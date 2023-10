Hradecký kraj zahájil stavbu sítí pro rozšíření průmyslové zóny Solnice-Kvasiny

Solnice (Rychnovsko) - Královéhradecký kraj ve spolupráci se státem zahájil na Rychnovsku výstavbu infrastruktury pro rozšíření průmyslové zóny Solnice–Kvasiny za 670 milionů korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu na to poskytne státní dotaci 410 milionů. Hotovo by vše mělo být do konce roku 2025. Novinářům to řekli představitelé kraje. Cílem je napojit průmyslovou zónu na dopravní a technickou síť a zlepšit dopravu na silnici I/14 mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou. Je to součást investic státu a kraje do veřejné infrastruktury v regionu zóny Solnice–Kvasiny, v níž má největší továrnu automobilka Škoda Auto.

"Nově budovanou infrastrukturu průmyslové zóny budou využívat firmy, které zde vytvoří další pracovní místa. Dojde také ke zlepšení situace v dopravě, kdy přímé napojení průmyslové zóny odlehčí silnicím v okolí a s úpravami se počítá také v rámci železniční dopravy," řekl hejtman Martin Červíček (ODS).

Sdružení tří firem M-Silnice, Eurovia CS a Chládek a Tintěra Pardubice postaví během přípravy území pro nově budovanou jižní část zóny u města Solnice více než 80 stavebních objektů dopravní a technické infrastruktury. Projekt kromě investic do silnic a železnice zahrnuje také vodovody, kanalizace, přeložky vodních toků, plynovodů a elektrického vedení nebo vybudování suchého poldru. Vjezd do zóny bude přes nedávno vybudovaný kruhový objezd na I/14 mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou.

"Přípravu území pro tuto průmyslovou zónu jsme odstartovali loni výstavbou pětiramenné okružní křižovatky za 31 milionů korun, kterou bude možné v budoucnu napojit na plánovanou komunikaci směřující do zóny," řekl náměstek hejtmana pro investice, inovace a IT Pavel Bulíček (Piráti). Křižovatka není součástí dnes představené investice za 670 milionů.

Nově vybudovaná trojice hlavních přístupových silnic bude mít celkovou délku 2,7 kilometru a všechny cesty, včetně polních a dalších přístupových cest k pozemkům, doromady 3,5 kilometru. Navrhované komunikace průmyslové zóny budou napojeny na ulici Průmyslová (silnice III/32118) takzvanou stykovou křižovatkou a na I/14 okružní křižovatkou.

"Páteřní komunikace podchází železniční trať ve zhruba osm metrů hlubokém zářezu. Na trati vznikne dvojkolejný most. Propojení páteřních komunikací je řešeno formou stykové křižovatky v blízkosti úrovňového železničního přejezdu a okružní křižovatkou. Ta je navrhována pro zajištění obslužnosti technologického zázemí a budoucí železniční stanice Lipovka," uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann. Součástí projektu je také výstavba suchého poldru o objemu 10.500 metrů pod zónou.

Podle představitelů kraje je vybudování sítí pro novou jižní část zóny součástí vládního usnesení, které přinese na Rychnovsko investice za 11 miliard korun. Budování veřejné infrastruktury v zóně Kvasiny - Solnice, kde pracuje asi 12.500 lidí, má od roku 2015 vládní dotační podporu.

Stávající průmyslová zóna Solnice-Kvasiny má rozlohu asi 40 hektarů. Budovaná jižní část má rozlohu 32 hektarů, z toho pro budoucí investory bude 22 hektarů.