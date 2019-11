Hradec ztratil ve Varech vedení, nakonec vyhrál v prodloužení

Karlovy Vary - Hokejisté Hradce Králové ztratili ve 23. kole extraligy na ledě Karlových Varů dvoubrankové vedení, nakonec však vyhráli 3:2 v prodloužení. V čase 60:52 utkání rozhodl útočník Kevin Klíma.

Energie se představila v domácím prostředí téměř po měsíci, začátek se jí ale nevydařil. Již po 54 sekundách hry se po Chalupově přihrávce prosadil kapitán hostů Smoleňák a připsal si desátý gól v sezoně. Nedůrazně hrající domácí inkasovali podruhé v 8. minutě poté, co nahození Dragouna tečoval Radovan Pavlík.

Západočechy z letargie probral až v polovině úvodního dějství únik Stříteského, který skončil na betonu hostujícího gólmana. Mazanec se po zbytek první třetiny ještě vyznamenal při dvou tutovkách Fleka, při další Stříteského střele mu pomohla horní tyč.

Po začátku druhé třetiny, kdy hra obou soupeřů upadla do průměru, se obraz hry změnil až v polovině zápasu. Ve 28. minutě vstřelil v oslabení kontaktní branku Polák, kterému ve skórování nezabránila ani Mazancem hozená hokejka.

Oživlá Energie začala hosty přehrávat a výsledkem bylo vyrovnání. Opět se prosadil Polák, tentokráte v přesilové hře. V 38. minutě mohl hostům vrátit vedení osamocený Červený, pozorného Novotného ale nepřekonal.

Ve třetí části byli blíže vedoucí brance domácí, zejména třetí formace se předháněla ve "spalování" šancí. Když Mazance nepřekonali Kubalík ani Šenkeřík, zápas se musel prodlužovat.

Druhý bod nakonec získali hosté, již po 52 sekundách nastavení se přesnou střelou z levého křídla prosadil rozjetý Klíma.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Mrzí mě hlavně to, jak jsme vstoupili do utkání. První osm až deset minut nebylo z naší straně na ledě skoro nic. Pohyb, nasazení ani bojovnost. Je to už druhý zápas po sobě a musíme si na tyto momenty dát pozor, byť jsme na ně upozorňovali. Nemůžeme takhle vstupovat do utkání a dohánět zápasy se silnými soupeři. Na druhou stranu mě těší, že jsme se dokázali i za stavu 0:2 do zápasu vrátit. Dokázali jsme dát trochu šťastný kontaktní gól a od té doby jsme minimálně vyrovnali hru. Ve třetí třetině jsme možná měli více příležitostí na to, abychom zápas ještě zlomili na naší stranu. Za špatný úvod jsme si to ale asi nezasloužili. Proto dnes Hradec bere dva body."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Měli jsme dobrý vstup do utkání, podařilo se nám vyhrát první třetinu a myslím si, že Vary byly dole. Bohužel jsme je naší nedisciplinovaností vrátili zpátky do hry, kdy jsme polevili a tahali jsme za kratší konec. Dnes jsme vyloženě rádi za dva body, ve třetí třetině jsme šance soupeře ustáli jen se štěstím. Dva body jsou zlaté."

HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové 2:3 v prodl. (0:2, 2:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 28. V. Polák (Plutnar), 31. V. Polák (Graňák) - 1. Smoleňák (M. Chalupa, Zámorský), 8. R. Pavlík (Dragoun), 61. K. Klíma (R. Pavlík, Červený). Rozhodčí: Hodek, Micka - Ondráček, Gerát. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 4068.

Karlovy Vary: F. Novotný - Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, Eminger, Mikyska, Rohan - Flek, Gríger, T. Rachůnek - Beránek, T. Mikúš, V. Polák - T. Kubalík, Raška, Kohout - Vondráček, Skuhravý, Koblasa. Trenéři: Pešout a Mariška.

Hradec Králové: Mazanec - Zámorský, Linhart, F. Pavlík, Šalda, Nedomlel, Rosandič, R. Pilař - Vincour, Rákos, Červený - Smoleňák, Cingel, M. Chalupa - Jergl, Koukal, Perret - K. Klíma, Dragoun, R. Pavlík. Trenéři: V. Růžička, T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.