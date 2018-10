Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili v 7. kole extraligy mistrovskou Kometu Brno 4:2 a díky sedmé výhře za sebou se dostali poprvé v historii klubu do čela tabulky. Vítěznou branku vstřelil ve 47. minutě slovenský útočník Matej Paulovič a výsledek ještě pojistil forvard Radovan Pavlík. Mountfield vstřelil všechny čtyři branky v přesilových hrách.

Úvod zápasu byl doslova bleskový. Už v první minutě domácí Rákos narazil jednoho ze soupeřů drsně na mantinel a byl vyloučen. Ke dvouminutovému trestu dostal i desetiminutový osobní. Pro Hradec to byl problém, ale ještě větší přišel už po čtrnácti vteřinách přesilovky. Obránce Mikuš se dostal k dorážce a překonal gólmana Pavelku, jenž tentokrát dostal přednost před Maxwellem. Hradečtí trenéři tak brankáře i dál točí, jednička není určena.

Náboj neupadal. Hradec totiž udeřil stejně jako Brno v přesilovce. V páté minutě skóroval Cingel, jehož nahození od modré čáry prošlo za Langhamerova záda. Hradecký útočník se prosadil, i když ještě den před zápasem nebylo jasné, zda nastoupí. Až čtvrtek dobral antibiotika. Další šance v první části zůstaly neproměněny. Neprosadil se na domácí straně Rákos ani na hostující Štencel.

Druhá třetina měla podobný průběh. Hrál se vyrovnaný duel. Mountfieldu opět pomohla přesilovka. Byť se v nich Východočeši na začátku sezony neprosazovali, v posledních zápasech jsou stejně jako v minulé sezoně jejich silnou zbraní.

Ve 26. minutě to potvrdil zadák Rosandič, který napálil puk přesně do horního rohu. Slovák s chorvatskými kořeny si před sezonou mírně nečekaně vybojoval místo v týmu a znovu ukázal, že zaslouženě. Jenže hradecké vedení trvalo jen 64 vteřin. Američan Mueller se v brejku totiž prosadil střelou přes obránce. Gólman Pavelka byl bez šance.

Třetí třetina pokračovala podobně. Hradec si opět pomohl v přesilovce, jež je jeho zbraní podobně jako v minulé sezoně. V té době měl však Mountfield v kádru nynějšího sportovního manažera Bednáře, který hru v početní výhodě řídil. Nyní Hradečtí ukazují, že to jde i bez něj. Brnu dali dva góly v přesilovce i ve třetí části - stejně jako v předchozím průběhu. Ve 47. minutě se trefil Paulovič, o osm minut později po jeho přihrávce Radovan Pavlík.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Svoboda (Hradec Králové): "V první třetině jsme byli trošku ustrašení, protože jsme věděli, jakou má Kometa kvalitu. Hlavně naši obránci jim dávali hodně prostoru. Dostali jsme brzký gól, ale poté nám pomohly přesilovky. Ty zápas rozhodly. Hlavně na začátku třetí třetiny, kdy jsme dali gól na 3:2. To rozhodlo. Děkujeme fanouškům za skvělou kulisu."

Kamil Pokorný (Brno): "Byl to kvalitní zápas. Mělo to tempo, bylo to hodně kvalitní z obou stran. Bohužel, Hradec využil čtyři přesilovky, protože my jsme udělali útočné fauly. Třetí gól byl hodně důležitý, Hradec to v tu chvíli strhl na svou stranu. To rozhodlo. Mrzí nás ztráta bodů kvůli tomu, že jsme nebyli disciplinovaní."

Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. Cingel (Cibulskis), 26. Rosandič (Vincour, Zámorský), 47. Paulovič (Cingel, R. Pavlík), 55. R. Pavlík (Paulovič) - 1. J. Mikuš (O. Němec), 27. Mueller (Kašpar, J. Mikuš). Rozhodčí: Kika, Jeřábek - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:7, navíc Rákos (Hradec Králové) 10 min. Využití: 4:1. Diváci: 5629.

Hradec Králové: J. Pavelka - Zámorský, Nedomlel, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandič, Linhart - Smoleňák, Koukal, Rákos - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Paulovič, Dragoun, Miškář - Vopelka, Kukumberg, Bezúch. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Brno: Langhamer - O. Němec, J. Mikuš, Štencel, Gulaši, Bartejs, Barinka, Malec - Mueller, P. Holík, Zaťovič - P. Kratochvíl, J. Hruška, Kašpar - Köhler, Dočekal, Mallet - Karabáček, R. Zohorna, L. Horký. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.