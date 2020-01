Hradec Králové zdolal Brno a vyhrál potřetí za sebou

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové zdolali v 33. kole extraligy Brno 2:1 v prodloužení a vyhráli potřetí za sebou. Mountfield tak uspěl ve vzájemných zápasech poprvé po šesti porážkách. Za Kometu nastoupil poprvé po návratu z hostování ve Zlíně brankář Marek Čiliak a pomohl k zisku bodu 39 zákroky.

Čiliak hned od začátku ukazoval kvalitu - ale to stejné platilo také o Mazancovi na druhé straně. Vždyť Kometa hrála již od jedenácté vteřiny přesilovku. První útok, v němž zraněného Holíka nahradil zkušený Plekanec, se však neprosadil. Vincoura, ještě v prosinci hráče Hradce, totiž zastavil Mazanec.

Pro Brno to byla největší šance první třetiny, poté už byli aktivnější domácí. Jenže jim selhávala koncovka nebo naráželi na tradičně výborného Čiliaka. Radovan Pavlík vystřelil stejně jako Cibulskis či Lev vedle, Rosandič zase poslal puk do Čiliakovy lapačky. Nejvýraznější možnost první dvacetiminutovky měl na jejím konci Chalupa - ale Čiliak byl lepší.

Domácím nakonec pomohla změna stran a jednoduchost. Ve 21. minutě napálil puk od modré čáry útočník Cingel a gólman nezasáhl - kotouč prošel Čiliakovi pod betonem. Hradec byl stále lepší, jenže nebyl schopen přidat druhou branku. Možnosti přitom měl, jenže neskórovali ani ti nejzkušenější Smoleňák s Koukalem.

Hosté v 53. minutě vyrovnali a prosadila se první formace. Puk napálil po buly kapitán Zaťovič, který tak dal už 20. gól v sezoně. Královéhradečtí měli poté obří šanci rozhodnout. Pět minut před koncem začali hrát minutu a půl trvající přesilovku pět na tři, jenže nebyli schopni skórovat. A vlastně se ani nedostali do větší šance.

Proto zápas dospěl do prodloužení. To však trvalo jen 29 vteřin. Domácí trenéři do něj nasadili první útok, tedy ani jednoho obránce, což se záhy projevilo. Kapitán Smoleňák zakončil skvělou akci a rozhodl.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Myslím, že jsme byli aktivní, hodně jsme bruslili. Vytvořili jsme se spoustu šancí. Rozdíl ve skóre mohl být vyšší než 1:0. Kometa od poloviny zápasu ukázala svoji kvalitu. Čekala na brejky, které přišly, dostala se do šancí, ale nám pomohl v bráně Marek Mazanec. Nakonec jsme nezvládli standardní situaci, dostali jsme gól po buly. V zápase mohly rozhodnout nerovnážné stavy, ale nám přesilovky nešly. Na druhou stranu jsme hrály dobře oslabení, i když je Kometa v přesilovkách silná. V prodloužení jsme sehráli parádní akci, dali jsme krásný gól a myslím si, že o ten gól jsme byli lepší."

Kamil Pokorný (Brno): "První třetina byla v režii domácích. Byli aktivní, my jsme měli špatný pohyb. Byli dřív u odražených kotoučů a ve hře o dobrý výsledek nás udržel brankář Čiliak. Ve druhé třetině jsme sice dostali gól, ale naše hra se zvedla. Měli jsme tam desetiminutovku, kdy jsme byli aktivní. Bohužel jsme neproměnili samostatné nájezdy. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že chceme se zápasem něco provést. To se nám povedlo a myslím si, že za těch čtyřicet minut jsme si bod zasloužili."

Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 21. Cingel (M. Chalupa), 61. Smoleňák (M. Chalupa, Cingel) - 53. Zaťovič (Mueller, Plekanec). Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák - Hynek, Ganger. Vyloučení: 4:7, navíc Nedomlel - Rákos, L. Horký, Zaťovič všichni 10 min. Bez využití. Diváci: 5877.

Hradec Králové: Mazanec - Cibulskis, Zámorský, Šalda, F. Pavlík, Nedomlel, Rosandič, Čáp - M. Chalupa, Cingel, Smoleňák - Perret, Koukal, Jergl - Kevin Klíma, Lev, R. Pavlík - Paulovič, Dragoun, R. Pilař. Trenéři: V. Růžička a T. Martinec.

Brno: Čiliak - Baranka, Mlčák, Pyrochta, Glover, Gulaši, Svozil, Malec - Zaťovič, Plekanec, Mueller - Orsava, J. Hruška, Vincour - Dočekal, Rákos, Kucsera - Kunc, Kusko, L. Horký. Trenér: Zábranský.