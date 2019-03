Hradec Králové - Královéhradecký kraj se ani při dnešním třetím jednání nedohodl se semilskou autobusovou společností BusLine na podmínkách pokračování dopravy od 1. dubna. Kraj s firmou bude opět jednat ve středu 6. března. "Obě strany se dnes přiblížily dohodě," řekl ČTK k dnešnímu jednání mluvčí kraje Dan Lechmann. Firma BusLine již dříve uvedla, že věří v dohodu s krajem.

Podle náměstka hejtmana pro dopravu Martina Červíčka (ODS) si strany vyjasnily údaje o technických a organizačních záležitostech, které se promítnou v ceně objednávané autobusové dopravy. "Jsme blízko dohodě, ale shodli jsme se na tom, že předložené podklady ještě vzájemně posoudíme a znovu se sejdeme ve středu," uvedl Červíček.

BusLine pro kraj ročně najezdí asi 2,3 milionu kilometrů, což je asi 12 procent dopravy. Především obsluhuje Jičínsko. S ostatními sedmi dopravci, kteří kraji vypověděli smlouvy, se kraj dohodl už při prvním kole jednání 18. a 20. února.

Osm z jedenácti autobusových dopravců kraji vypovědělo k 31. březnu smlouvy na zajištění dotované linkové autobusové dopravy. Představuje to 97 procent dopravy v kraji. Dopravci chtějí od kraje více peněz, především na mzdy řidičů.

Podmínky nových smluv již kraj dohodl s firmami Arriva Východní Čechy, Audis Bus, CDS Náchod, ČSAD Ústí nad Orlicí, Krkonošská autobusová doprava Vrchlabí, P-transport a Trutnovská autobusová doprava. Vyjednané podmínky nových smluv bude schvalovat rada kraje. Finanční parametry nových smluv kraj zatím nekomentoval.

Královéhradecký kraj ročně u autobusových dopravců objednává 18,5 milionu kilometrů za víc než 366 milionů korun. Kdyby se kraj s dopravci nedohodl na nových smlouvách, hrozilo by od 1. dubna zastavení drtivé většiny dotované linkové dopravy v kraji.

Dočasné smlouvy platné od 1. dubna 2019 kraj s dopravci hodlá uzavřít z titulu mimořádné situace bez otevřené soutěže v režimu jednacího řízení bez uveřejnění. Smlouvy by měly platit přibližně do září 2020, kdy by je měly nahradit smlouvy vzešlé z nynějšího osmimiliardového tendru na zajištění dotované autobusové dopravy od roku 2020 na deset let.

Dosud dopravci autobusovou dopravu v kraji zajišťují na základě smluv uzavřených na konci roku 2016. Kraj s nimi tehdy smlouvy uzavřel v režimu jednacího řízení bez uveřejnění poté, co se mu nepodařilo dokončit tendr na desetiletou dopravní obslužnost od 1. ledna 2017.