Hradec velkolepě ukončil sérii porážek, v derby vynuloval Pardubice

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili ve 26. kole extraligy doma ve východočeském derby Pardubice 4:0 a oklepali se ze série pěti proher. Finský brankář Henri Kiviaho udržel třetí čisté konto v sezoně. Dynamo po šňůře 13 výher podruhé za sebou nebodovalo a kleslo v tabulce na druhé místo o dva body za Vítkovice.

Rozdíl deseti pozic v tabulce nebyl na ledě vůbec znát, tým Mountfieldu nastoupil na favorita ve velkém tempu. Brankáře Willa nejvíc zaměstnávala formace rychlíků v čele s Kevinem Klímou, který mohl otevřít skóre už ve druhé minutě. Neuspěl ani on, ani později z dalšího šikovného průniku Jergl a po Klímově nabídce zadák McCormack. Jakmile hradecký gólman Kiviaho před úvodní přestávkou zastavil šanci Zohorny, byl to vlastně jeho první těžší zákrok. A jeden z mála takových v celém utkání.

Domácí z tlaku po přesilové hře vytěžili zasloužené vedení, když ve 26. minutě vybídl Lalancette mezi kruhy Cingeľa a ten uspěl ranou bez přípravy. V další početní výhodě se za hlavu chytal Filip Pavlík, který zblízka zakončil vedle. Dynamo se pozvolna chytalo, stále mu ale v útočném pásmu chyběl tah do branky. Hosté navíc přišli o obránce Košťálka, který v krátké době schytal dvě rány u mantinelu a po hitu od Janka odstoupil.

Celý tým pak inkasoval tvrdý direkt po nástupu do třetí třetiny, kdy hradecké vedení navýšili v rozmezí dvanácti sekund Zachar a Kevin Klíma. Druhý jmenovaný přispěl k zážitku více než šesti tisícovek diváků i férovou bitkou s Válou. Když Will vychytal nájezd Radovanu Pavlíkovi, hosté ještě drželi minimální naději, ale tu jim definitivně ukončil v přesilovce Okuliar.

Hradec Králové po nepovedeném období předvedl proti lídrovi soutěže výkon, na kterém prakticky nešlo najít chybu. S nulou vyhrál derby teprve podruhé v historii.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Kluci podali výkon na hraně svých možností a měli pohyb celých šedesát minut. Hráli zodpovědně do obrany, Pardubice nepouštěli do přečíslení a brejků. Jsme strašně rádi za vstup do třetí třetiny i za to, že jsme si pomohli jednou přesilovkou. Do kabiny patří gratulace, i brankář Kiviaho výborně zachytal a podržel nás."

Radim Rulík (Pardubice): "Vítězství domácích je absolutně zasloužené, byli celý zápas lepší a k ničemu nás moc nepustili. Výborně bruslili a vytěžili z našich chyb na puku. Hlavně před druhým a třetím gólem, které rozhodly."

Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 26. Cingeľ (Lalancette, McCormack), 42. Zachar (Okuliar, Kalina), 42. Kevin Klíma (F. Pavlík, Jergl), 54. Okuliar (McCormack, Kevin Klíma). Rozhodčí: Jeřábek, Stano (SR) - Rampír, Synek. Vyloučení: 3:4, navíc Kevin Klíma - Vála oba 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 6408.

Sestavy:

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, P. Marcel - Lev, Lalancette, Cingeľ - Okuliar, Zachar, R. Pavlík - Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma - Z. Doležal, Štohanzl, Pilař. Trenér: T. Martinec.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Bučko, Vála - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Říčka, A. Musil, Cienciala - Koffer, Poulíček, Paulovič - T. Zeman, Rákos, Rouha. Trenér: R. Rulík.