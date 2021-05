Hradilek vyhrál druhý závod ČP na Trnávce a zdramatizoval nominační boj

Želiv (Pelhřimovsko ) - Vavřinec Hradilek vyhrál druhý závod Českého poháru vodních slalomářů na Trnávce a zdramatizoval nominační souboj do reprezentace mezi kajakáři. Vzhledem k jisté účasti olympionika Jiřího Prskavce a mistra Evropy Víta Přindiše bojují závodníci v kategorii K1 pouze o jedno místo.

Vstup do nominačních bojů se v sobotu nejvíce vydařil Ondřeji Tunkovi, jenž dnes skončil třetí. Hradilek byl v sobotu čtvrtý, nicméně v redukovaném pořadí bez Prskavce a Přindiše druhý.

"Vezu si odtud jedno vítězství a jedno druhé místo - start je to dobrý, podle mě za poslední léta vůbec nejlepší. Všichni, co o reprezentační místo jedou, mají dobré výsledky. Je potřeba se na příští týden pořádně připravit, každopádně se na to moc těším,“ uvedl v tiskové zprávě bývalý mistr světa a olympijský medailista Hradilek. Nominační boje uzavřou příští víkend dva závody v Praze-Troji.

V kategorii kanoistů zatím dominuje Václav Chaloupka, který byl v sobotu druhý za olympionikem Lukášem Rohanem a dnes vyhrál. Mezi kajakářkami se dnes nejvíce dařilo Antonii Galuškové. Členka bronzového týmu hlídek z ME po sobotním pátém místě ve druhém nominačním závodě překonala všechny soupeřky včetně sobotní vítězky a olympioničky Kateřiny Minařík Kudějové.

Na druhém místě skončila Tereza Fišerová, pro kterou je kajak doplňkovou disciplínou ke kanoi, v níž bude reprezentovat na olympijských hrách. Ve své hlavní disciplíně dnes Fišerová skončila až devátá, na druhou příčku ze soboty navázala vítězstvím Gabriela Satková.