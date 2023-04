Hradec Králové zdolal České Budějovice 2:1 a ukončil domácí trápení

Mladá Boleslav - Fotbalisté Hradce Králové ve 27. kole první ligy porazili České Budějovice 2:1 a v domácím mladoboleslavském azylu přerušili sérii šesti porážek. Východočeši se po druhé výhře za sebou posunuli na sedmé místo tabulky. V Lokotrans Aréně se mezi 32. a 35. minutou za "Votroky" trefili Daniel Vašulín a Jakub Kučera. V 84. minutě snížil Lukáš Čmelík, ale Dynamo už třetí ligovou porážkou za sebou neodvrátilo a kleslo na třináctou příčku.

Na královéhradecké lavičce podruhé za sebou chyběl nemocný trenér Miroslav Koubek. Stejně jako minulý týden v Brně ho v roli hlavního kouče zastoupil asistent Stanislav Hejkal.

Domácí začali mnohem aktivněji. Ve třetí minutě Vašulín po Kučerově přihrávce za obranu nepřekonal Janáčka, jehož branku poté minuli Kučera a Kodeš.

Hradec se dočkal ve 32. minutě. Vašulín se otočil kolem Čoudka a přízemní střelou z hranice šestnáctky prostřelil Janáčka. Šestou brankou v sezoně nejvyšší soutěže dotáhl v týmové tabulce střelců vedoucího Kubalu, který na poslední chvíli vypadl ze sestavy vinou zdravotních problémů.

Východočeši hned za tři minuty zvýšili. Radovu dalekonosnou ránu vyrazil Janáček jen před sebe a volný Kučera zblízka poslal míč o tyč do odkryté branky. Královéhradecký záložník, jenž se vrátil po disciplinárním trestu, si připsal premiérový ligový gól v ročníku.

Budějovice kromě Adediranovy nepřesné hlavičky v prvním poločase nic nepředvedly a krátce před pauzou inkasovaly potřetí. Branka Matěje Koubka ale byla odvolána po zásahu videorozhodčího kvůli ofsajdu zakončujícího útočníka.

Hosté vstoupili do druhého poločasu jako vyměnění. Adediran a Hellebrand nepřekonali Bajzu a pozorný slovenský gólman v 58. minutě vytáhnul Adediranovu ránu na břevno. Hradec mohl uklidnit Matěj Koubek, jenže křižnou ranou těsně minul.

"Votroci" se z budějovického tlaku vymanili a vytvořili si šance. V 77. minutě brankář Janáček špatnou rozehrávkou málem daroval domácím třetí zásah, ale střídající Pudhorocký nedokázal dobře zakončit. O chvíli později Janáček předchozí zaváhání odčinil a vychytal Vašulína.

Dynamo přece jenom zápas zdramatizovalo, když v 84. minutě snížil Čmelík hlavou po centru střídajícího Sluky. Hradec ale větší drama nepřipustil, v lize nepodlehl Budějovicím popáté za sebou a částečně soupeři vrátil únorovou porážku 0:2 v osmifinále domácího poháru. Jihočeši venku v nejvyšší soutěži nezvítězili poosmé v řadě.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Podařilo se nám konečně prolomit šestizápasovou šňůru bez domácího vítězství. Takhle dobrý vstup do utkání jsme dlouho neměli. Do páté minuty jsme měli tři čtyři brankové příležitosti, ale bohužel ve vápně se ještě nechováme jako dospělí, měli bychom tam víc přitlačit. Ale napadáním jsme se dostali do dvougólového vedení. Jenom škoda, že přišla přestávka, kdybychom hráli 90 minut v kuse, utkání zvládneme bez větších problémů. O přestávce trenéři Budějovic něco změnili. Věděli, že máme problémy s náběhovostí, tím nás porazili v poháru. To se projevilo druhou půli, ale my jsme to i se štěstím ustáli."

Marek Nikl (trenér Č. Budějovic): "První poločas od nás byl absolutní prů...r. Takhle se prezentovat nemůžeme, pokud chceme setrvat v první lize. Na druhou stranu si myslím, že druhý poločas už snesl parametry. Doufám, že nás to posune a vrátíme se na tu vlnu, kterou jsme měli pár zápasů zpátky, kdy si myslím, že to bylo od nás herně zajímavé. Bouřka (v kabině o přestávce) samozřejmě trošičku byla, ale teď jde o to zjistit, proč to najednou šlo. Bez střídání se to úplně otočilo, začali jsme hrát jinak, začali jsme běhat, byli jsme všude dřív. Byl to pravý opak prvního poločasu."

FC Hradec Králové - Dynamo České Budějovice 2:1 (2:0)

Branky: 32. Vašulín, 35. Kučera - 84. Čmelík. Rozhodčí: Radina - Kubr, Vyhnanovský - T. Klíma (video). ŽK: Harazim, Pudhorocký - Čmelík, J. Hora. Diváci: 690.

Sestavy:

Hradec: Bajza - Smrž, Čech, Leibl (63. Pudhorocký) - Harazim, Rada, Kodeš, Ryneš - Kučera (86. Dvořák) - Matěj Koubek (76. Trusa), Vašulín. Trenér: Hejkal.

Č. Budějovice: Janáček - Čoudek (82. Broukal), Havel, Králik - Čmelík, J. Hora, Hellebrand, Potočný (70. Sluka) - Adediran (82. Čavoš), Hais (62. Škoda), Penner (70. Čermák). Trenér: Nikl.