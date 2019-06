Hradečtí policisté na jihu Moravy přetnuli drogovou trasu

Hradec Králové - Královéhradečtí kriminalisté společně se zásahovou jednotkou zadrželi minulý týden na Hodonínsku skupinu čtyř lidí, která vyráběla a do celé ČR distribuovala pervitin. Policistům se tak podařilo přerušit významnou drogovou trasu z jižní Moravy do celé ČR, sdělila ČTK mluvčí krajského policejního ředitelství v Hradci Králové Ivana Ježková. Při domovních prohlídkách a na účtech obviněných policie zajistila věci a peníze pocházející zřejmě z prodeje pervitinu v celkové hodnotě téměř šest milionů korun. Policie při zátahu našla i zlaté cihly.

"Podařilo se nám zrušit zdroj na samém počátku, to se příliš nestává," řekla ČTK Ježková. Vyšetřování hradeckým policistům trvalo přes rok. "Do Jihomoravského kraje se královéhradečtí kriminalisté dostali postupným rozkrýváním odběratelské sítě, a to od koncových uživatelů přes drogové dealery, až se propracovali k informacím o velmi dobře vybavené laboratoři, ve které obvinění zvládli za jeden a půl roku vyrobit téměř 2,5 kilogramu drogy," uvedla Ježková.

Dva muže a dvě ženy policie obvinila z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Hlavními organizátory jsou sedmadvacetiletá žena a šestačtyřicetiletý muž z Brněnska, kteří pervitin vyráběli z léků obsahujících pseudoefedrin dovážených z Polska. Další dva obvinění, čtyřiadvacetiletý muž a stejně stará žena, jim pomáhali. Hlavním organizátorům hrozí až 18 let vězení, zbylým dvěma obviněným až 12 let. Podle policie vyráběli velmi kvalitní a tedy žádaný pervitin. Nikdo z obviněných není uživatelem drog.

Hlavní obviněné zadržela policie při činu, když byli v závěrečné fázi výroby drogy. "Měli v plánu vyrobit ten den něco přes 400 gramů pervitinu. V prostorách, kde byli hlavní organizátoři zadrženi, jsme zajistili předměty a chemikálie, které tvoří technologický celek potřebný k výrobě drogy pervitin," uvedla Ježková.