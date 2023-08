Hradec má dohodu o stadionu, k odehrání sobotního zápasu zbývá ještě kolaudace

Hradec Králové - Hradečtí zastupitelé dnes schválili dohodu mezi městem a stavebním konsorciem o převzetí a užívání části stavby přestavěného fotbalového stadionu. Pro dohodu hlasovalo 25 z 28 přítomných zastupitelů, řekl dnes ČTK mluvčí magistrátu Petr Vinklář. Jde o významný krok k tomu, aby se mohl 5. srpna na stadionu odehrát první domácí soutěžní zápas FC Hradec Králové. Zbývá ještě kolaudace takzvané fotbalové části arény, kterou by mohl mít zhotovitel do konce pracovního týdne.

"V minulém týdnu předložilo město zhotoviteli návrh dohody, díky které by bylo možné odehrát fotbalové utkání 5. srpna v nové aréně. Podmínky dohody město intenzivně komunikovalo se zhotovitelem, její finální podobu dnes schválili také hradečtí zastupitelé," uvedl Vinklář.

V následujících dnech by tak město mělo převzít část stavby, která umožní odehrání fotbalových zápasů. "Jednou z nezbytně nutných podmínek je dílčí kolaudace stavby, kterou by zhotovitel mohl mít k dispozici 2. či 3. srpna," řekl Vinklář.

Stavba arény za 650 milionů korun bez daně začala v srpnu 2021, podle platné smlouvy měla být hotová k 30. červnu. Tento termín stavbaři nesplnili.

V čele stavebního konsorcia stojí stavební firma Strabag. Smlouva o dílo, kterou město uzavřelo se zhotovitelem stavby, předpokládá převzetí stadionu jako celku. Podle primátorky Pavlíny Springerové (HDK), ale vzhledem k současnému stavu stavby nelze dílo kompletně převzít a tudíž by nebylo možné odehrát první zápas doma. "Museli jsme proto přijít s alternativním návrhem, kdy připustíme převzetí jen části stadionu a ke stávající smlouvě o dílo tak uzavřeme dohodu o podmínkách převzetí a užívání části díla. Dohoda především stanoví, za jakých podmínek a za co bude nadále, i ve vztahu k převzaté části, odpovídat zhotovitel," řekla Springerová.

Schválená dohoda umožní na stadionu odehrát nejen první domácí ligový zápas 5. srpna, ale i celou podzimní část Fortuna ligy. "Dohoda předpokládá, že město převezme jen takovou část stavby, která bude stavebně dokončena, bude pro ni vydán kolaudační souhlas nebo jiné příslušné povolení a nebude mít vady, které by bránily jejímu užívání, zejména pak odehrání fotbalových zápasů, a která bude pro fotbalová utkání certifikována ze strany FAČR," uvedl náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

Zhotovitel podle něj předpokládá, že 2. srpna by mohl disponovat dílčí kolaudací stavby. Ta by za podmínek ve schválené dohodě umožnila odehrání fotbalového utkání 5. srpna na dokončovaném stadionu v Hradci Králové. "Díky této dohodě jsme výrazně blíž tomu, že se v sobotu fotbal odehraje na domácí půdě. Finální rozhodnutí by podle správce stavby mělo padnout ve středu, nejpozději ve čtvrtek. Musíme také stále počítat s tím, že stavba bude ke dni převzetí nejspíš vykazovat mnoho vad a nedodělků, jejichž odstraňování bude trvat ještě několik měsíců," dodal Řádek.

V případě, že by se ligové utkání 5. srpna nemohlo na stadionu odehrát, znamenalo by to pro klub podle vedení města značné problémy. Hradec by musel podle předpisů FAČR odehrát celou podzimní část ligy na stadionu v jiném městě.

Stadion by měl splňovat kategorii UEFA 4, což jsou stadiony pro mezinárodní utkání. Kapacitu bude mít 9300 diváků.