Hradec vyhrál v Budějovicích 3:0 a drží čtvrté místo, dva góly dal Kubala

České Budějovice - Fotbalisté Hradce Králové zvítězili ve 13. kole první ligy na hřišti oslabených Českých Budějovic 3:0 a upevnili si čtvrté místo. Ve 49. minutě byl vyloučen Lukáš Havel a hosté využili přesilovku třemi brankami. Dvě z nich vstřelil Filip Kubala, který navíc asistoval u trefy střídajícího Matěje Koubka. "Votroci" v nejvyšší soutěži vyhráli potřetí za sebou, Jihočeši nebodovali po třech kolech a v neúplné tabulce jsou devátí.

Opatrný začátek zápasu oba týmy vystupňovaly až v závěru poločasu, kdy si připravily první nebezpečné šance. Nejprve ve 39. minutě Smrž vyslal kolmicí do solidní pozice Kubalu. Královéhradecký útočník se pohotově otočil a vypálil, ale mířil těsně vedle pravé tyče.

Domácí odpověděli v nastaveném čase první půle. Přesný centr Hellebranda zpracoval Zajíc pro Horu, jehož střelu však defenziva hostů zblokovala na roh. Po něm se Jihočeši dožadovali penalty, když se jim zdálo, že Kodeš fauloval Havla. Rozhodčí celou situaci zkontroloval na videu, ale souboj jako faul neposoudil.

Video sehrálo důležitou roli i v úvodu druhého poločasu a opět v tom figuroval Havel. Ve 47. minutě nejprve udělil sudí Křepský za ostrý zákrok českobudějovického zadáka na Kubalu žlutou kartu. Následně si však souboj prohlédl ze záznamu a svůj verdikt změnil na červenou kartu.

Hradec Králové mohl hned ze standardní situace skórovat, ale Čihák hlavou minul. Hosté se však dočkali o chvíli později. V 53. minutě se po přihrávce Gabriela gólově prosadil Kubala. Východočechy mohl po chybě českobudějovické defenzivy definitivně uklidnit v 64. minutě Vašulín, ale ve velké šanci jej vychytal brankář Janáček.

Východočeský tým to dlouho mrzet nemuselo, protože hned o minutu později připravil Vašulín ideálně míč pro Kubalu, jenž už Janáčka překonal a v sezoně si polepšil na pět ligových gólů. V závěru ještě po Kubalově přihrávce uzavřel skóre náhradník Matěj Koubek.

České Budějovice potvrdily, že se jim před vlastním publikem nedaří. Na Střeleckém ostrově ještě v sezoně nevyhrály, ze sedmi utkání tam získaly jen dva body jsou nejhorším domácím mužstvem nejvyšší soutěže.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Č. Budějovic): "Máme za sebou další domácí prohru, z čehož jsem rozladěný. V první půli jsme přitom odehráli slušně, věděli jsme, že přijede silný soupeř, proto jsme se mu chtěli vyrovnat v soubojích a defenzivě. A věřili jsme, že postupem času, až pošleme do zápasu střídají hráče jako třeba Sluka nebo Čmelík, může nějaká naše chvilka přijít. Jenže místo toho jsme dostali červenou kartu a to utkání se naprosto změnilo co do taktiky a bohužel za chvíli se změnilo i co do stavu. Jsem zklamaný, že jsme po té červené kartě nedokázali udržet delší dobu příznivý výsledek, protože i v deseti se dalo hrát. Jenže jak jsme dostali gól, museli jsme otevřít hru a soupeř nás ztrestal z brejků. Bohužel jsme doma opět neuspěli a nemáme z toho dobrou náladu. Po domácí prohře s Olomoucí jsme se dostali výhrou v Ostravě, tak snad se nám venku zase bude dařit. Spíš než ztráta bodů mě ale dneska mrzí ztráta Havla, který určitě dostane trest."

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Pro nás je to velmi cenné vítězství. I když výsledky Českých Budějovicích na domácím hřišti nebyly kdo ví jaké, ale to mužstvo stále považuji za velmi dobré. Přitom jsme do utkání nevstoupili úplně povedeně a trochu jsme byli zaskočeni náporem domácích, i když jsme na to hráče upozorňovali. Byli jsme pasivní a České Budějovice měly několik standardních situací, ale ustáli jsme to a postupně jsme se dostávali k naší hře. Ve druhé půli nám nepochybně prospělo, že soupeř dostal červenou kartu. Vycítili jsme šanci, kterou jsme dokázali vhodně využít. Druhý gól nás dostal do pohodové situace a pak jsme si vítězství uhlídali. Cením si na Českých Budějovicích, že se ani za nepříznivého stavu zápasy nevzdaly, nechaly na hrotu dva útočníky a nás dneska podržela defenziva. Na ní také stojí celá naše úspěšná podzimní série. Nehrajeme asi nějakou líbivou taktiku, ale je to účelné a pro soupeře asi nepříjemné."

Dynamo České Budějovice - FC Hradec Králové 0:3 (0:0)

Branky: 53. a 65. Kubala, 88. Matěj Koubek. Rozhodčí: Křepský - Horák, Antoníček - Szikszay (video). ŽK: Čmelík - Kučera, Matěj Koubek. ČK: 49. Havel (Č. Budějovice). Diváci: 3472.

Sestavy:

Č. Budějovice: Janáček - Broukal, Havel, Králik - Čolič, Čavoš, Hellebrand (55. Sluka), Skovajsa - Hora (72. Sladký) - Potočný (55. Škoda), Zajíc (46. Čmelík). Trenér: Weber.

Hradec Králové: Reichl - Klíma, Čihák, Smrž - Gabriel, Rada (76. Dvořák), Kodeš, Kučera, Ryneš - Kubala (90. Ševčík), Vašulín (82. Matěj Koubek). Trenér: Miroslav Koubek.