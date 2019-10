Hradec zabral po třech prohrách a zdolal Mladou Boleslav 2:0

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové vyhráli v 9. kole extraligy doma nad Mladou Boleslaví 2:0 a zabrali po třech zápasech bez bodu. Postarali se o to brankami Lukáš Cingel a Rudolf Červený, brankář Marek Mazanec poprvé v dresu Mountfieldu vychytal čisté konto. Středočeši poprvé v sezoně prohráli dvakrát za sebou.

"Hlavně že jsme vyhráli, protože předtím jsme padli třikrát v řadě. Já si vážím hlavně toho vítězství. Že byla nula, to už je mi dneska docela jedno," řekl Mazanec.

Hradec nastoupil bez obránce Filipa Pavlíka a útočníka Rákose, naopak nasadil do hry nové posily - beka Allena a centra Kevina Klímu. V brance Mladé Boleslavi nastoupil oproti minulému utkání místo Jana Růžičky Krošelj a v obraně nahradil Bernada Kurka. V ofenzívě hostů chyběli Šťastný a Zbořil a zařadili se Pavel Musil a poprvé v sezoně Cienciala, letní posila z Třince.

První šanci měl ve třetí minutě během přesilové hry při vyloučení Stránského domácí Koukal, ale Krošelj zasáhl. Otevřít skóre mohl i Smoleňák. Už po přesilovce ujel Paulovič, ale na slovinského brankáře hostů bekhendovým blafákem nevyzrál.

Další možnost Mountfieldu měl v polovině úvodní části Chalupa. Na druhé straně byl v největší šanci v 17. minutě Vondrka, Mazanec však zasáhl lapačkou.

I ve druhém dějství pokračovala převaha domácích a ve 25. minutě se při Pláňkově vyloučení dočkali vedení. Po Paulovičově střele z pravého kruhu dorazil puk za Krošelje Cingel. Koučové hostů Rulík a Patera sáhli k trenérské výzvě, ale videorozhodčí branku potvrdil.

Vyrovnat mohl Flynn, zvýšit náskok zase mohli Paulovič a také Koukal, který se dostal před gólmana hostů, ale byl při zakončení tísněný. Při hře čtyř proti čtyřem zahrozil Allen. Neuspěl ani Vincour a před pauzou zabránil Mazanec ve smazání ztráty Stránskému.

Další možnosti Hradce nevyužili Smoleňák a Paulovič, ale v 51. minutě už domácí pojistili náskok. Po vyhraném vhazování se dostal na pravém kruhu k puku Červený, který prostřelil Krošelje přes clonu k pravé tyči.

"Pro nás to byla důležitá výhra. Věděli jsme, že Boleslav má výbornou formu. Měla výborný start do extraligy. Hráči podali dnes jeden z nejlepších výkonů, co se týče zodpovědnosti, herního systému a obětavosti. Hráli soudržně a pracovali jeden pro druhého. Myslím si, že si výhru zasloužili," uvedl kouč Hradce Tomáš Martinec.

V závěru Mazanec kryl Vondrkův pokus a domácí se ubránili i při power play Bruslařského klubu. "Myslím si, že to byla naprosto zasloužená výhra domácích. Byli lepší a důraznější," prohlásil trenér Mladé Boleslavi Radim Rulík.

"Dneska to prostě nešlo. Ani jsme si nevytvořili tolik šancí. V první třetině jsme měli nějaké úniky dva na jednoho, ale neproměnili jsme to. Nešlo to celému týmu. Ale takové zápasy jsou a my se od toho musíme odrazit, v neděli nás čeká další těžký zápas doma (s Vítkovicemi)," doplnil Cienciala.

Hlasy trenérů po utkání:

Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 25. Cingel (Paulovič, Allen), 51. Červený (Zámorský, Koukal). Rozhodčí: Kika, Kova (Fin.) - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 1:5. Využití: 1:0. Diváci: 4493.

Sestavy:

Hradec Králové: Mazanec - Zámorský, Nedomlel, Allen, Gaspar, Rosandič, Čáp - Smoleňák, P. Koukal, Červený - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Paulovič, Kevin Klíma, Perret - M. Chalupa, Kubík, Miškář. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Mladá Boleslav: Krošelj - Kurka, Ševc, Pláněk, Dlapa, Fillman, Hrbas - Vondrka, Žejdl, Klepiš - R. Zohorna, Cienciala, Skalický - J. Stránský, P. Musil, L. Pabiška - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.