Pardubice - Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve východočeském derby na ledě Pardubic 4:1. Dynamo sice po rychlém gólu vedlo, ale Mountfield zápas na začátku třetí třetiny otočil. Pardubice si tak ve 26. kole extraligy připsaly desátou porážku za sebou, druhou pod vedením nového trenéra Ladislava Lubiny a jsou i nadále předposlední.

Derby lépe rozjelo Dynamo, které se už ve třetí minutě dostalo do vedení, když si Kusý vyměnil puk s Machalou a zavěsil pod horní tyč. Hradec byl po inkasovaném gólu aktivnější, domácí se naopak soustředili na brejky. Vyrovnat mohl Bezúch, ale svoji kličku nedotáhl. Na druhé straně uchránila hosty od druhého inkasovaného gólu tyčka, kterou trefil v přesilovce Skokan.

Dynamo se v početních výhodách viditelně zlepšilo a hned při další měl Maxwell spoustu práce při střelách Rolinka a znovu Skokana. Při dorážce Bubely pak kotouč těsně před brankovou čárou odpálil jeden z obránců. Hradec se vyrovnání dočkal v 28. minutě, když se z mezikruží parádně do šibenice trefil Koukal.

Hradec mohl skóre vzápětí otočit, jenže dalšího expardubického forvarda Rákose tentokrát Hamerlík vychytal. O chvíli později to bylo po ráně Chalupy na trefené tyčky 1:1. Po polovině zápasu se na ledě přiostřilo, vyprodaná aréně však na další gól čekala. Pardubice si málem vzaly vedení zpátky v oslabení, ale Maxwell osamoceného Rolinka vychytal.

Klíčové momenty zápasu přišly hned na začátku třetí třetiny. Po 59 vteřinách se při hře čtyři na čtyři trefil mezi Hamerlíkovy betony Chalupa, a když následně velkou šanci při oslabení nezužitkoval Poulíček, zvýšil ve 47. minutě na 3:1 pro Hradec střelou pod horní tyčku Radovan Pavlík.

Hradec poté podruhé v zápase zachránila tyč, kterou tentokrát trefil Kusý. Mountfield mohl definitivně rozhodnout při takřka minutové přesilovce pět na tři, ale žádnou gólovou pozici si nevypracoval. Hostům to však stačilo, navíc dvě minuty před koncem se do prázdné branky trefil Vincour. Hradec tak Pardubicím oplatil porážku z prvního vzájemného zápasu v sezoně.

Hlasy po utkání:

Ladislav Lubina (Pardubice): "Dnes se ukázalo, že hraje mužstvo, které je v pohodě a natrénované, s mužstvem, které je v útlumu. Měli jsme pouze jeden útok, který byl schopný soupeři rychlostně konkurovat. A od toho se hra odvíjí. Ve druhé třetině nás soupeř zatlačil a naši beci přišli o spoustu sil, což se projevilo i ve třetí třetině, kdy jsme inkasovali góly."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Bylo to parádní derby před skvělou kulisou. Start jsme měli pomalejší, Pardubice nás přebruslily, byly lepší v osobních soubojích a celá první třetina od nás nebyla kdovíjaká. Ve druhé už se to zvedlo, zlepšili jsme pohyb a dostávali se do šancí. Ve třetí části byly šance na obou stranách, ale my jsme je dokázali využít. Se štěstím jsme ubránili přečíslení Pardubic, naopak my jsme z protiútoků dali góly. Musím pochválit mužstvo, dneska odvedlo bojovný výkon. Jsme strašně rádi za tři body."

HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 3. Kusý (Machala) - 29. Koukal (Smoleňák, Bezúch), 41. M. Chalupa, 47. R. Pavlík (Rosandič, Dragoun), 59. Vincour. Rozhodčí: R. Svoboda, A. Jeřábek - J. Svoboda, Lhotský. Vyloučení: 5:3, navíc Cardwell, Hrabal (oba Pardubice) oba 10 min. Bez využití. Diváci: 10.194 (vyprodáno).

Pardubice: Hamerlík - Holland, J. Mikuš, Cardwell, Wishart, Hrabal, Děrvuk, Miromanov - P. Sýkora, Bubela, Treille - Skokan, Marosz, Rolinek - Vondráček, Dušek, M. Procházka - Kusý, Poulíček, Machala. Trenéři: Lubina a Čáslava.

Hradec Králové: Maxwell - Zámorský, Linhart, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel - Smoleňák, Koukal, M. Chalupa - Vincour, Dragoun, R. Pavlík - Miškář, Bičevskis, Rákos - Vopelka, Nedvídek, Bezúch. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.