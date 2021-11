Hradecká a Siniaková nijak neprožívaly, že čtyřhra rozhodne

Praha - Jen pár minut před zápasem se Lucie Hradecká s Kateřinou Siniakovou dozvěděly, že spolu nastoupí do rozhodující čtyřhry utkání Poháru Billie Jean Kingové proti německým tenistkám. Neřešily, že musí uspět, aby získaly vítězný bod, prostě šly vyhrát. A dvacet minut po půlnoci po zvládnutém super tie-breaku slavily s fanoušky, kteří v O2 areně vydrželi.

"Ani jsem si moc neuvědomovala, že je to rozhodující zápas o to, jestli vyhrajeme, nebo prohrajeme. Že když prohrajeme, tak budeme strašně smutný, a když vyhrajeme, tak bude euforie. Myslím, že jsme od prvního míče hrály, že do toho půjdeme, a buď to vyjde, nebo ne. Když si pro to člověk jde, tak to většinou dopadne dobře," řekla Hradecká.

Se Siniakovou porazily německý pár Jule Niemeierová, Anna-Lena Friedsamová 6:4, 6:7 a 10:8 v super tie-breaku. "Já jsem taky nepřemýšlela, že to je rozhodující debl. Člověk chce vyhrát vždycky. Bojujeme o každý míček, takže jsem to taky nějak neprožívala," uvedla Siniaková.

Původně měly hrát čtyřhru Siniaková s Barborou Krejčíkovou, ale zlatý olympijský pár rozdělilo zranění Krejčíkové z předešlé náročné dvouhry. Kapitán Petr Pála tak rozhodl, že pošle na kurt zkušenou Hradeckou a opráší jejich úspěšnou spolupráci se Siniakovou z roku 2017.

"Myslím, že to problém vůbec nebyl. Říkala jsem si, že ať tam budu stát s kýmkoli, tak se budu snažit odvést co nejlepší výkon. Dokážu se přizpůsobit komukoli. S Luckou se dobře známe, dokážeme si vzájemně vypomoct, a to se i ukázalo," komentovala změnu Siniaková.

S Hradeckou si před čtyřmi lety zahrály finále grandslamového US Open a předtím ještě čtyři duely o titul na turnajích WTA. "Naši spolupráci změnilo moje urvané koleno," vzpomínala Hradecká na konec roku 2017. Zahrály si spolu i loni a také nyní se na kurtu dobře doplňovaly. "Naše hry nám sedí a ani nám netrvá moc dlouho se sehrát. Za ten rok, který jsme spolu hrály, jsme se dobře poznaly a myslím, že navzájem víme, co ta druhá dělá," uvedla Hradecká.

Jelikož se dvouhry protáhly, rozhodující zápas začal až před jedenáctou večer. "Tím, že jsem sova, tak si radši počkám než ráno vstávat. Ale samozřejmě den to byl dlouhý a je to těžké. Snažila jsem se udržovat a být na utkání ready, což se povedlo," uvedla Siniaková.

První mečbol utkání proměnila Hradecká. Na síti "zabila" nahraný míč, ale měla při něm strach, aby nechybovala. "Říkala jsem si, že jestli tohle zkazím, tak asi půjdu do šatny. Tyhle vysoké míče občas vypadají strašně lehce, ale na kurtu je to rychlé a není to zas tak snadné. Taky myslím, že jsem ho netrefila úplně čistě," řekla Hradecká. "Netrefila," podotkl Pála.

Kapitán ocenil, jak tenistky čtyřhru zvládly. "Holky musím opravdu pochválit, moc se mi to líbilo, byla to neskutečná čtyřhra," řekl Pála. "V super tie-breaku si pro to holky šly. A soupeřky konečně zkazily nějaké míče, protože si uvědomily, že by třeba mohly vyhrát. Zkazily dva bekhendy a ještě jeden balon, které do té doby nezkazily. Ale byly to nervy až do konce."