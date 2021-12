Hradec vyhrál v Olomouci 1:0 a porazil Hanáky posedmé za sebou

Olomouc - Hokejisté Hradce Králové vyhráli 37. extraligovém kole v Olomouci 1:0 a porazili Hanáky už posedmé za sebou. Jedinou branku vstřelil v čase 19:32 francouzský útočník Jordann Perett a finský gólman Henri Kiviaho si díky 26 úspěšným zákrokům připsal druhé čisté konto v české nejvyšší soutěži.

Úvodní třetina zápasu byla oboustranně opatrná a moc nadějných příležitostí k vidění nebylo. První šanci měli až před polovinou první třetiny při přesilové hře domácí, Kolouch ale Kiviaha zblízka nepřekonal. Hosté se mohli dostat do vedení po nenápadné střele z pravé strany, jenže Olomouc zachránila pravá tyč Konrádovy branky. Největší olomouckou šanci první třetiny pak v přesilové hře neproměnil Nahodil, jehož střela z mezikruží zamířila vedle hostující branky.

Téměř z totožné pozice pak střílel na druhé straně hřiště Gaspar, ale také on těsně minul. Hradec se přesto dostal před koncem první třetiny do vedení, z levé strany využil clonících hráčů Perret a překonal Konráda střelou pod horní tyč.

Hosté povzbuzení úvodní brankou vstoupili lépe také do druhé třetiny, Perret tentokrát olomouckého brankáře nepřekonal. Poté hru zlepšila také Olomouc a měla několik šancí ke vstřelení gólu. Blízko k vyrovnání byl před polovinou zápasu Olesz, jehož střela skončila na konstrukci hostující branky.

Nad pak zamířil z mezikruží Klimek. Burian vzápětí pro změnu zakončil z bezprostřední blízkosti jen do pravé tyče a hosty tak podruhé v utkání zachránila branková konstrukce.

První velkou šanci třetí třetiny měla Olomouc, jenže Nahodil Kiviaha po přihrávce Klimka ani tentokrát nepřekonal. Aktivní Nahodil střílel také o chvíli později a jeho pokus jen těsně minul hradeckou branku. Stupňující tlak Olomouce mohl zužitkovat Kusko, ale po přihrávce Krejčího z nadějné pozice přestřelil. Poté z rychlého protiútoku zamířil vysoko hostující Koukal. Při hře bez brankáře se k zajímavému pokusu dostal Káňa, ke smůle domácích však trefil pouze brankáře Kiviaha, který tak udržel nulu.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Dnes jsme zklamaní z výsledku, ne z výkonu, protože ten byl statečný. Hráli jsme na maximum sil, které teď máme. Hráli jsme celkem dobře a hlavně ve třetí třetině jsme si vypracovali dostatek brankových příležitostí, ze kterých jsme mohli toho vyrovnání docílit. Bohužel jsme nastřelili v zápase také tři tyčky a nedali žádný gól. Hradec hraje obranu výborně a do toho trychtýře před brankou se hrozně těžko dostává. Mají velké silné beky, kteří tam naše hráče nepustili. I přesto jsme si šance vytvořili, ale je potřeba v sobě mít více toho zabijáka. Na druhou stranu, jestli se od dnešního výkonu odrazíme, tak to bude dobré.“

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Jsme za dnešní výhru rádi, nerodila se vůbec lehce. Nepodali jsme úplně optimální výkon a nevypracovali jsme si tolik šancí, kolik bychom chtěli. Byl to vyrovnaný ubojovaný zápas, který rozhodla naše šťastná branka na začátku první třetiny. Připravovali jsme se na to, že to nebude jednoduché. Olomouc hraje urputný fyzický hokej, všechny výsledky s ní jsou vždy vyrovnané. Měli jsme i štěstí, když nám tam zvonily tyčky. Dnešního výsledku si hrozně ceníme a jsme za něj rádi. Výsledkově se nám na Olomouc sice daří, ale všechno to byly vyrovnané zápasy, ve kterých mnohdy rozhodovalo i trochu štěstí. Extraliga je vyrovnaná a žádný zápas není jednoduchý.“

HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 20. Perret (Jergl, F. Pavlík). Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva - Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 1 000 (omezený počet).

Olomouc: Konrád - T. Černý, Groch, A. Rutar, Švrček, Škůrek, Řezníček, Valenta - V. Tomeček, Krejčí, J. Káňa II - Klimek, J. Knotek, Kusko - Bambula, Kolouch, Olesz - Kunc, Nahodil, V. Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Šalda - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Lamper - Orsava, P. Koukal, Pilař - Štohanzl. Trenér: T. Martinec.