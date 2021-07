Hradilka na OH překvapila organizovanost brazilské výpravy, v níž je jako trenér

Tokio - Vodního slalomáře Vavřince Hradilka příjemně překvapila organizovanost brazilské výpravy, které je tentokrát součástí, protože trénuje jihoamerického kajakáře Pedra Goncalvese. Majitel stříbrné olympijské medaile z Londýna 2012 bere angažmá jako zajímavou zkušenost, ale trenérem na plný úvazek po skončení závodní kariéry být nehodlá.

Mentorem nyní osmadvacetiletého Goncalvese je už delší dobu. "Hrozně mě bavilo, jak byl takový akční a pozitivně naladěný. Závodil a věděl jsem, že nemá nikoho kolem sebe. Tak jsem mu čas od času poradil, on se toho hrozně chytl, hrozně mu to pomáhalo, byl z toho nadšený. Minulý rok se mě zeptal, jestli bych s ním nechtěl jet na olympiádu," vyprávěl český kajakář.

Čekal, jak dopadne česká nominace, protože si chtěl sám vybojovat místo v Tokiu. Přes pozdějšího olympijského šampiona Jiřího Prskavce se mu to ale nepodařilo. Bližší spolupráce tak klapla. "Já jsem měl jako podmínku, že především chci pořád závodit já sám a že se mu při těch závodech, kde já budu závodit, nebudu věnovat tolik. Což on říkal, že je pro něj ideální," řekl čtyřiatřicetiletý kajakář.

Zaujal ho Goncalvesův příběh. "Ten kluk nikdy neměl trenéra. Vyrůstal na malém městě a vyprávěl mi, jak začínal. Když přijel poprvé do Evropy na skleněné lodi a pak mámě zavolal, že tady potřebuje koupit loď, tak ona chodila po vesnici a sbírala po desítkách korun, nebo tedy jejich realů, aby si mohl koupit tady loď. Asi kdyby to byl někdo, kdo si může dovolit trenéra a má ho celý život, tak bych o tom možná tolik nepřemýšlel," vysvětloval.

Život s brazilskou výpravou je pro něj oživením. "Jiný tým, jiný národ, trošku jiná nátura. Myslím si, že mi to určitě něco dalo, i když ten výsledek nakonec není úplně nejlepší. To finále jsme chtěli s Pepem jet, ale to se nedá nic dělat, to je vodní slalom," řekl po semifinále, v němž jeho svěřenec skončil devatenáctý.

Zatímco českých reprezentantů bývá na letních olympijských hrách kolem stovky, Brazilců je asi 350. "Furt si prozpěvují a jsou veselí, je tam všude muzika. Jsou to takoví Jižané, klasika. Ale jsme si, myslím, i dost podobní, proto tam možná jsem v tom týmu," řekl Hradilek. Překvapilo ho, jak funguje zázemí týmu navzdory pověstem o neorganizovanosti Brazilců. Po komplikacích kolem organizace jeho účasti na OH v dějišti všechno klape. "Zázemí mají perfektní. Mají brazilský barák mimo vesnici, kam jsme mohli chodit trénovat, jídlo tam mají svoje vlastní. To mě hrozně překvapilo, ten servis pro sportovce," pochvaloval si.

Trenérstvím na plný úvazek se ale po skončení závodní kariéry rozhodně živit nechce. "Takovéhle jednorázovky mě docela baví a je to docela hezké pracovat s někým konkrétním jako jednotlivcem a ne s celým týmem, to by mě asi úplně nebavilo. Hlavně musím říct, že na Světových pohárech už nějakých patnáct sezon jsem, a kdybych ještě dalších patnáct měl jezdit jako trenér po stejných místech, tak to by mě asi úplně nenaplňovalo. Tím to nechci nějak shazovat, ale prostě to tak je. Chci se v životě podívat taky někam jinam," vysvětloval.

Na OH 2024 v Paříži by byl rád zase jako závodník. Šanci mu dává kontaktní extrémní slalom, který bude nově zařazen do olympijského programu. V této disciplíně získal Hradilek před čtyřmi lety světový titul. "Asi ta největší motivace je, že s tou novou disciplínou se pravděpodobně otevře nová možnost té kvalifikace. I když nikdo moc neví," přemítal. Není jasné, zda bude jeden kajakář nominován na obě disciplíny, nebo bude možné nasadit specialisty. "Je tam snad nějaká šance, že by byly divoké karty, že by se to mohlo trochu rozšířit. Když to bude na obě disciplíny, tak ta nominace bude muset být nějak rozdělená, bude to muset být kombinace," dodal Hradilek.