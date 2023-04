Hradec zvládl nastavení na ledě Vítkovic a je poprvé ve finále

Ostrava - Hokejisté Hradce Králové postoupili poprvé do finále extraligy a slaví historický úspěch. Mountfield vyhrál v rozhodujícím sedmém utkání semifinále na ledě Vítkovic 2:1 v prodloužení a dotáhl úspěšně sérii, v které vedl už 3:0 na zápasy. V čase 78:04 rozhodl v přesilové hře slovenský útočník Oliver Okuliar a Východočeši v úterý začnou doma boj o zlato proti Třinci.

Hradec má tak jistý zisk druhé medaile v historii po bronzu z roce 2017. Radoval se v nejdelší sérii v historii, která trvala 577 minut a 53 sekund čisté hry.

Vítkovice jako třetí tým v historii dotáhly ztrátu tří utkání v sérii, ale nestaly se prvním, kdo ji dokázal i otočit. Po druhém místě v základní části skončily bez medaile, protože na bronz dosáhl po semifinálovém vyřazení nejlepší tým dlouhodobé soutěže Pardubice.

Do sestavy Vítkovice se vrátil americký bek Willie Raskob místo Matěje Prčíka. Za hosty oproti minulému zápasu nenastoupili bek Patrik Marcel a útočník Martin Štohanzl a zařadili se forvardi Radek Pilař a Matěj Chalupa, který si připsal 200. zápas v extralize.

V 3. minutě přišel kouč Miloš Holaň o obránce Gewieseho, jehož trefila střela McCormacka a nejproduktivnější hráč Vítkovic v play off opustil led na nosítkách a zamířil do nemocnice. V polovině třetí třetiny se na kostce na stadionu ukázala fotografie jeho pozdravu z lůžka.

Hned vzápětí se ocitl v první šanci po Miškářově přihrávce zpoza branky hostující Zachar, ale Stezka zakročil. Vítkovický gólman muse zasahovat i po Eberleho teči McCormackova pokusu. Machovského ohrozil až po deseti minutách hry po Krenželokově přihrávce Koch a brankář zasahoval i po střele dalšího beka Stehlíka.

V čase 26:55 se dočkali vedení hosté. McCormack našel z pravé strany na levém kruhu Miškáře, který zamířil do odkryté branky. Útočník, který strávil celou sezonu v prvoligové Jihlavě a nastoupil za Mountfield poprvé až ve druhém duelu semifinále, tak dal třetí gól v šesti zápasech.

Hosté odpověděli v polovině druhé třetiny při Rosandičově vyloučení. Po Lakatošově střele z levého kruhu poslal stínící Kalus vyražený puk bekhendem okolo levého betonu Machovského do branky a připsal si také třetí gól v letošním play off. Vrátit Východočechům náskok mohl po Klímově přihrávce Werek, ale neměl přesnou mušku. Potom se Hradec Králové ubránil při Blainově trestu.

V 47. minutě zahrozil před Stezkou Perret, následně ale zasáhl u mantinelu vysokou holí Stehlíka a Vítkovicím se naskytla třetí početní výhoda v utkání. Šanci otočit skóre v ní měl Kalus, který zblízka Machovského nepřekonal. Na druhé straně měl potom možnost Klíma.

V čase 52:09 měl Mountfield velkou příležitost vrátit se do vedení. Kovář fauloval unikajícího Jergla, který ale z nařízeného trestného střílení po blafáku do forhendu nezvedl puk nad Stezkův pravý beton.

V 55. minutě měl možnost po průniku domácí Krieger, ale po blafáku do bekhendu minul. Stezku prověřil opět Klíma a za Vítkovice měl možnost po tlaku Jarůšek, ale sám před Machovským neuspěl. Prodloužení neodvrátil ani domácí Krenželok, který minul.

V úvodu nastavení sudí Hradil a Stano nevylučovali po Dejově zásahu holí do Jerglova obličeje. V 63. minutě se dostal před Machovského Fridrich, ale hradecký gólman udržel svůj tým ve hře. Mountfield se potom ubránil i při oslabení po trestu za příliš mnoho hráčů na ledě. Potom měli šance hosté, Okuliar netrefil přihrávku Klímy, který se vzápětí ocitl před Stezkou, jenž však zasáhl.

Hosté se dočkali první přesilovky v utkání po Kochově zákroku na Rosandiče a hned ji využili. Okuliar si vybruslil z pravé strany mezi kruhy a přes obránce Grmana překonal Stezku.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "První třetina nebyla podle našich představ. Potom jsme ve druhé části inkasovali, ale nakopli jsme se přesilovkou a od té doby jsme hráli lépe než soupeř. Měli jsme spoustu šancí, ale nedokázali jsme přidat další gól. Aleš Stezka nám dal obrovskou šanci vyhrát tím, když chytil trestné střílení. Myslím, že jsme trošku zklamali v přesilových hrách. Měli jsme jich dostatek na to, abychom utkání rozhodli. Byla to obrovsky vyrovnaná série, spousta prodloužení. Byl bych posera, kdybych někoho z mužstva hanil, protože za celou sezonu musím všem poděkovat. Celému managementu, fanouškům, ale hlavně hráčům a realizačnímu týmu za to, co jsme dokázali za práci. Bohužel misky vah byly strašně těsné a hrana úspěchu a neúspěchu je jako žiletka. Přiklonilo se to na stranu Hradce a gratuluju mu k postupu do finále. Před námi je zase nějaká cesta, ale je fajn, že Ostrava opět začala žít hokejem a že jsme to pro fanoušky dokázali, i když se na to možná zapomene, že jsme sérii dotáhli z 0:3 na 3:3. Ta pohádka by byla ideální, kdyby to skončilo pro nás 4:3, ale i tak obrovské poděkování hráčům za výkon a za to, co tam nechali. Mohlo to dopadnout klidně opačně."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Myslím, že zápas byl úplně stejný jako všechny předešlé. Celá série byla neuvěřitelně vyrovnaná, každý zápas jsme museli hrát na krev a vydat ze sebe maximum. Každé utkání rozhodovaly maličkosti, malé detaily a někdy i štěstí. Chtěl bych poděkovat hlavně hráčům, že dokázali zvednout hlavy, oklepali se ze tří porážek za sebou a jeli do Ostravy s vírou, že vyhrajeme a vybojujeme si finále. Právě ta víra byla rozhodující, že se nám to povedlo."

HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 1:2 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 31. M. Kalus (Lakatoš, Mikuš) - 27. Miškář (McCormack, Gaspar), 79. Okuliar (Kevin Klíma). Rozhodčí: Hradil, Stano (SR) - Ondráček, J. Svoboda. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:1. Diváci: 9833 (vyprodáno). Konečný stav série: 3:4.

Sestavy:

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, L. Kovář, Koch, J. Stehlík, Gewiese, Raskob - Mueller, Krieger, Jarůšek - Lakatoš, Dej, Roberts Bukarts - M. Kalus, Lindberg, Kotala - L. Krenželok, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.

Hradec Králové: Machovský - McCormack, Gaspar, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič - Eberle, Miškář, Zachar - Jergl, Lalancette, Perret - Werek, Kevin Klíma, Okuliar - Smoleňák, Pilař, R. Pavlík - M. Chalupa. Trenér: T. Martinec.