Praha - Hradní stráž plánuje využívání dronů i autonomních vozidel. Nasazeny by byly především při střežení zámeckého areálu v Lánech. Pořídí si také mobilní strážnici, která umožní střežení dočasných prezidentských sídel. ČTK to řekl velitel Hradní stráže Jiří Kývala. Hradní stráž čeká i obměna uniforem strážných, tradiční maskáče budou nahrazeny novými uniformami. Vojáci by také měli dostat nové zbraně, plánuje koncepce Hradní stráže. V budoucnosti se také počítá s třetinovým navýšením počtu vojáků, především strážných.

Drony by měly v Lánech pomoct vojákům při střežení rozlehlého areálu. "Park je opravdu velký a využitím dronů ušetříme síly," poznamenal Kývala. Dron by se mohl například pohybovat po předem stanovené dráze nebo hlídkovat nad vybraným prostorem. Bezpilotní stroje by se ve výbavě Hradní stráže mohly objevit do roku 2024. O několik let později by je mohly doplnit pozemní autonomní systémy. Samoobslužná menší vozidla by se mohla pohybovat v odlehlejších částech zámeckého areálu a při jízdě by skenovala terén. Pokud by zjistila například pohyb nebo změny v terénu, na místo by se vydalo zásahové vozidlo, které by zjištěné informace ověřilo.

V plánu je tak výměna zbraní strážných. Dosud jednotky používají samopaly Scorpion Evo a v menší míře útočné pušky Bren. Právě počet "brenů" by se měl zvýšit, vojáci dostanou podle plánů jejich modernější verze Bren 2. Budou tak schopni střelby na delší vzdálenosti, což by mohli potřebovat v případě krize třeba v Lánech nebo při střežení dočasného sídla prezidenta. Hradní stráž také počítá s pořízením nových kulometů a zatím nespecifikované bezzákluzové zbraně, která nahradí granátomet RPG-7.

Koncepce dále počítá s pořízením dvou mobilních strážnic, které by Hradní stráži umožnily střežit dočasná sídla prezidenta. Budou mít podobu automobilu o velikosti dodávky, do kterého budou zabudovány potřebné systémy a budou skýtat i zázemí pro vojáky. Strážnici vyvíjí Vojenský technický ústav ve spolupráci s VOP Nový Jičín, řekl Kývala.

Do konce příštího roku Hradní stráž počítá s dokončením návrhu nových uniforem pro strážní jednotky. Měly by být vhodnější pro službu na Pražském hradě než klasické maskáče a doplnily by slavnostní uniformy od Theodora Pištěka z 90. let, které jsou používány při ceremoniálních příležitostech nebo při střežení vstupů do Hradu a které zůstanou zachovány. "Na konci příštího roku bychom měli mít veškeré průmyslové vzory," řekl Kývala. Na vývoji se podílí oděvní firma Koutný, která vyhrála výběrové řízení, společně s Centrem zabezpečení materiálem týlových služeb, armádními logistiky i samotnými strážnými. Uniformy by podle Kývaly měly být vzhledné a zároveň funkční. Barvy Hradní stráže zůstanou zachovány, měly by proto mít tmavomodrý vrch a šedé kalhoty.

Hradní stráž čeká třetinové navýšení počtu vojáků

Hradní stráž čeká v budoucnosti třetinové navýšení počtu vojáků. Nabírat bude především strážné. Počítá s tím koncepce Hradní stráže do roku 2028, řekl ČTK velitel Hradní stráže Jiří Kývala. Hradní stráž se tak v příštích letech rozšíří o 221 lidí. V plánu je proto také přestavba kasáren a výstavba nových prostor.

"Částečně Hradní stráž rozšíříme, abychom byli schopni zabezpečit veškeré úkoly spojené s ostrahou sídla prezidenta a ceremoniálními akty, popřípadě i dalšími úkoly, které mohou být na základě rozkazu prezidenta provedeny," řekl Kývala. Při plné naplněnosti by u Hradní stráže nyní sloužilo 672 vojáků a pracovalo 43 občanských zaměstnanců. Obsazeno je podle Kývaly asi 98,5 procenta míst.

Kývala předpokládá, že prvních asi 100 nových vojáků absolvuje od října výcvikový kurz ve Vyškově, k Hradní stráži by měli nastoupit od začátku roku. Další rozšíření nastane poté, co Hradní stráž dokončí výstavbu nové budovy na Petříně a po plánované přestavbě ve svém sídle. Cílem rozšíření je, aby vojákům zbyl čas na důkladnější výcvik.

Aby mohla Hradní stráž přijmout všech více než 200 nových příslušníků, potřebuje upravit své prostory. V první fázi postaví novou logistickou budovu na Petříně, kam se přesune asi 20 lidí z logistiky a sklady Hradní stráže. Zároveň v ní bude umístěn psinec s četou psovodů, který nyní sídlí ve Kbelích. "Nebudeme muset se psy jezdit přes celou Prahu," podotkl Kývala. Projekt by měl být zahájen v příštím roce.

Zejména přestěhování skladů ze sídla v Kanovnické ulici umožní rekonstruovat uvolněné prostory na kasárna. Do nich se pak bude moct přestěhovat jeden strážní prapor, který nyní sídlí v Čínské ulici, i nově přijatí vojáci. Přestavba by měla být hotova do roku 2025.

Nové vojáky plánuje Hradní stráž přijímat především na pozice strážných, jde také o řidiče, psovody nebo motocyklovou četu. Počet pracovníků štábu se podle Kývaly rozšíří minimálně.

Splnit podmínky přijetí k Hradní stráži není snadné. Nad rámec požadavků přijetí do české armády musí splňovat předepsanou výšku a váhu a nesmí mít tetování, piercing či náušnice. Podmínkou je také získání bezpečnostní prověrky. "Nicméně jsme optimisti. Věříme, že se nám podaří počty naplnit," řekl Kývala.

U strážních jednotek slouží téměř výhradně muži s výjimkou dvou žen. Podle Kývaly je důvodem fyzicky i psychicky náročná služba. Strážní musí zvládnout hodinové stání v pozoru v horku i chladu ve strážních budkách i zajišťování ochrany Hradu v davech turistů. V poslední době strážné především na stanovištích u vstupu do Hradu z Hradčanského náměstí trápily extrémní teploty. "Učíme je, aby dodržovali pitný režim, aby si nedali těžké jídlo před akcí," poznamenal Kývala.

Vojáci Hradní stráže mají od loňského roku možnost účasti na zahraniční vojenské misi. Zapojují se do spojenecké mise v Afghánistánu, kde působí na pozicích tzv. strážních andělů (Guardian Angels), kdy dohlíží na bezpečnost českých vojáků i amerických kontraktorů vyučujících afghánské jednotky. V létě odletí do Afghánistánu třetí skupina. "Jsem rád, že se tam vojáci Hradní stráže zapojili a že si své úkoly beze zbytku plní. Už se stali plnohodnotnými členy jednotek," řekl Kývala.