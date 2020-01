Hradec vyhrál v úvodním semifinále LM na ledě Djurgaardenu 3:1

Stockholm - Hokejisté Hradce Králové vyhráli v úvodním semifinále Ligy mistrů ve Stockholmu nad Djurgaardenem 3:1 a za týden v domácí odvetě budou hájit dvoubrankový náskok. Dvěma góly včetně vítězného zařídil úspěch Mountfieldu útočník Matěj Chalupa. V Hradci se bude hrát v úterý a úspěšnější celek se utká 4. února ve finále s postupujícím ze souboje mezi Frölundou a Luleou, která vyhrála úvodní duel venku 3:2.

"Máme teď výbornou pozici před domácím zápasem. My jsme na ně byli připravení, věděli jsme, s čím na nás přijdou. Doma musíme hrát to stejné. Určitě ne ze začátku začít bránit, ale hrát náš hokej a pak se uvidí, co bude dál," řekl klubovému webu obránce Richard Nedomlel, autor gólu a asistence.

Už po šesti sekundách se museli domácí bránit při Nilssonově vyloučení, ale odolali a ve třetí minutě se ujal úřadující vicemistr a aktuálně devátý tým švédské ligy vedení. Possler se natlačil z pravé strany před branku přes Čápa a stihl poslat puk za Mazance dříve, než se po jeho pádu vychýlila branka. Sudí Birin a Raming po zhlédnutí videa gól uznali. Possler se ale při pádu na konstrukci branky zranil a odstoupil.

Mountfield odpověděl v páté minutě, kdy Nedomlel překonal Rämöho tečovaným pokusem od modré čáry. "Já jsem to tam hodil jak uhlí do sklepa, ale zaplaťpánbůh to tam spadlo. Myslím, že to tečoval ještě nějaký jejich hráč, ale na to se nikdo ptát nebude. Je jedno, kdo ty góly dává, hlavně, že se vyhrává, a pomáhá se týmu," uvedl Nedomlel.

Možnosti otočit stav měli Perret a Koukal. Východočeši měli k dispozici v úvodním dějství i dvě přesilové hry po faulech Kahilainena a Berglunda, ale Djurgaarden odolal.

Domácí vstoupili do druhé části také v oslabení po Nilssonově trestu, což sice ustáli, ale hned ve 23. minutě se už Hradec Králové radoval. Po Nedomlelově nahození z rohu se prosadil z dorážky Chalupa.

Stockholmskému celku nepomohly k vyrovnání ani dvě početní výhody při pobytu Perreta a Šaldy na trestné lavici. V 38. minutě si Mazanec poradil s pokusem Agrena a na druhé straně zahrozil Cingel.

"Vždycky se člověku hraje líp, když vede, než když musí dotahovat výsledek. Byli jsme za to rádi a pak už jsme to zavřeli. Mohlo padnout spoustu gólů na obou stranách. Nás Mazi (Marek Mazanec) podržel a můžeme mu zase děkovat," doplnil Nedomlel.

I v závěrečném dějství držel tým koučů Vladimíra Růžičky a Tomáše Martince těsný náskok. Ve 44. minutě odolal Mazanec po závaru i při Berglundově dorážce. V polovině závěrečného dějství chyboval na útočné modré čáře Johansson, Chalupa se dostal do úniku a blafákem do bekhendu mezi Rämöho betony zvýšil. Ještě zvýraznit rozdíl mohl Perret, Rämö ale jeho pokus vytěsnil na tyč.

Po skončení utkání mohli Hradečtí poděkovat početné skupině svých fanoušků v hale Hovet. "Byli hodně slyšet. Všichni bychom jim chtěli poděkovat za to, že přijeli a vyjádřili nám podporu. Moc si toho ceníme. Určitě jim v letadle poděkujeme a třeba si i zakřičíme," dodal Nedomlel.

Hradec Králové má možnost napodobit pražskou Spartu a postoupit jako druhý český celek v šestém ročníku soutěže od finále. Pražanům se to povedlo v sezoně 2016/17 a v boji o triumf podlehli Frölundě.

Djurgaarden IF - Mountfield Hradec Králové 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Possler (Alsing) - 5. Nedomlel (Koukal), 23. M. Chalupa (Nedomlel, Perret), 50. M. Chalupa. Rozhodčí: Birin, Raming (oba Rus.) - Ahlen, Persson (oba Švéd.). Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 2383.

Djurgaarden: Rämö - Alsing, T. Nilsson, Högström, J. Pettersson, Norell, Hultström, S. Johansson - Haga, Berglund, Bergfors - Agren, Josefson, Holtz - Eklund, Wandell, Walterholm - H. Eriksson, Östman, Possler - Kahilainen. Trenér: Ohlsson.

Hradec Králové: Mazanec - Cibulskis, Čáp, Šalda, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel, Váchal - M. Chalupa, Cingel, Smoleňák - R. Pavlík, Lev, Kevin Klíma - Perret, Koukal, Jergl - Miškář, Dragoun, Paulovič. Trenéři: V. Růžička a T. Martinec.