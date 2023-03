Hradec vyhrál v Liberci v prodloužení a vede 2:1 na zápasy

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové, 23. března 2023 v Liberci. Brankář Liberce Petr Kváča inkasuje v prodloužení rozhodující gól zápasu. Vpravo přihlíží Lukáš Cingel z Hradce Králové.

Liberec - Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve třetím čtvrtfinálovém utkání play off extraligy v Liberci 2:1 v prodloužení a ujali se v sérii vedení 2:1 na zápasy. Domácí Bílí Tygři sice na úvodní branku Radovana Pavlíka z 12. minutě odpověděli 71 sekund před koncem třetí třetiny v přesilové hře umocněné power play díky gólu kapitána Petra Jelínka, ale v čase 60:37 rozhodl Aleš Jergl. V početní výhodě potrestal faul Adama Najmana. Čtvrtý duel se hraje v pátek od 17:00 opět na severu Čech.

Čestné buly vhodily opory biatlonové reprezentace Markéta Davidová a Michal Krčmář. Do sestavy Mountfieldu se vrátil kapitán Radek Smoleňák, který se do ní v pondělním druhém zápase nevešel. Při absenci Jana Eberleho se do prvního útoku posunul liberecký odchovanec Marek Zachar.

Východočeši začali aktivně a dělali Bílým Tygrům potíže forčekingem. Do první větší šance se ale dostal až v 7. minutě Lalancette, jehož střelu z otočky kryl Kváča.

Domácí se potom ubránili při vyloučení Filippiho, ale v čase 11:02 už inkasovali. V přečíslení dvou na jednoho přihrál Perret Radovanu Pavlíkovi, který jeho nabídku zužitkoval. Hradec přestřílel domácí v úvodní části 8:1.

Ve druhé třetině nejdříve prověřil libereckého gólmana opět Lalancette. Na druhé straně neměl přesnou mušku z levého kruhu Balinskis a před Machovského se natlačil Nedomlel, ale hradecký gólman odolal. Ve 26. minutě mohl zvýšit náskok hostů Smoleňák, který v brejku neměl rychlost, přesto se po otočce dostal k ohrožení Kváči, jenž situaci zachránil.

Největší šanci měl Liberec v 37. minutě, kdy Birner přečíslení s Filippim vyřešil individuálně, ale Machovský první pokus vyrazil a poradil si i s jeho následnou dorážkou. V závěru druhé části se Bílí Tygři ubránili při Vlachově vyloučení.

Ve 44. minutě po zásahu proti Lvově střele zůstal ležet v brankovišti Kváča, ale ve hře pokračoval. Vzápětí zlikvidoval Klímovu šanci. Hradec se ubránil po vyloučení Radovana Pavlíka a Filipa Pavlíka i 25 sekund ve třech proti pěti.

Hosté se dlouho úspěšně bránili. V 57. minutě sice nabídl Pilař faulem domácím přesilovku, ale hned za devět sekund ji přerušil Kváča, který se ohnal vyrážečkou po Radovanu Pavlíkovi. Za dalších 56 sekund se ale dostali domácí opět do početní výhody a při power play ji využili. Po Flynnově bekhendové střele se z dorážky prosadil Jelínek.

Po 31 sekundách nastavení fauloval Najman v útočném pásmu u mantinelu Janka a přesilovku využil už po šesti sekundách střelou z levého kruhu k protější tyči Jergl.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Myslím si, že jsme to dnes od začátku tlačili trošku do kopce. Dostali jsme první gól, nevytvářeli jsme si moc brankových příležitostí. Soupeř výborně bruslil a forčekoval. Když jsme se dostali do pásma, tak jsme spoustu věcí předržovali. Nedostávali jsme kotouče na bránu. Ale bojovali jsme a v závěru jsme byli odměnění tím, že jsme vyrovnali. Toho si vážím. Pak přišla rána v prodloužení, kdy jsme rychle inkasovali. Ale mužstvo znova ukázalo charakter. Budeme bojovat každý další zápas."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Jsme samozřejmě šťastní, že jsme nakonec vyhráli. Myslím, že jsme hráli celý zápas dobře. Ale musíme být příště disciplinovanější a nedělat hloupé chyby jako v závěru. Zaplaťpánbůh, že jsme využili přesilovku. Krásně to (Aleš Jergl) trefil. Všechny zápasy jsou hodně vyrovnané, rozhodují detaily. Zítra je nový den, nový zápas a my se na něj musíme opět připravit, protože chceme získat třetí bod."

Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 1:2 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 59. P. Jelínek (Flynn, Balinskis) - 12. R. Pavlík (Perret), 61. Jergl (Blain, Smoleňák). Rozhodčí: Jeřábek, Jaroš - J. Svoboda, Špůr. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. Diváci: 6841. Stav série: 1:2.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Derner, Kolmann, M. Ivan - Flynn, A. Najman, Frolík - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Rychlovský, Bulíř,Ordoš - J. Šír, P. Jelínek, J. Vlach - A. Dlouhý. Trenér: P. Augusta.

Hradec Králové: Machovský - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, P. Marcel - Lev, Cingeľ, Zachar - Jergl, Lalancette, Perret - Okuliar, Kevin Klíma, Werek - Smoleňák, Pilař, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec.