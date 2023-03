Hradecký dopravní podnik začal testovat kloubový elektrobus, zatím žádný nemá

Hradec Králové - Dopravní podnik města Hradce Králové začal jako první dopravní podnik v Česku testovat nový typ kloubového elektrického autobusu od firmy SOR Libchavy. Na linky jej hradecký podnik nasadil ve čtvrtek a testovat ho bude nejméně do 5. května. ČTK to dnes řekl mluvčí podniku František Meduna. Libchavská společnost vůz SOR NS 18 Electric jako svůj první kloubový elektrobus představila loni v listopadu na pražském veletrhu CzechBus.

Hradecký dopravní podnik má s provozem elektrobusů několikaleté zkušenosti, nyní provozuje 22 elektrobusů na pěti linkách. Jejich rozšíření na další linky s více cestujícími však brání i malá kapacita elektrobusů o délce 12 metrů. Proto podnik nevylučuje do budoucna pořízení právě kloubového elektrobusu či elektrobusů o délce 18 metrů.

"Zájem o testování byl z obou stran. Máme nabíjecí technologie a elektrobusy SOR již používáme. Kloubová vozidla na elektřinu jsou jedním z našich možných potenciálních rozvojových projektů. V Hradci bychom je určitě uživili," řekl ČTK ředitel hradeckého dopravního podniku Zdeněk Abraham. U kloubového elektrobusu bude podnik podle něj zkoušet například spolehlivost a dojezd, který by měl být až 350 kilometrů. Především jej bude nasazovat na linky 9, 23 a 24.

První zakázku na kloubové elektrobusy SOR získal na základě rámcové smlouvy u dopravce ČSAD MHD Kladno ze skupiny Arriva. Podle informací ČTK jde o kontrakt na osm klasických a osm kloubových elektrobusů. "Za osm elektrobusů standardní délky zaplatíme 91 milionů korun, za osm kloubových elektrobusů téměř 141 milionů bez DPH. Obvyklý elektrobus má troje dveře a nabízí 34 míst k sezení a 72 míst k stání. Kloubový elektrobus je čtyřdveřový, využít ho může až 48 sedících lidí a dalších 102 stojících cestujících," uvedl dříve generální ředitel Arrivy Daniel Adamka.

Hradecký dopravní podnik elektrobusy do přepravy cestujících zásadně nasadil v roce 2018, kdy koupil 20 elektrobusů SOR NS 12 Electric. Do té doby provozoval dva elektrobusy pořízené v letech 2013 a 2015. Do letošního ledna elektrobusy v hradecké MHD najely čtyři miliony kilometrů. Dopravní podnik provozuje 131 vozů, z nichž zhruba polovinu tvoří vozy na elektřinu, tedy trolejbusy a elektrobusy. Zbytek flotily tvoří autobusy na naftu.

Hradecká MHD má osm trolejbusových linek, 20 autobusových a čtyři linky jsou noční. Epidemie covidu podniku vzala část cestujících. Před epidemií v roce 2019 podnik přepravil 38 milionů lidí, předloni přeprava činila 32,2 milionu lidí a loni 35,25 milionu.