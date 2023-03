Hradec si myslel, že už to má v kapse, řekl Flynn po libereckém obratu

Hradec Králové - Hokejový útočník Oscar Flynn se v minulé sezoně podílel v dresu Mladé Boleslavi na překvapivém vyřazení Hradce Králové ve čtvrtfinále play off extraligy, letos nastoupil proti Mountfieldu ve stejné fázi soutěže jako hráč Liberce. A hned první zápas série rozhodl vítěznou brankou v přesilové hře v 59. minutě.

Pro nejlepšího libereckého střelce ze základní části to byl druhý gól v probíhajícím play off. "Víme, že hráči Hradce v oslabení lítají, takže jsme se je snažili přehrát. Byla to secvičená kombinace. Přišla mi krásná nahrávka a já jsem to trefil," popsal Flynn novinářům svou ránu z první do růžku hradecké branky.

Z rozhodující trefy měl o to větší radost, že padla v čase 58:23. "Kdo by nechtěl rozhodnout takový zápas. Když dostanu šanci, chci to tam prát," usmál se Flynn. "Jsem za to vděčný a ty emoce jsou úplně neskutečné. Ale popravdě je úplně jedno, kdo rozhodne," doplnil.

Bílí Tygři ukázali na ledě soupeře drtivý závěr. Už se pomalu zdálo, že za stavu 1:2 nenajdou síly na obrat, ale v 56. minutě vyrovnali po dalším gólu nečekaného "žolíka" vyřazovacích bojů Jakuba Rychlovského.

"Nakoplo nás to, Kubovi patří velký dík. Hraje perfektně a týmu pomáhá, snad v tom bude pokračovat," vzkázal Flynn, podle něhož Tygři až do posledních minut naplno věřili. "Kdyby Hradec vedl třeba 4:1, už by to bylo asi těžší, ale věděli jsme, že to bylo o nějakém šťastném gólu. Špinavé góly rozhodnou sérii," předvídal liberecký útočník.

Severočeši mají ještě v čerstvé paměti jeden zásadnější obrat, a to z rozhodujícího pátého utkání předkola proti Plzni, kdy se nevzdali ani za stavu 0:3. Nyní znovu prokázali velkou vnitřní sílu.

"Podle mě si Hradec už trošku myslel, že to má v kapse. My jsme ale ukázali charakter a že na to máme. Řekl bych, že v každém zápase prokazujeme sílu týmu," řekl Flynn.

Série pokračuje na královéhradeckém ledě hned v pondělí od 17 hodin. "Máme tady hodně zkušených kluků, kteří vědí, že zítra je nový den a na ten minulý se nikdo neptá. Do zápasu půjdeme zase pokorně a zkusíme ho znovu urvat," uzavřel Flynn.