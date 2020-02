Hradečtí hokejisté chtějí ve finále Ligy mistrů zaskočit Frölundu

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové se dnes jako první český tým v novodobé historii pokusí vyhrát Ligu mistrů. Proti trojnásobnému vítězi soutěže a obhájci prvenství Frölundě budou mít výhodu domácího prostředí. Mountfield má také šanci "pomstít" pražskou Spartu, která se švédským klubem v roce 2017 ve finále v prodloužení prohrála.

Hradec Králové může čerpat z vlastních zkušeností, s Frölundou se utkal v září v základní skupině Ligy mistrů. Východočeši nejprve zvítězili na ledě Indiánů 3:2 a poté doma prohráli 3:4. "Věřím, že nám to pomůže. Odehráli jsme s nimi dva výborné zápasy. Osobně si myslím, že se jednalo o nejtěžší a možná nejlepší zápasy v dosavadním průběhu sezony," řekl trenér Tomáš Martinec ČTK.

Tentokrát však proti sobě nastoupí odlišné týmy, hlavně kádr domácích prošel v průběhu sezony velkými změnami. Poté, co realizační tým rozšířil trenér Vladimír Růžička, sáhli v Hradci Králové k několika výměnám. Problémem ale je, že většina nových hráčů nemůže podle pravidel soutěže do finále nastoupit. Ze současného kádru budou jen z tribuny zápas sledovat obránci Oscar Eklund, Petr Šidlík a útočníci Jakub Orsava s Lukášem Žejdlem. Hrát může jen forvard Jakub Lev. "Naše sestava bude trošku jiná a řekl bych, že malinko oslabená," litoval Martinec.

Výhodou Frölundy budou zkušenosti, Indiáni jsou pětinásobnými švédskými šampiony a třikrát vyhráli Ligu mistrů. Dva triumfy získali loni. Naproti tomu největším úspěchem v klubové historii Hradce Králové je účast v semifinále play off extraligy v letech 2017 a 2018.

"Uvědomujeme si, že Frölunda má výborný tým a je favoritem zápasu. Mají v kádru spoustu zkušených a vynikajících hráčů, i výborné mladíky. Například Fagema z dvacítky. Mají výborně namixovaný tým. Je to ale jeden zápas a stát se může všechno. Švédové jsou velký favorit, ale pokusíme se překvapit a vyhrát," podotkl Martinec.

Podle kapitána domácích Radka Smoleňáka se počítá jen vítězství. "Jsme druhý český tým, který postoupil do finále, ale chceme být první, kteří trofej vyhrají. Říká se, že když nevyhrajete, tak nikoho nezajímá, zda jste druhý, třetí nebo poslední," řekl Smoleňák.

Hradečtí budou mít výhodu vyprodaného stadionu v zádech. "Nemusíme nikam cestovat, tým si odpočine. Pokud chceme uspět, musíme se vyvarovat chyb, které jsme dělali naposledy v neděli v derby (proti Pardubicím). Musíme do toho dát vše, hrát všichni na sto procent. Poctivě, soudržně, obětavě. Jedině to je cesta, jak je můžeme přetlačit," řekl kouč.

Velkým varováním pro Mountfield je skutečnost, že Frölunda v Lize mistrů v sezoně vyhrála pět ze šesti zápasů na kluzištích soupeře. Čtvrtfinálovou sérii proti Bielu i semifinále proti Lulee otočila ve venkovní odvetě. "Samozřejmě, že tažení Frölundy sledujeme a známe i její výsledky ve švédské lize. V play off bylo vidět, že nerozhoduje, zda hraje doma, nebo venku. Venku měli výsledky ještě lepší. Nesmíme na to koukat, musíme se soustředit sami na sebe a využít podporu fantastických diváků," uvedl Martinec.

Kvalitu soupeře uznal i trenér Frölundy Roger Rönnberg. "V základní skupině jsme odehráli dva vyrovnané zápasy. Mountfield má výborný tým, který hraje velmi dobře do defenzivy. Pokud chceme uspět, musíme předvést nejlepší výkon v dosavadním průběhu sezony a tak by to správně ve finále mělo být," řekl Rönnberg na podvečerní tiskové konferenci.

Indiáni budou hodně spoléhat na útočníka Joela Lundqvista, jehož čeká již páté finále Ligy mistrů. "Už se na to těším. Proto hrajete hokej, abyste uspěli a získali takové trofeje," pousmál se trojnásobný světový šampion, který za Frölundu hraje od roku 2009 a podílel se tak na všech triumfech v Lize mistrů. "Naposledy jsme hráli doma před svými fanoušky a užili si radost i s nimi. Věřím, že uspějeme i teď venku. Musíme být silní na puku, hrát svoji hru, to je jediná šance, jak uspět," dodal Lundqvist.

Hokejová Liga mistrů není ani zdaleka tak ekonomicky zajímavá jako ta fotbalová. Hradec Králové dosud vydělal na prémiích 125.000 eur (3,15 milionu korun) a v případě výhry získá dalších 300.000 eur (7,56 milionu korun). Poražený finalista dostane 140.000 eur (3,5 milionu korun). Půl milionu korun české kluby dostaly jako podporu na cestovní náklady od hokejového svazu.

Výsledek úterního zápasu bude klíčový i pro nasazení českých týmů do příštího ročníku Ligy mistrů. Současnou čtvrtou pozici na žebříčku, spojenou nadále s účastí čtyř klubů, udrží Česká republika jen v případě vítězství Hradce Králové v základní hrací době. V opačném případě klesne na páté místo za Finsko a budou startovat jen tři zástupci z extraligy.