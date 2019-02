Hradec Králové - Královéhradecký kraj se po dnešku dohodl se sedmi z osmi autobusových dopravců na podmínkách nových smluv, podle kterých budou dopravci jezdit od 1. dubna. Shodu kraj zatím nenalezl se semilskou společností BusLine. ČTK to dnes zjistila u vedení kraje a u společnosti BusLine. Osm z jedenácti autobusových dopravců kraji vypovědělo k 31. březnu smlouvy na zajištění dotované linkové autobusové dopravy. Představuje to 97 procent dopravy v kraji. Dopravci chtějí od kraje více peněz, a to především na mzdy řidičů.

Dnes skončené první kolo jednání s dopravci si kraj rozdělil do dvou dnů. V pondělí jednal se čtyřmi dopravci, dnes se zbylými čtyřmi. Smlouvy kraji vypověděly firmy Arriva Východní Čechy, Audis Bus, BusLine KHK, CDS Náchod, ČSAD Ústí nad Orlicí, Krkonošská autobusová doprava Vrchlabí, P-transport a Trutnovská autobusová doprava.

"Na pokračování působení v rámci veřejné autobusové dopravy jsme se dohodli se sedmi dopravními firmami z osmi. Jednání s posledním dopravcem budeme opakovat v pondělí 25. února," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS). Dodal, že sedm z osmi dopravců na základě jednání potvrdilo, že autobusovou dopravu v regionu od 1. dubna zajistí. Cenové parametry vyjednaných smluvních podmínek kraj nekomentoval.

Firma BusLine pro ČTK uvedla, že dnes k dohodě s krajem nedospěla. "Další jednání se uskuteční 25. února a vedení skupiny BusLine doufá, že dospěje s krajem k dohodě. Chtěli bychom uvést, že soukromé subjekty by měly provozovat ekonomicky rentabilní dopravu, nikoliv ztrátovou," uvedla mluvčí BusLine Nikola Bradíková.

K jednáním o ceně Bradíková uvedla, že firma šla na kraj s cenou k jednání přes 40 korun za kilometr. Podle České televize (ČT) BusLine přišla s požadavkem platby 43 korun za ujetý kilometr. Nabídku kraje 34,56 Kč/km podle ČT firma odmítla přijmout, ochotná údajně byla slevit na 38 Kč/km. BusLine pro kraj ročně najezdí asi 2,3 milionu kilometrů, což je asi 12 procent dopravy.

Od dopravců si kraj vyžádal podklady o nákladových cenách. "Díky nim jsme s nimi mohli vést konkrétní jednání a hledat shodu v oprávněnosti předložených nabídek," uvedl k jednáním Červíček. Vyjednané podmínky podle něj bude schvalovat rada kraje.

Královéhradecký kraj ročně u autobusových dopravců objednává 18,5 milionu kilometrů za více než 366 milionů korun.

Pokud by se kraj s dopravci nedohodl na nových smlouvách, hrozilo by od 1. dubna zastavení drtivé většiny dotované linkové dopravy v kraji.

Dočasné smlouvy platné od 1. dubna 2019 kraj s dopravci hodlá uzavřít z titulu mimořádné situace bez otevřené soutěže v režimu jednacího řízení bez uveřejnění. Smlouvy by měly platit přibližně do září 2020, kdy by je měly nahradit smlouvy vzešlé z nynějšího osmimiliardového tendru na zajištění dotované autobusové dopravy od roku 2020 na deset let.

Dosud dopravci autobusovou dopravu v kraji zajišťují na základě smluv uzavřených na konci roku 2016. Kraj s nimi tehdy smlouvy uzavřel v režimu jednacího řízení bez uveřejnění poté, co se mu nepodařilo dokončit tendr na desetiletou dopravní obslužnost od 1. ledna 2017.