Hradecký kraj bude příští rok hospodařit se schodkem 400 mil.Kč

Hradec Králové - Královéhradecký kraj bude v roce 2020 hospodařit s rozpočtovým schodkem 400 milionů korun. Deficit kraj pokryje z úvěru 400 milionů korun, který chce začít čerpat na přestavbu Oblastní nemocnice Náchod. Rozpočet dnes schválilo zastupitelstvo kraje. Pro rozpočet hlasovalo 30 zastupitelů, 11 se zdrželo, proti nebyl nikdo.

"Rozpočet je navrhován jako schodkový, kdy už nejsme schopni ufinancovat dokončení (přestavby) nemocnice v Náchodě. Musíme si na tuto akci, která bude nakonec za 1,6 miliardy korun, půjčit. Úvěr už máme ujednaný z roku 2017," řekl radní pro finance Rudolf Cogan (Starostové a Východočeši).

Kraj zvýší výdaje na investice z 1,3 na 1,5 miliardy korun. V roce 2020 chce investovat hlavně do svého majetku - škol, nemocnic, domovů pro seniory a silnic. "Rozpočet je realistický, je zpracován velmi dobře," řekl trutnovský starosta, krajský zastupitel a poslanec Ivan Adamec (ODS).

Výdaje kraje by měly příští rok dosáhnout 5,4 miliardy korun a proti rozpočtu roku 2019 by měly být vyšší o 560 milionů. Příjmy kraje by měly vzrůst o půl miliardy korun na pět miliard korun, a to hlavně v důsledku meziročního navýšení daňových příjmů o 12,2 procenta na 4,6 miliardy Kč.

I příští rok bude největší krajskou investicí modernizace Oblastní nemocnice Náchod. Stavba začala loni na jaře a měla by skončit v polovině roku 2020. "V nemocnici bylo investováno v loňském roce 140 milionů a letos očekáváme kolem 600 milionů korun, hovořím o cenách bez DPH. Budova nás bude stát dalších 600 milionů, přístroje 300 až 360 milionů korun," řekl vedoucí ekonomického odboru kraje Vladimír Soběslav.

Více než půl miliardy korun kraj dá z rozpočtu příští rok na opravy a rekonstrukce silnic druhých a třetích tříd. Dotace autobusové a vlakové dopravy by měla vzrůst o 17 procent na 882 milionů. Zhruba 185 milionů korun chce kraj rozdělit v dotačních programech, například na podporu rozvoje venkova či sportovní a jiné aktivity. Školství z krajského rozpočtu dostane 401 milionů, zdravotnictví 644 milionů a sociální věci 251 milionů korun. "Investice na rok 2020 ve výši 1,5 miliardy korun je rekordní a myslím, že pěkná částka," řekl Cogan.

Od letošního jara je kraj bez úvěrů. Pro letošní rok kraj plánoval rozpočtový schodek 338 milionů korun, který měl vyrovnat z úvěru na stavbu nemocnice Náchod. Úvěr ale nakonec nečerpal, protože hlavně díky zvýšení daňových příjmů financování zvládl z vlastních zdrojů. Podle vedení kraje by rozpočet měl díky růstu daňových příjmů i letos skončit v plusu. Hospodaření kraje od roku 2013 pravidelně končí přebytky, loni přebytek činil 145 milionů korun.

V kraji vládne pětičlenná koalice ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, koalice Starostů a Východočechů a TOP 09.