodal kouč.