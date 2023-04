Hradecký Jank: Odčinili jsme neúspěch z loňska, ale nekončíme

Hradec Králové - Hokejový obránce Bohumil Jank je rád, že Hradec Králové postupem do semifinále play off extraligy odčinil loňské nečekané vyřazení ve čtvrtfinále s Mladou Boleslaví. Zároveň ale věří, že Mountfield úspěšně zvládne sérii s Vítkovicemi a poprvé v klubové historii si zahraje o titul.

"Odčinili jsme neúspěch z minulého roku, podařilo se nám postoupit dál a já věřím, že nekončíme. Že je to začátek něčeho hezkého, něčeho nového a krásného, co tady ještě nebylo," uvedl Jank v nahrávce pro média. Hradec Králové v minulé sezoně jako vítěz základní části hned na úvod play off nečekaně vypadl s Mladou Boleslaví, letos ve čtvrtfinále přehrál 4:1 na zápasy Liberec.

Nyní už se ale Východočeši naplno soustředí na Vítkovice. "Nemyslím si, že by to byl více technický nebo více defenzivní tým než Liberec. Vítkovice hrály celou sezonu dobře do obrany a mají v týmu dost individualit, které dokázaly zápasy rozhodnout a bodovat. Série bude bolet a bude těžká," řekl třicetiletý bek.

Vítkovice mají v kádru řadu urostlých obránců, proti kterým se špatně hraje. Podle Janka se ale dají překonávat aktivní hrou. "Velkým bekům pak oproti menším, pohyblivým rychleji dochází kyslík. Tudy vede cesta. Rychle otáčet hru a být co nejvíce u nich v pásmu. Každým střídáním, dohráním, soubojem jim ubírat síly. Vše se načítá," řekl Jank.

Hradec Králové v sezoně dokázal Vítkovice třikrát porazit, podle důrazného beka to ale nic neznamená. "Nedíval bych se na to, zda máme pozitivní nebo negativní bilanci. Play off je o něčem jiném, je to jiný hokej. Týmy jsou jinak nastavené," uvedl Jank.

Mountfield je podle něj nyní nastavený výborně. "Postup (do semifinále) je obrovská radost, euforie. Fanoušci nás hnali a lidi ve městě byli nadšení. Všichni se teď těší na další sérii a já doufám, že na jejím konci budeme mít ještě větší radost než po čtvrtfinále," podotkl Jank. Uvědomuje, že podobnou šanci postoupit do finále už třeba nemusí mít. "Hokejový život je hrozně krátký a musíš využít každou příležitost vyhrát titul. Letos k tomu máme našlápnuto," řekl.

Jank je optimistický i proto, že Hradec Králové se může spolehnout na kvalitní brankářskou dvojici Henri Kiviaho - Matěj Machovský. "Jsem strašně rád za to, že máme takovou dvojici. Kivi to dokazoval dlouhodobě, pak tam skočil Machy a chytil to za pačesy. Je v bráně sebevědomý, vyzařuje z něj klid. Myslím si, že v play off vždy rozhodují gólmani. Na nich to stojí a padá. Jsem rád, že tyhle kluci tady jsou," dodal Jank.