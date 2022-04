Hradec remizoval na hřišti Bohemians a zahraje si skupinu o titul

Praha - Nováček první fotbalové ligy Hradec Králové si překvapivě zahraje nadstavbovou skupinu o titul. "Votroci" v závěrečném 30. kole základní části remizovali na hřišti Bohemians 1905 1:1, čímž si udrželi šestou příčku. Obě branky padly po změně stran. Skóre otevřel hostující záložník Jakub Kučera, za domácí srovnal Petr Hronek. Od 82. minuty dohrávali Východočeši bez vyloučeného Františka Čecha.

Královéhradečtí natáhli sérii neporazitelnosti na sedm kol a Pražanům nepodlehli v nejvyšší soutěži poosmé v řadě. Naopak Bohemians nevyhráli devět kol za sebou, pod trenérem Jaroslav Veselým uhráli ve čtvrtém ligovém zápase už třetí nerozhodný výsledek, a klesli na 14. místo, které jako první znamená účast v baráži.

Hostům kvůli nemoci chyběl druhé kolo po sobě hlavní trenér Miroslav Koubek, jenž v minulosti Bohemians vedl. Zastoupil ho asistent Stanislav Hejkal. "Pro Hradec Králové je to obrovský úspěch. Šli jsme si za tím a povedlo se to. Je to sedmý zápas bez prohry. Jsme za to strašně rádi. Teď nás čeká nadstavba. Vzhledem k bodovému odstupu už posun o nějaké místo udělat nemůžeme, ale chtěli bychom tam získat v utkáních s top pětkou zkušenosti, které snad promítneme příští rok. Jak se říká, pro nováčka to bude ještě těžší sezona než ta úvodní," řekl na tiskové konferenci Hejkal.

V 13. minutě se domácí stoper Křapka vložil do přihrávky hostujícího kapitána Leibla a míč skončil na tyči. Vzápětí na druhé straně Chramosta nejprve ztroskotal na brankáři Vízkovi a z dorážky poslal míč nad břevno. Květovu střelu po přiťuknutí s Bartkem srazil královéhradecký obránce Čech na roh. Hronkův pokus z hranice šestnáctky zase zastavil Vízek. V závěru úvodního dějství Hronek sice centroval, ale míč se snášel na branku, a proto ho Vízek musel vytáhnout na roh.

Šest minut po změně stran hosté udeřili. Harazim nacentroval na bližší tyč a Kučera se hlavou nemýlil. Na premiérovou trefu v nejvyšší soutěži potřeboval 10 utkání. "Ujali jsme se vedení zkraje druhého poločasu a od té doby jsme přestali hrát přesně to, co jsme si řekli v kabině, tedy že chceme Bohemku překvapit a zaskočit," konstatoval Hejkal.

Akci předcházela Vondrova zbytečná ztráta míče. "Mrzí mě, že zase inkasujeme gól pro mě po nepochopitelné věci, které jsme se chtěli vyvarovat, to znamená hloupá individuální chyba, která nás v tu chvíli trošku omráčila. Jsem rád, že tým se nevzdal. Pár týdnů zpátky nás zápasy s takovým vývojem paralyzovaly, dohrávali jsme je v totální křeči a ještě jsme třeba dostali druhý gól. Dneska jsme zareagovali skvěle, hráči se ještě víc vybudili, dokázali jsme si vytvořit tlak, vyeskalovat ho a zaslouženě vyrovnat," uvedl Veselý.

"Klokani" srovnali v 62. minutě. Hronek si obehrál Klímu s Kodešem a parádní ranou do vzdálenějšího horního růžku branky nedal Vízkovi šanci. Záložník vršovického celku se trefil počtvrté v ligové sezoně.

"Vstřelit hezčí gól v lize se mi určitě nepovedlo. Doteď ani nevím, proč jsem to udělal. V hlavě jsem měl třeba tisíc myšlenek, jak to sehraju. Pak jsem si říkal: 'Pojď to zkusit, vyjde to, nevyjde to.' Nakonec to vyšlo. Ještě zakončení s hezkou střelou, což jsem ani já sám nečekal," prohlásil Hronek.

Od 82. minuty se Východočeši museli obejít bez vyloučeného Čecha, který krátce po sobě obdržel dvě žluté karty. Na dělbě bodů se však už nic nezměnilo, protože v nastavení kapitán domácích Jindřišek vystřelil pouze doprostřed branky.

Bohemians doma v lize pětkrát za sebou nezvítězili, Hradec zase venku v nejvyšší soutěži neprohrál ve stejném počtu utkání. "Bezprostředně po utkání jsem zklamaný. Myslím si, že po průběhu je pro nás bod málo, protože jsme měli po většinu utkání územní převahu. Dokázali jsme si vytvořit víc nebezpečnějších situací," mínil Veselý. "Řekl bych, že od začátku do konce to byl bojovný, remízový zápas. Remíza je spravedlivá," dodal Hejkal.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Bezprostředně po utkání jsem zklamaný. Myslím si, že po průběhu je pro nás bod málo, protože jsme měli po většinu utkání územní převahu. Dokázali jsme si vytvořit víc nebezpečnějších situací. Mrzí mě, že zase inkasujeme gól pro mě po nepochopitelné věci, které jsme se chtěli vyvarovat, to znamená hloupá individuální chyba, která nás v tu chvíli trošku omráčila. Jsem rád, že tým se nevzdal. Pár týdnů zpátky nás takové zápasy s takovým vývojem paralyzovaly, dohrávali jsme je v totální křeči a ještě jsme třeba dostali druhý gól. Dneska jsme zareagovali skvěle, hráči se ještě víc vybudili, dokázali jsme si vytvořit tlak, vyeskalovat ho a zaslouženě vyrovnat. Pak tam visel na vlásku vítězný gól, který jsme tam nedotlačili. Proto jsem v tuhle chvíli zklamaný."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Řekl bych, že od začátku do konce to byl bojovný, remízový zápas. Remíza je spravedlivá. Ujali jsme se vedení zkraje druhého poločasu a od té doby jsme přestali hrát přesně to, co jsme si řekli v kabině, tedy že chceme Bohemku překvapit a zaskočit. Do té doby se nám to dařilo, ale pak jsme přestali hrát. Bohemka získala svůj typický tlak v domácím prostředí, plus lidi a stadion a vyrovnala."

Bohemians Praha 1905 - Hradec Králové 1:1 (0:0)

Branky: 62. Hronek - 51. Kučera. Rozhodčí: Krejsa - Slavíček, Machač. ŽK: Jindřišek, Hronek, Dostál, Köstl - Kubala, Čech, Král, Vašulín, Vízek. ČK: 82. Čech. Diváci: 2712.

Sestavy:

Bohemians: Valeš - Křapka, Köstl, Vondra - Dostál, Květ, Hronek, Jindřišek, Hašek (79. Fulnek) - Chramosta, Bartek (56. Beran). Trenér: Veselý.

Hradec: Vízek - Klíma, Král, Čech - Harazim, Kodeš, Kučera, Leibl (90.+4 Kutík) - Kubala (85. Soukeník), Vašulín, Rybička (46. Rada). Trenér: Hejkal.