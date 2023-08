Hradec pokřtil nový stadion výhrou nad Budějovicemi

Hradec Králové - Fotbalisté Hradce Králové ve 3. kole první ligy v premiéře na novém stadionu rozdrtili České Budějovice 5:1. Východočeši rozhodli třemi brankami mezi 19. a 32. minutou, kdy se prosadili Daniel Vašulín, premiérovou trefou v nejvyšší soutěži Daniel Horák a Ladislav Krejčí. První gól v lize si ve 48. minutě připsal i hostující Vojtěch Hora, ale hned za minutu odpověděl domácí Jakub Kučera a v 58. minutě uzavřel skóre z penalty Václav Pilař.

"Votroci" zvítězili poprvé v sezoně, navíc teprve podruhé v samostatné ligové historii dali v jednom ligovém utkání pět branek. Vyšším rozdílem vyhráli mezi elitou od rozdělení federace jen v červnu 1995, kdy rozdrtili Benešov 5:0.

Královéhradečtí v lize s Dynamem pošesté za sebou bodovali a navázali na dvě vítězství ze vzájemných duelů v minulé sezoně. Jihočeši i ve třetím kole prohráli a v ročníku inkasovali už 12 gólů. Kouč "Votroků" Jozef Weber si připsal triumf nad týmem, který ještě vloni na podzim trénoval.

Liga se dnes do Hradce vrátila po více než šesti letech. V sezoně 2016/17 se hrálo ještě na starém Všesportovním stadionu, na jehož místě v městské části Malšovice nová aréna stojí. Východočeši od návratu mezi elitu měli v posledních dvou ročnících domácí azyl v Mladé Boleslavi.

Více než devět tisícovek diváků v zaplněném hledišti sledovalo celý zápas oboustranně ofenzivní fotbal. Už ve druhé minutě se ocitl sám před Bajzou nigerijský útočník Adediran, domácí gólman ale jeho pokus reflexivně vykopl. Na druhé straně dvakrát zahrozil Vašulín, ale pokaždé minul.

Vytáhlý útočník se dočkal až v 19. minutě chvíli poté, co Bajza skvěle zasáhl proti Osmančíkovi. Přetažený rohový kop vrátil na zadní tyči před bránu Heidenreich a Vašulín dotlačil míč do sítě. Svůj první gól v ročníku slavil před kompletně bílo-černými ochozy, jelikož domácí příznivci krátce předtím vytvořili na tribunách choreo.

Vašulín navíc hned z další akce založil brejk, na jehož konci umístil Horák míč přesně ke vzdálenější tyči. Třiadvacetiletý levý bek dal ve čtvrtém ligovém zápase první branku. Drtivou pasáž završili domácí v 32. minutě, kdy Krejčí po Pilařově kolmici zakončil spolupráci bývalých reprezentantů třetí trefou. Někdejší záložník Sparty se v nejvyšší soutěži prosadil po více než dvou letech. Dynamo inkasovalo minimálně tři góly i ve třetím zápase sezony.

Za vytrvalého deště se i Jihočeši dostávali do šancí, v koncovce ale nebyli přesní. Dynamo se dočkalo až po změně stran. Střídající Hora po třech minutách na hrací ploše snížil tečovaným obstřelem, za kterým se domácí gólman jen ohlédl. Devatenáctiletý útočník dal svou první ligovou branku.

Hosté se ze snížení radovali jen několik sekund. Gabriel našel krátce po rozehrávce ve vápně Kučeru a ten vrátil domácím třígólové vedení. V 55. minutě navíc fauloval Osmančík ve vápně Pilaře a sám zkušený záložník si postavil míč na penaltový bod. Brankář Šípoš sice vystihl směr střely, Pilař přesto přidal ke dvěma asistencím i gól. V dresu svého mateřského klubu, do kterého se v létě vrátil po 12 letech, se prosadil poprvé od května 2011.

Až od stavu 5:1 se dění na trávníku zklidnilo a zápas ve skvělé divácké kulise se spíše dohrával. V závěru nastavení ještě dostal míč do sítě střídající Koubek, ale gól neplatil a "Votroci" tak těsně nedosáhli na své rekordní vítězství v samostatné lize.

Hlasy trenérů po utkání:

Jozef Weber (Hradec): "Hlavně v první půli to byl i díky divákům a atmosféře velice dobrý zápas. Výsledek ale úplně neodpovídá průběhu utkání. Soupeř měl v úvodu dvě tutovky, při kterých nás podržel brankář Bajza. Pak jsme naopak skórovali my, v ten moment se lámal chleba. Následně jsme se mohli více soustředit na rychlý přechod do útoku a pak už to byla taková euforie. Pro kluky to nebyl lehký týden, pořád se řešil nový stadion a spousta věcí kolem toho. Pro lidi, kteří fandí hradeckému fotbalu, to byl velký den. Chtěli jsme jim vrátit veškerou práci, stejně tak i městu. Výsledek i atmosféra při zápase jsou pro všechny obrovská odměna."

Marek Nikl (Č. Budějovice): "Krásné prostředí nového stadionu, skvělá kulisa, ale my jsme zápas nezvládli. Nemyslím si, že by na hráče dolehla atmosféra vyprodaného stadionu. Momentálně nám tam zkrátka nespadne nic, naopak každá akce soupeře skončí gólem. Téměř z každé akce má soupeř šanci. Naše defenziva je průšvih, směrem dozadu se chováme špatně. Přijde mi, že fotbal nás teď nemá moc rád, ale rozhodně si za to můžeme sami. Musíme něco změnit a hodně toho zlepšit."

FC Hradec Králové - Dynamo České Budějovice 5:1 (3:0)

Branky: 19. Vašulín, 22. Horák, 32. Krejčí, 49. Kučera, 59. Pilař z pen. - 48. V. Hora. Rozhodčí: Černý - Mokrusch, Líkař - Adámková (video). ŽK: Pudhorocký (Hradec). Diváci: 9058.

Hradec: Bajza - Klíma, Heidenreich, Čech - Gabriel (90. Koubek), Kodeš, Kučera (90. Ševčík), Horák - Pilař (63. Juliš), Krejčí (46. Pudhorocký) - Vašulín (81. Šašinka). Trenér: Weber.

Č. Budějovice: Šípoš - Havel, Králik, Trummer - Čmelík (67. Dejanovič), Suchan (88. Matouš Nikl), Hellebrand, Osmančík - Adediran (46. V. Hora), Hais (80. Matoušek) - Ondrášek. Trenér: Marek Nikl.