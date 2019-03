Ostrava - Jen tři góly dostali hokejisté Třince ve čtvrtfinále play off extraligy a také proto vedou nad Vítkovicemi po třetím duelu 3:0 na zápasy. I dnes Oceláři vyhráli v Ostravě 2:1 především díky precizní obraně. Tu ocenil také brankář Šimon Hrubec.

"Byl to fakt pěkný hokej a jsem rád, že jsme byli dvakrát šťastnější a dali jsme ty dva góly," prohlásil Hrubec.

Hrubec vydržel mezi prvním a třetím utkáním 123 minut bez inkasované branky. Prostřelil ho až 21 sekund před koncem dnešního duelu v přesilovce Šimon Stránský, ale na víc už se domácí nevzmohli. "Tam bylo hodně lidí a moc pěkně to trefil," uznal Hrubec. Připsal si 31 úspěšných zákroků, o deset víc než jeho protějšek Patrik Bartošák.

Jinak byla ale třinecká obrana pro Vítkovice skoro neprostupná. I když domácí podali nejlepší výkon v sérii, opravdu gólových šancí měli pomálu. "Vypovídá to o tom, jak perfektně hrajeme dozadu a jak tým hraje skvěle. Byl bych rád, kdyby to tak vydrželo a plnili to v každém zápase. Pak ty branky dostávat nebudeme," konstatoval Hrubec.

Třinec zatím v sérii takřka dokonale neutralizoval vítkovickou ofenzivu. Ostravané se nejsou schopni prosadit. "Myslím si, že rozhodující je to střední pásmo. Oni jezdí do plných, mají problém se k nám dostat. A když se třeba dostanou, tak to hrajeme jednoduše ven. Kluci skvěle blokujou, když něco vyrazím, hned to odpálí pryč," pochvaloval si Hrubec.

Když Vítkovičtí v závěru v přesilové hře snížili na 1:2, Hrubec už věřil, že vítězství si Oceláři sebrat nedají. "Hned jsem koukal na kostku, abych se podíval, kolik je tam ještě času. Za 21 vteřin se určitě ten gól dá dát, ale zase jsem si říkal, že je na ledě pět kluků. kteří by raději ten puk sežrali, než aby se dostali k nám do pásma. Věřil jsem, že nedovolí, aby na mě vůbec vystřelili," podotkl Hrubec.

Přestože v historii play off ještě nikdo neotočil stav série z 0:3, Třinec zachovává obezřetnost. "Strašně nerad bych něco podcenil. Razím heslo, že s pokorou se nejdále dojde. Musíme mít lepší první třetinu než dneska, protože tam nás dneska zatlačili a byli lepší. Byla to asi jejich nejlepší první třetina. Na tu si musíme dát v pondělí pozor a pak věřím, že bychom to mohli urvat," mínil třinecký gólman. "Ale víte, jak to je - raněné zvíře nejvíce kouše," doplnil.