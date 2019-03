Brno - Hokejový brankář Jaroslav Pavelka v základní části extraligy slavil v hradeckém dresu třikrát výhru nad Brnem, dnes se proti Kometě poprvé představil v play off. Ani on ale nezabránil třetí prohře Východočechů, po které jsou krok od vyřazení ve čtvrtfinále. Pavelka ale věří, že Hradec ještě může sérii zdramatizovat a otočit.

Po taktické stránce dnes podal Mountfield asi nejlepší výkon ze všech tří duelů, ale ani to nestačilo. "Je to přesně tak. Drželi jsme s Brnem krok, nenechali jsme jej odskočit na dvougólové vedení jako u nás doma. Museli hrát jiný hokej. My jsme trefili tyčku, víc nám tam toho nepadlo, nevím, co k tomu mám říct," kroutil hlavou hradecký gólman.

Šance podle něj umírá poslední. "Sebereme všechny síly, řekl bych, že jich máme víc než Kometa a budeme bojovat, abychom se vrátili ještě na domácí zápas. Když urveme jeden duel, může se stát cokoliv," věří Pavelka v sílu svého týmu. "Brno si asi myslelo, že už to má jasný, ale dnešní utkání ukázalo, že to jasný být nemusí. Proč bychom nemohli otočit sérii z 0:3?" položil si řečnickou otázku.

Rozhodnutí přineslo trestné střílení pět minut před koncem poté, co Filip Pavlík poslal k ledu Martina Erata. "Já tady nebudu říkat, jestli trestné střílení bylo či ne, musíme se na to podívat. Sudí ale pískali na obě strany slušně," uvedl Pavelka.

Od Muellera čekal poněkud jiné zakončení. "Střílel to buď na nohy, nebo vedle nich, tam jsem to taky čekal, ale on to dal dnes nahoru," popsal, jak na něj brněnský střelec vyzrál. "Při nájezdech v základní části to střílel dolů a trefil mě do betonů," upřesnil.

Pavelka se na zápas těšil, i když připustil, že jej přes den trochu bolela hlava. "Nevím, z čeho to bylo, ale myslím, že jsem zápas odchytal celkem slušně," uvedl. "Kluci přede mnou hráli obětavě, jen jednou nás přečíslili v přesilovce a padlo jim to tam," kroutil hlavou.

Znovu mezi novináři zdůraznil, že ještě není konec. Že série může být ještě dlouhá. Jaká k tomu povede cesta? "Musíme se více tlačit do brány a sebrat gólmanovi oči, jak se říká. My se prostě před jejich bránu nedostaneme, v tom je náš problém. Šance máme, ale Čiliak je vidí a pochytá je. Věřím, že na to máme, stát se může cokoliv. Můžeme s tím ještě něco udělat," věří Pavelka.