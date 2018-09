Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové zdolali ve 2. kole extraligy Chomutov 3:2 a po úvodní porážce na ledě Sparty (0:4) si připsali první body v sezoně. Nový kouč Monutfieldu Tomáš Martinec si tak odbyl úspěšnou premiéru v domácím prostředí.

V první třetině Hradec pokračoval ve výkonu, který předváděl v Lize mistrů i v pátek na Spartě. Jen ho vylepšil o zásadní věc. Opět měl výraznou střeleckou převahu, na bránu pálil devětkrát, zatímco hosté jen třikrát. Na rozdíl od duelu v Praze však Východočeši skórovali.

A to hned dvakrát. V obou případech měl prsty v brance důrazný útočník Berger. Ve 12. minutě se neukvapil, podržel puk za bránou, poté ji objel a poslal přihrávku do brankoviště. Tam se po několika odrazech nejpohotověji zorientoval Bezúch. Slovenský útočník dal stejně jako v Lize mistrů první gól Mountfieldu v soutěži.

O tři minuty později opět Berger vyvezl puk zpoza branky a poslal ho na modrou čáru Linhartovi. Protřelý obránce nahodil kotouč do chumlu před brankářem Stezkou a jeho pokus prolétl až do sítě.

Hosté mohli snížit ještě před koncem první třetiny, ale rozhodčí zásah neuznali pro vysokou hůl. Co se Pirátům nepovedlo v tu chvíli, zvládli ve druhé části. V ní se viditelně změnil obraz hry. Chomutovští byli aktivnější mnohem častěji stříleli, navíc jim pomohl gólman Stezka, který vychytal matadora Graňáka.

Snaha se hostům vyplatila, ve 33. minutě dostali velkou možnost - a to přesilovku pěti proti třem. Zkušená sestava Chomutova Hradec zamkla před gólmanem Maxwellem a velký tlak proměnil střelou do prázdné brány kapitán Huml.

Ve třetí třetině se Chomutov snažil srovnat, ale Hradec byl nebezpečnější. Svoji první šanci však nevyužil, Lotyš Bičevskis totiž vyřešil přečíslení dva na jednoho střelou, již Stezka zlikvidoval. Mnohem lépe si vedl ve 43. minutě Vincour, posila z Komety Brno. Zkušený útočník si v přesilovce vyjel od levého mantinelu a z kruhu překonal perfektní střelou Stezku.

Stejně jako Bezúch i Linhart tak slavil první extraligovou trefu v hradeckém dresu. Poté se Mountfiled soustředil na udržení vedení. Hosté sice v 54. minutě snížili, Knot využil clonu před gólmanem Maxwellem, ale Hradec udržel vedení i při power play Pirátů.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Připravovali jsme se na těžký zápas. Věděli jsme, že soupeř má hodně pracovité mužstvo, hraje fyzický hokej a chodí výborně do brány. Ale myslím, že náš tým šel od začátku za vítězstvím. Kluky musíme pochválit za velkou bojovnost, pracovitost a obětavost v zápase. Vysoký kredit musíme dát hráčům, kteří chodili na oslabení. Zablokovali spoustu střel při bránění přesilovek soupeře. Jsme šťastní, že jsme zápas zvládli."

Jan Šťastný (Chomutov): "Musím říct, že jsme do utkání vstoupili, jak jsme chtěli, drželi jsme se herního plánu, který jsme si řekli ráno. Dostali jsme ale dvě branky po takové lajdáckosti v předbrankovém prostoru. Poté jsme mohli dát kontaktní gól při přesilovce, mohli jsme domácí zatlačit, ale sehráli jsme ji špatně a mohli jsme dokonce inkasovat. To byl důležitá moment, proč jsme prohrávali po první třetině 0:2. Ve druhé části jsme sehráli přesilovku parádně a měli jsme šance na vyrovnání. Ve třetí třetině se projevila kvalita Hradce rozdílovou brankou na 3:1. Snížili jsme, ale nestačilo to. Prohráli jsme, zbraně však neskládáme. Bojujeme, je tam odhodlání, jen musíme do zápasů přenést klid z tréninku."

Mountfield Hradec Králové - Piráti Chomutov 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. Bezúch (Bičevskis, Berger), 15. Linhart (Berger, Miškář), 43. Vincour (Zámorský) - 34. Huml (Valach, V. Růžička ml.), 54. Knot (Koblasa). Rozhodčí: Úlehla, Pešina - J. Frodl, Polák. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. Diváci: 4268.

Sestavy:

Hradec Králové: Maxwell - Zámorský, Linhart, Cibulskis, Graňák, Piché, F. Pavlík, Havránek - Paulovič, Koukal, M. Chalupa - Vincour, Cingel, Bezúch - Berger, Bičevskis, Miškář - Rosandič, Kukumberg, R. Pilař. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Chomutov: Stezka - Valach, Jank, Knot, Štich, Blaha, Dietz, Trefný - Klhůfek, V. Růžička ml., Sklenář - Skokan, Huml, Tomica - J. Stránský, Vantuch, Koblasa - Chlouba, Šťovíček, A. Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.