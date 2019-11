Hradečtí hokejisté porazili Litvínov a ukončili sérii porážek

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazil ve 21. kole extraligy Litvínov 6:2 a utnuli sérii pěti porážek. Severočeši si naopak pátý nezdar za sebou připsali. Rozhodující náskok si domácí vypracovali ve druhé třetině, ve které postupně zvyšovali až na 4:0. Hostům se podařilo snížit na 4:2, ale v závěru ještě dvakrát inkasovali.

Herní nepohoda obou celků se podepsala na nervózním začátku. Hradečtí dokonce ve vlastní přesilovce pustili hosty do velké šance. Gerhát však gólmana Mazance, nejlepšího hráče Mountfieldu v posledních utkáních, pokusem z úhlu nepřekonal. Podobně dopadl na druhé straně také Dragoun, odražený puk napálil golfovým úderem, ale namířil jen doprostřed branky.

Domácím nakonec pomohlo i štěstí. Pilař, útočník přeučený na obránce, nahodil ve 12. minutě puk od modré čáry, který propadl až do sítě. Třiadvacetiletý hráč působící převážně v první lize tak zapsal svůj první gól i kanadský bod v elitní soutěži.

Od té chvíle byli Východočeši jednoznačně lepší, což ale číselně potvrdili až ve druhé třetině. Tu však začali ve velkém stylu. Kapitán Smoleňák se hned po úvodním buly dostal do úniku, který zakončil bekhendovým blafákem. Honzík byl překonán, branka padla po šesti vteřinách hry. Nápor pokračoval, hosté měli prakticky jen jednu šanci. Bývalý útočník Hradce Jarůšek však pálil vedle. Mimo tohoto momentu vládli Východočeši. Velkou možnost měli Smoleňák i Perret, obránce Filip Pavlík trefil tyč.

Až poté přišly dva gólové údery. Ve 32. minutě napálil puk vyražený brankářem pod horní tyč Cingel a od vě minuty později se po samostatném úniku prosadil rychlík Chalupa. Honzíka pokořil střelou mezi betony.

Zdálo se být rozhodnuto, jenže hosté se ještě vrátili do hry díky matadorům. Ve 40. minutě využil přesilovku pohotovou ranou Lukeš. Ve třetí části, v 52. minutě, se pak exkluzivním gólem připomněl jeho dlouholetý kumpán z útoku Hübl. Veterán pálil z otočky - a naprosto přesně pod břevno. Verva však už další gól nepřidala, naopak v její power play skóroval do prázdné branky Vincour a šestý gól přidal v poslední minutě Rákos.

Hlasy po utkání:

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Je pravda, že jsme v první třetině dali šťastný gól, ale zase přišel po dobré střele obránce. Ve druhé třetině jsme položili základ našemu vítězství, když jsme ji vyhráli 3:1. Jenže pak přišla tři zbytečná vyloučení, která nás dostala pod tlak. Ve třetí třetině jsme polevili, hráli jsme špatně, nebruslili jsme a začali jsme se strachovat o výsledek. Přesto jsme nakonec zápas rozhodli. I když jsou naše výsledky rozpačité, chci poděkovat fanouškům za podporu."

Jiří Šlégr (Litvínov): Přijeli jsme s tím, že jsme věděli, že soupeř prohrál pět zápasů v řadě. Ale nechtěli jsme se na to soustředit, chtěli jsme se soustředit na sebe. Chtěli jsme vycházet z defenzivy, bohužel jsme si brzy dali vlastní gól. Do druhé třetiny jsme šli s tím, že jsme v oslabení, musíme si dát pozor na buly, ještě jsme se o tom bavili, přesto nám protihráč unikl a dal na 2:0. Pak jsme hru z mého pohledu zbytečně otevřeli, a proto jsme po druhé části prohrávali o tři góly. Třetí třetinu jsem chtěli odehrát tak, abychom odjeli se vztyčenou hlavou. Snížili jsme na 2:4, měli jsme přesilovku, kdy jsme mohli skórovat, ale nestalo se. Pak jsme dostali gól do prázdné brány a bylo po zápase."