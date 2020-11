Hradec poprvé v sezoně doma neuspěl, podlehl Karlovým Varům 0:4

Hradec Králové - Hokejisté Karlových Varů vyhráli v dohrávaném 13. kole extraligy v Hradci Králové 4:0 a potřetí za sebou naplno bodovali. Mountfield naopak ve čtvrtém domácím duelu v této sezoně poprvé prohrál. Gólem a asistencí přispěl k úspěchu Energie útočník David Kaše, gólman Filip Novotný vychytal první čisté konto v tomto ročníku. Domácí jej nepřekonali ani ze dvou přesilových her v pěti proti třem.

Do hradecké branky se podruhé za sebou postavil Lukeš. Tentokrát se mu však nedařilo tolik jako proti Olomouci, kdy zůstal nepřekonaný. Hosté totiž v první třetině mistrně zvládli přesilovky, v nichž se dostali do vedení 2:0, i když za dvacet minut pálili přesně na branku jen šestkrát.

Nejprve se v sedmé minutě prosadil Koblasa, který šikovně tečoval prudkou přihrávku do horní poloviny branky a Lukeš byl bez šance. Rovněž druhou početí výhodu Západočeši zvládli. Ve 12. minutě se prosadil centr prvního útoku Kaše, jenž se trefil z pravé strany.

Královéhradečtí se těžko prosazovali proti dobré obraně hostů, za ní navíc stál výborně chytající Novotný. V první části si poradil s možností Smoleňáka, na začátku druhé podržel tým především při Koukalově střele zblízka. Jeho spoluhráči tak měli dost klidu na útočné výpady. Třetí úspěšný přišel ve 30. minutě, kdy Pulpán poslal dlouhou přihrávku Beránkovi, který jel sám a gólmana Mountfieldu pokořil střelou mezi nohy.

Pro domácí to nebyla poslední rána ve druhé třetině. Ve 35. minutě inkasovali počtvrté, když bek Zámorský po svém faulu úplně přestal hrát a Zábranský využil výhodu. Hradci navíc nepomohla ani přesilovka pět na tři. Hráli ji 54 vteřin, ale pouze Smoleňák ohrozil Novotného. Brankář Energie se však překonat nenechal.

Ve třetí třetině se Mountfield pokoušel o zvrat. Hnal se do útoku, ale hosté velmi pečlivě bránili. Domácím nepomohla ani druhá dvojnásobná přesilovka. Tentokrát ji hráli 63 vteřin, jenže Novotný měl jen jeden těžší zákrok po Zámorského tvrdé ráně. Hradec si připsal alespoň jednu výhru, když reprezentant Hronek v bitce jasně předčil hostujícího Kadlece. Na body to ale nestačilo.

Hlasy po utkání:

David Kočí (Hradec Králové): "Bylo to o tom, že jsme se v hlavě nedokázali nastavit na zápas. Proto jsme měli špatný vstup, soupeř byl patnáct minut lepší. Říkali jsme hráčům, že Vary jdou okamžitě nahoru, do protiútoku, přesto jsme s tím měli problémy. A když nezvládnete první třetinu, je složité pak zapnout. Všechny naše chyby, zbytečné fauly, nevyužité přesilovky byly vyústěním přípravy na utkání. Proti Olomouci zahrajeme perfektně bez chyb, systémově a za dva dny jsme nekoncentrovaní. To se nám může stát po pěti dobrých zápasech, ne po jednom."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Myslím, že jsme podali velmi dobrý týmový výkon. Ustáli jsme tlak domácích na začátku každé třetiny, podařilo se nám ustát i fyzickou hru, kterou na nás praktikovali. Pomohli jsme si přesilovkami, ubránili jsme oslabení, pomohli jsme výbornému gólmanovi Novotnému, který nás podržel. Vyšel nám plán ustát tlak a neprohrát první třetinu."

Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Koblasa (Šenkeřík, D. Kaše), 12. D. Kaše (Šenkeřík), 30. O. Beránek (Pulpán, L. Zábranský ml.), 35. L. Zábranský ml. (Pulpán). Rozhodčí: Sýkora, Šír - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 7:8, navíc Hronek - M. Kadlec oba 10 min. Využití: 0:2. Bez diváků.

Sestavy:

Hradec Králové: Š. Lukeš - Zámorský, Nedomlel, Hronek, Jank, F. Pavlík, Šalda, Pilař - Smoleňák, Cingel, Orsava - Kelly Klíma, V. Růžička ml., J. Sklenář - M. Chalupa, Lev, Perret - Jergl, Koukal, R. Pavlík. Trenér: V. Růžička st.

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, M. Rohan, Plutnar, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, D. Mikyska - Flek, D. Kaše, Hladonik - M. Zabloudil, T. Mikúš, O. Beránek - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, M. Kadlec. Trenér: Pešout.