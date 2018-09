Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové vyhráli v 5. kole extraligy nad Třincem 2:0 a po páté výhře za sebou se drží na druhém místě o skóre za vedoucím Litvínovem. O branky se postarali obránce Petr Zámorský a útočník Matěj Chalupa. Gólman Jaroslav Pavelka si díky 27 úspěšným zákrokům připsal poprvé v ročníku čisté konto.

Domácí šli do zápasu povzbuzeni vítězstvím v úterní předehrávce 27. kola na Spartě a také s jiným gólmanem než v posledním utkání. Tentokrát dostal přednost Pavelka před Maxwellem a domácí trenéři opět ukázali, že tým nemá definitivně určenou stabilní jedničku.

Hosté vlétli do reprízy semifinále posledního play off aktivněji, hned ve druhé minutě měl nadějnou pozici zkušený Adamský, jenže jeho střelu vykopl betonem Pavelka. Brankář Mountfieldu velmi dobře zasáhl také o chvíli později, kdy ho vyzkoušel střelec Hrňa.

Oceláři byli mírně aktivnější, jenže Východočechům pomohla přesilovka. Byť v početních výhodách nejsou tak silní jako v minulém ročníku, tentokrát uspěli. Zadák Zámorský pokořil v 11. minutě Hrubce střelou od modré čáry. Hradec tak bleskově využil vyhrané vhazování.

Zatímco v první části byl o trošku aktivnější Třinec, ve druhé to bylo obráceně. První příležitost měl sice Hrňa, proti němuž výborně zasáhl Pavelka, ale pak byli nebezpečnější domácí. Jenže oba gólmani byli perfektní - Hrubec stejně jako Pavelka držel svoje mužstvo. Neprosadil se proti němu Bezúch, Cibulskisovu ránu vyrazil maskou a zastavil také pokus dalšího Lotyše Bičevskise. Hosté neměli také jasné možnosti, Pavelka přesto musel zasáhnout proti dvěma velmi dobrým ranám z větší vzdálenosti, proti Musilovi a Douderovi.

Třetí třetina začala velkou nepříjemností pro domácí. Hosté dostali po faulech Smoleňáka a Bičevskise možnost hrát dvouminutovou přesilovku pět na tři. V ní měl obří šanci Svačina, Pavelka se však bleskově přesunul k tyči a zasáhl. Domácí se ubránili a ve 47. minutě udeřili. Smoleňák poslal do úniku mladíka Chalupu a ten ukázal svůj talent. Precizní střelou překonal gólmana Hrubce.

Hosté měli ve třetí části dvakrát smůlu, Pavelkovi totiž pomohla branková konstrukce. Svačina trefil krátce po druhé hradecké brance tyč, dvě minuty před koncem pak Galvinš břevno. Třinci nepomohl ke gólu ani pokus o power play. Hradec ubránil vedení i Pavelkovo čisté konto.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Měli jsme pomalejší začátek zápasu, ale pak nám hodně pomohl gól v přesilovce, kterou jsme rychle využili. Ve druhé třetině jsme začali hrát takový hurá hokej. Třinec nás přehrával, měl větší šance i spoustu přečíslení, která naštěstí neskončila brankou. Ve třetí třetině to bylo nahoru dolů, kluci makali a podařilo se nám dát uklidňující gól. Myslím, že rozhodlo, že jsme zvládli oslabení tří proti pěti, kdy to vyčapal brankář Pavelka. I když mu tam poté zvonily tyčky, myslím, že si nulu zasloužil. Síla našeho týmu je v pracovitosti a soudržnosti. Hráči vidí, že to nese ovoce."

Václav Varaďa (Třinec): "Samozřejmě mě mrzí konečné skóre, které je pro nás kruté. Neodehráli jsme špatný zápas, sahali jsme po bodech. Nalomil nás ale první gól, který jsme inkasovali v přesilovce. Myslím, že jsme si ve druhé třetině vytvořili dost šancí na to, abychom vyrovnali. Ve třetí třetině jsme měli velkou příležitost při hře pět na tři. Domácí brankář ale tým podržel, a proto se nám přes velké možnosti nepodařilo dát vyrovnávací gól, který by narušil pohodu domácích. Po druhé brance už si to Hradec zkušeně pohlídal, i když jsme stříleli do tyček."

Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Zámorský (Rosandič, Smoleňák), 47. M. Chalupa (Smoleňák, F. Pavlík). Rozhodčí: R. Svoboda, Pešina - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:0. Diváci: 5006.

Hradec: J. Pavelka - Zámorský, Nedomlel, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandič - Smoleňák, Koukal, M. Chalupa - Vincour, Dragoun, R. Pavlík - Miškář, Bičevskis, Rákos - Vopelka, Kukumberg, Bezúch. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Gernát, Matyáš, Adámek - Roberts Bukarts, Marcinko, O. Kovařčík - Adamský, Cienciala, Svačina - Chmielewski, M. Kovařčík, Dravecký - Hladonik, Roman Vlach, Hrňa. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.