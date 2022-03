Hradec po výborném úvodu ukončil proti Zlínu čekání na ligovou výhru

Mladá Boleslav - Fotbalisté Hradce Králové porazili ve 25. kole první ligy Zlín 2:1 a v nejvyšší soutěži zvítězili po osmi zápasech. V domácím azylu "Votroků" v Mladé Boleslavi se v úvodní čtvrthodině za Východočechy trefili Dominik Soukeník a z penalty Filip Kubala, který poté další pokutový kop neproměnil. V 62. minutě snížil střídající Rudolf Reiter. Hradec se v neúplné tabulce posunul na sedmé místo a bodově dotáhl šestou Boleslav, Zlín je po třetí prohře po sobě jedenáctý.

"Pořád si nemyslím, že by nás postihl nějaký herní propad, spíš výsledkový. Když jsme se podívali před zápasem na tabulku, tak bylo jasné, že dnes jde o život. Cením si toho, že hráči dokázali ten tlak zpracovat. Byl to den D, kdy jsme už prostě museli vyhrát," uvedl na tiskové konferenci trenér domácích Miroslav Koubek.

Oba týmy se musely obejít bez svých nejlepších střelců v sezoně. Královéhradecký autor osmi ligových branek Radu pykal za čtyři žluté karty, na druhé straně šestigólového Tkáče nepustilo do hry zranění.

Lépe se s absencí opory vypořádali domácí "Votroci". V 10. minutě se po signálu ze standardní situace dostal míč k Soukeníkovi, jenž i za výrazného přispění Vraštilovy teče oslavil premiérovou branku v nejvyšší soutěži.

O tři minuty později navíc hostující Procházka v rohu pokutového území nedovoleně atakoval Kubalu a sám faulovaný dvaadvacetiletý útočník z penalty navázal na trefu z minulého kola proti Jablonci. "Jako jednička na penaltu byl dnes určený Petr Rybička. Filip si ale věřil, tak mu to Petr přenechal. Tak to bývá, kdo se cítí," podotkl Koubek.

Domácí mohli dominantní výkon v úvodní půli stvrdit v 37. minutě, kdy dostali po Cedidlově ruce šanci zahrávat další pokutový kop. Míč si opět postavil Kubala a poslal ho znovu k pravé tyči, tentokrát ale brankář Rakovan jeho pokus vystihl.

Na hrotu útoku "Ševců" nezvykle nastoupil jinak levý obránce či záložník Hloušek, ani zkušený bývalý reprezentant ale ofenzivní trápení svého týmu neprolomil. "Chyběli nám kreativní hráči Hrubý a Tkáč, takže jsme nasadili na hrot Hlouška kvůli soubojům, abychom sbírali druhé míče. Ale vůbec nám to nefungovalo," uvedl zlínský kouč Jan Jelínek, který je kvůli chybějící licenci oficiálně vedený jako asistent.

Prosadil se až po hodině hry Hlouškův náhradník Reiterovi, jenž po necelé minutě na hřišti pohotově zpracoval ve vápně míč a první zlínskou střelou na bránu snížil.

Utkání dostalo nový náboj a tempo výrazně vzrostlo, ani v nervózním závěru až se ale skóre nezměnilo. Hradec navázal na podzimní výhru 3:2 ze zlínské Letné a soupeře v lize porazil potřetí za sebou.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Jsme velice rádi, že jsme přerušili sérii bez výhry. Pořád si ale nemyslím, že by nás postihl nějaký herní propad, spíš jen výsledkový. Když jsme se podívali před zápasem na tabulku, bylo jasné, že dnes jde o život. Cením si toho, že hráči dokázali ten tlak zpracovat. Byl to den D, kdy jsme už prostě museli vyhrát. Když jsme nedali druhou penaltu, tak jsem věděl, že to ještě zdaleka nebude jednoduché, protože Zlín také přijel s velkou chutí vyhrát a posunout se v tabulce do prostřední skupiny. Nepustili jsme je ale do žádných šancí, obrana pracovala až na tu gólovou situaci dobře. Ještě zdaleka nemáme vyhráno, ale stále nepochybuji, že to zvládneme."

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Z dnešního zápasu mě bolí oči, bylo to o bojovnosti. I když jsme se na fyzický fotbal Hradce připravovali, vůbec jsme nezachytili úvod utkání, jejich náběhy a agresivitu. Za stavu 0:2 nás podržel při penaltě Rakovan, jinak by asi bylo po fotbale. V druhé půli jsme zvýšili agresivitu, gól nám dodal jistotu na míči, ale k ničemu jsme se nedostali. Byly tam nějaké balony do vápna, ale v podstatě jsme jen čekali, jestli nám něco spadne na hlavu, to je málo. Chyběli nám kreativní hráči Hrubý a Tkáč, takže jsme nasadili na hrot Hlouška kvůli soubojům, abychom sbírali druhé míče. Ale vůbec nám to nefungovalo."

FC Hradec Králové - Fastav Zlín 2:1 (2:0)

Branky: 10. Soukeník, 14. Kubala z pen. - 62. Reiter. Rozhodčí: Krejsa - Šimáček, Ratajová - Štěrba (video). ŽK: Čech, Kodeš, Soukeník - Cedidla. Diváci: 1173.

Sestavy:

Hradec Králové: Fendrich - Klíma, Král, Čech - Mejdr, Soukeník, Kodeš, Vlkanova, Novotný (45.+4 Leibl) - Kubala, Rybička (88. Vašulín). Trenér: Koubek.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Procházka, Matejov (81. Chwaszcz) - Conde, Vraštil - Fillo (61. Reiter), Janetzký (81. Hellebrand), Dramé (71. Hrdlička) - Hloušek (61. Vukadinovič). Trenér: Kalivoda.