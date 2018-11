Praha - Památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) do konce října navštívilo téměř 5,3 milionu návštěvníků. Tradičně nejvíce návštěvníků zavítalo na hrady a zámky od května do září, nejsilnějším měsícem byl červenec, v němž památky navštívilo bezmála 1,3 milionu zájemců. Uvedli to zástupci NPÚ na dnešní tiskové konferenci. Návštěvnost přes pět milionů lidí zaznamenává NPÚ několik let, loni to bylo za celý rok 5,49 milionu lidí.

Přestože u prvních pěti nejnavštěvovanějších objektů návštěvnost v porovnání s loňským rokem mírně klesla, 40 památek zaznamenalo nárůst. "Čekáme, že trend, kdy návštěvnost vrcholila u 5,5 milionu návštěvníků, se může zastavit," uvedla ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Je to podle ní i důsledek regulace návštěvnosti. Nejnavštěvovanější památky jsou přetížené, více zájemců podle ředitelky nemohou pojmout a pokud by se tak dělo, znamenalo by to degradaci těchto objektů. I proto se vstupné na některé památky zvýší, v průměru o deset až 15 procent.

Stejně jako v minulých letech i letos byly nejnavštěvovanějšími objekty zámky Český Krumlov a Lednice. Do konce října navštívilo českokrumlovský areál přes 400.000 lidí, zámek v Lednici se této hranici blíží. Právě těmto objektům se základní vstupné od příští sezony zvýší ze 180, respektive 190 korun na 200 korun.

"Očekáváme, že návštěvnost do konce roku ještě vzroste díky mimořádně pestrému adventnímu programu, který jsme pro návštěvníky připravili, vybrané památky budou otevřeny i během Štědrého dne, vánočních svátků či na Silvestra," řekla ředitelka.

NPÚ meziročně opět vzrostly vlastní výnosy. Od začátku roku do konce října činily 550 milionů korun, jde o nárůst 6,88 procenta proti stejnému období z roku 2017. NPÚ peníze použije na obnovu památek a zlepšování služeb. NPÚ hradí více než polovinu svého rozpočtu z vlastních výnosů. Počítá, že vyšší vstupné by v příštím roce mohlo zvýšit výnosy až o 30 procent.

Do první pětice nejvíce navštěvovaných památek patří vedle Českého Krumlova a Lednice ještě Hluboká, Karlštejn a Kroměříž. Přes 100.000 návštěvníků hlásí i Valtice, Konopiště, Trosky, Bouzov, Buchlovice, Sychrov a Švihov. Velkému návštěvnickému zájmu se podle vedení NPÚ těšila i pražská Invalidovna, kterou ústav převzal na jaře letošního roku. Během několika mimořádných prohlídek zavítalo do Invalidovny téměř 2000 lidí. Invalidovna patří podle ředitelky k objektům, které díky filmování generují nejvíce peněz z výnosů tohoto druhu.