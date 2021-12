Hradec Králové zdraží od ledna jízdné v MHD až o desítky procent

Hradec Králové - Jízdné v městské hromadné dopravě ve stotisícovém Hradci Králové od 1. ledna zdraží. V některých tarifech půjde o nárůst ceny až o desítky procent. Jednotlivá jízda placená čipovou městskou kartou zdraží o 14 procent na 16 korun ze čtrnácti korun. Jízdenka koupená u řidiče zdraží o třetinu na 40 korun. Nahoru půjdou i ceny časových jízdenek a omezeny budou bezplatné přepravy. Nové tarify v úterý schválila městská rada, oznámili představitelé města a dopravního podniku.

Zdražením podnik podle ředitele Zdeňka Abrahama reaguje na růst nákladů vyvolaný především současným zdražením elektřiny, pohonných hmot, močoviny do naftových motorů autobusů. "Požadavek na město na pokrytí prokazatelné ztráty dosahuje desítek milionů korun," řekl. Kromě města by se podle Abrahama měli na udržení rozsahu MHD podílet placením dražšího jízdného i cestující. Uvedl, že naposledy se ve větší míře s cenami jízdného směrem nahoru hýbalo v září 2016. Tehdy se některé ceny i snižovaly.

Zdražením jízdného by měl dopravní podnik získat za rok navíc asi 7,5 milionu korun. A to při stávajícím počtu cestujících, který je kvůli covidové epidemii proti minulým letům nižší asi o 25 až 30 procent. Ve finančním vyjádření úbytek cestujících pro podnik znamená pokles výnosů z jízdného o asi 40 milionů korun na úroveň kolem 80 milionů korun.

Město podniku hodlá v roce 2022 zvýšit dotaci na provoz na 293,9 milionu korun z letos původně plánovaných 275,5 milionu korun. Dopravní podnik počítá s tím, že dotaci město v průběhu roku ještě zvýší v momentě, až budou jasné nárůsty ceny energií a dalších podnikem nakupovaných služeb.

Náměstkyně primátora pro ekonomiku Monika Štayrová (ANO) nevyloučila, že navýšení dotace by město mohlo udělat na jaře a použít na něj část případného přebytku z letošního hospodaření města. Ani letos podniku původně určená dotace 275,5 milionu korun nestačila a město ji letos v listopadu dodatečně zvedlo na 281,7 milionu korun.

Abraham věří, že po zdražení jízdného cestujících v autobusech a trolejbusech neubude. "Cestující se možná začnou rozmýšlet, jaké jízdné je pro ně nejoptimálnější. Třeba si místo jednotlivého jízdného začnou kupovat časové jízdenky," uvedl. Právě časové jízdenky zdraží od ledna nejméně. Například roční jízdenka pro dospělého zdraží o 4,6 procenta na 3870 korun, sedmidenní o 11 procent na 200 korun.

Studentská dvanáctiměsíční jízdenka zdraží o 22 procent na 1800 korun. Jednotlivá jízda pro dítě placená městskou kartou zdraží o 25 procent na deset korun. Papírová jízdenka koupená v předprodeji zdraží o čtvrtinu na 25 korun. Roční jízdenka pro seniory nad 70 let zdraží šestinásobně ze 100 na 600 korun. Zrušeny budou přepravy zdarma pro doprovod dítěte do tří let věku, politické vězně a držitele průkazu PTP. Zpoplatněna bude i dosud bezplatná přeprava dětských kočárků, zavazadel, kol a psů a jízda mezi terminálem hromadné dopravy a vlakovým nádražím.

Výrazné zdražení jízdenek prodávaných u řidičů podnik zdůvodnil zavedením nového odbavovacího systému, který by mohl začít fungovat na konci příštího roku a výrazně by měl rozšířit možnosti platby jízdného například i o bankovní karty. "Prodej u řidičů bychom chtěli úplně omezit," řekl Abraham. Odbavovací systém za téměř 30 milionů korun podniku dodá firma Em Test.

Rozhodnutí rady města o zdražení nebylo jednotné. Z devíti členů rady bylo šest pro zdražení a tři nehlasovali nebo se zdrželi. Nové ceny nepodpořil náměstek primátora pro majetek a městské organizace Pavel Marek (ANO). Zdražení podle něj přinese dopravnímu podniku pouze dva až tři miliony korun, protože část lidí možná přejde k jiné dopravě. Výhrady měl k tomu, že zdražení nejvíce postihne školáky, seniory nad 70 let a doprovod dětí. "Jde o skupiny, které bychom měli chránit," řekl.

Od loňského listopadového rozpadu koalice ANO, ODS a Změny a Zelených na hradecké radnici menšinově vládnou ANO a ODS. Na nové koalici se strany dosud nedohodly.

Přehled některých cen jízdného v MHD Hradec Králové v Kč:

cena nyní od 1. ledna 2022 Základní jízdné - čipová karta 14 16 Papírová jízdenka nepřestupní 20 25 Jízdenka koupená u řidiče přestupní 30 40 Jízdenka SMS přestupní 25 30 Měsíční základní 480 540 Čtvrtletní základní 1290 1450 Pololetní základní 1950 2250 Roční základní 3700 3870 Školní - 12 měsíců 1480 1800 Doprovod dítěte do tří let 0 16

zdroj: Magistrát Hradce Králové