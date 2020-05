Hradec Králové získal obránce Blaina ze Sparty, vrátil se Jank

Hradec Králové - Defenzivu hokejistů Hradce Králové posílili Kanaďan Jérémie Blain ze Sparty a Bohumil Jank z Plzně. Osmadvacetiletý Blain působí v extralize dva roky od příchodu z Innsbrucku z EBEL. O rok mladší Jank se vrací do Mountfieldu po téměř čtyřech letech poté, co na konci ledna 2016 zamířil do Třince.

Blain za dvě sezony v dresu Sparty nasbíral v extralize ve 104 zápasech 44 bodů za 15 branek a 29 asistencí. "Jérémie projevil velkou chuť hrát za náš klub, kde se dobře zná s několika hráči. Jelikož se jedná o fyzicky dobře disponovaného obránce, který má kvalitní střelu, je použitelný i na přesilové hry a velmi dobře zná českou extraligu, naše volba byla vcelku jednoznačná. Navíc jsme se poměrně rychle domluvili na všech aspektech spolupráce," řekl klubovému generální manažer Aleš Kmoníček.

Jank, který je odchovancem Milevska, hrál v extralize také za České Budějovice a Chomutov. V nejvyšší soutěži má na kontě 336 utkání a 57 bodů za 21 gólů a 36 přihrávek.

"Po odchodu Tomáše Linharta jsme chtěli přivést do týmu důrazného obránce, který umí přitvrdit a doplnil by tak v této činnosti Ríšu Nedomlela. Bohouš má navíc rodinu v Hradci Králové, takže naše dohoda byla také velmi rychlá. Výhodou je, že ho velmi dobře zná i (trenér) Vláďa Růžička, který si jeho příchod také přál," uvedl Kmoníček.

Z obránců skončil v Hradci Králové vedle Linharta, Oskarse Cibulskise, Oscara Eklunda a Petra Šidlíka také Slovák Mislav Rosandič, který od ledna hostoval ve Vítkovicích. Podle webu hradeckého klubu se nevrátí, protože se dohodl na předčasném ukončení kontraktu a přesouvá se do Liberce.

Nové smlouvy Mountfield nenabídl útočníkům Michalu Dragounovi a Patriku Miškářovi. Otazník visí nad další budoucností Lukáše Žejdla, kterou aktuálně řeší právníci. Smírčí komise Českého svazu ledního hokeje označila za neplatnou výpověď, kterou Žejdl stejně jako Šidlík dostal od klubu z důvodu zásahu vyšší moci či přerušení ligy.

Vedení klubu chce ofenzivu ještě posílit. "Domnívám se, že útok máme poměrně kvalitní, ale vzhledem k tomu, že naší největší slabinou byla produktivita, rádi bychom ještě do začátku sezony přivedli minimálně jednoho produktivního útočníka," prohlásil Kmoníček. "Nejsme však v situaci, že bychom ho museli podepsat ihned, zvlášť v současné nepříznivé situaci spojené s pandemií," dodal generální manažer.