Praha - Atraktivní souboj druhého Hradce Králové s úřadujícím šampionem Kometou Brno nabídne páteční sedmé kolo hokejové extraligy. V akci bude kompletní peloton 14 týmů. Litvínov se jako poslední neporažený celek pokusí prodloužit úspěšnou sérii proti trápícímu se Třinci. Chomutov čeká bitva o první bodový zisk s Vítkovicemi.

Mountfield si od úvodní prohry 0:4 na ledě Sparty připsal skvělou šňůru šesti výher. Více než dobrou prověrku slibují pro Východočechy další dvě vystoupení. Po Brnu zamíří v neděli do Litvínova.

"Jsme rádi za takhle dobrý start. Všechno to byly vyrovnané zápasy, ale dokázali jsme je překlopit na svou stranu, i když se nám třeba nedařilo. Kometa je velmi zkušený mančaft, dva tituly hovoří za vše, teď třeba konečně uvidíme, jak jsme doopravdy na tom. I proti Kometě však chceme hrát pořád stejný hokej a stejný styl. Držíme se filozofie, s níž jsme přišli," ujistil asistent trenéra Petr Svoboda.

Mistrovská Kometa se v úvodu sezony stále střelecky trápí. Zlepšení by chtěli Brňané prokázat už v pátek. "Soupeř změnil herní systém, vyniká aktivitou. Za každých okolností se snaží napadat. Pokusíme se hrát více na kotouči, abychom nepouštěli Hradec do jeho akcí. S obranou jsme spokojeni, výborně chytají oba brankáři. Potřebujeme se jen chytit v koncovce. Chtěli bychom navázat na náš poslední zápas proti Třinci," uvedl trenér Kamil Pokorný. Do sestavy Brňanů se vrací uzdravení bek Ondřej Němec a útočník Mueller. Na marodce jsou Čermák a Plášek.

Litvínov se vyhřívá v čele tabulky. Sebevědomí v řadách Vervy potvrzují i obraty posledních zápasů: v Karlových Varech z 1:3 na 4:3 v prodloužení, doma proti Olomouci z 0:1 na 2:1. "Máme silný tým, a když si řekneme, že zabereme, tak zabereme. Hrajeme pořád stejný systém, zatím máme i štěstí, ale jdeme mu naproti. Myslím si, že když takhle budeme pokračovat, bude se vyhrávat," věří útočník František Lukeš.

Třinec na severu Čech ukončí blok pěti zápasů venku, v nichž se týmu vicemistrů zatím nevedlo a získal pouze tři body. I proto se Oceláři krčí na předposledním místě. V Litvínově nastoupí bez útočníka Romana Vlacha, jenž byl uvolněn do Karlových Varů. "Už se těšíme na domácí led, ale před tím chceme obstát v tomto zápase. Musí tam být ale maximální nasazení, disciplína a koncentrace, soupeř je ve velkém laufu," řekl kouč Václav Varaďa, který stále postrádá lídry Růžičku, Polanského nebo Rotha.

Zlínu poslední dva duely nevyšly. Utrpěl doma vysokou prohru s Libercem 2:7 a neuspěl ani v Třinci (0:3). O nápravu zabojují Berani proti Plzni. "Představuje těžkého soupeře s kvalitním kádrem. Chceme doma uspět a nahradit předchozí výpadky. Dva vstřelené góly za dva zápasy je špatná bilance. Potřebujeme zlepšit produktivitu. Pomoci by nám mohl návrat uzdraveného útočníka Hermana," řekl trenér Robert Svoboda, který stále postrádá zraněné útočné opory Okála s Honejskem.

Plzeň uhrála naposledy doma jen bod za porážku v prodloužení s Pardubicemi. "Bylo to podobné jako se Spartou a v Brně. Opticky nelze hráčům nic moc vytknout, snaží se, ten výkon je velice slušný. Chybí nám ale jednoduchost, kvalita a důraz v zakončení. A tím i góly. A hlavně ty, kterých dnes padá většina - ne po vyložených šancích, ale ošklivé. Je třeba vystřelit z dálky, mít hráče před bránou. Musíme přesvědčit hráče, že bez toho to nejde," zdůraznil asistent trenéra Jiří Hanzlík.

Souboje Olomouce a Sparty v minulé sezoně třikrát rozhodlo až nastavení, na plnou bodovou kořist proti Pražanům čekají Hanáci už pět utkání. Kohoutům v pátek pomůže posila Nahodil z Brna. "Věříme, že by nám mohl pomoci zvýšit střeleckou produktivitu, v posledních zápasech jsme totiž moc gólů nedali. Měl by být přínosem," řekl kouč Olomouce Zdeněk Moták, jenž ve Spartě dříve působil. Olomouci schází zraněný Káňa.

Hosté čekají velmi houževnatého soka. "Po Olomouci přivítáme doma Zlín a musíme být na ty dva zápasy dobře připravení. Jde o ty takzvaně menší týmy. Olomouc hraje hodně rychle, v jejich hře je hodně energie a hrají tak každý zápas. Musíme ukázat, že jsme Sparta. Bude to rozhodně zajímavá výzva," řekl kouč Uwe Krupp. Otazník je u startu beka Piskáčka.

Chomutov tápe. Neuhrál ještě ani bod při hrozivém skóre 9:27. "Zatím hledám, co nám bude vyhovovat za hru. Na to musím přijít, protože tým je jiný než před rokem dvěma. Trochu změníme hru, budeme chtít hrát to, co na Spartě. Pro nás je důležité, abychom vyhráli zápas. Teprve pak se můžeme malinko někam posunout. Nic jiného nám nezbývá. Věřím, že se to nastartuje," prohlásil kouč Vladimír Růžička.

Vítkovice v minulé sezoně porazily Chomutov ve všech čtyřech případech a vzhledem k momentální formě obou týmů mohou směle pomýšlet na prodloužení vítězné série. Hosté však budou postrádat dlouhodobě zraněné Olesze a Tršku.

Mladá Boleslav sice na třetí pokus zabodovala doma a porazila Spartu, v neděli už ale schytala výprask pod Ještědem, kde podlehla Liberci 3:8. O nápravu se Středočeši pokusí proti Pardubicím. Dynamo je ale na dobré vlně díky sérii tří vítězství.

"Poslední přípravný duel jsme tam prohráli vysoko 2:8 a právě tím jsem začal předzápasovou poradu u videa. Musíme se poctivě připravit, výprask v Liberci měl určitě nějaký následek. Čekáme od domácích velký nápor. K třem posledním výhrám došla parta bojovníků, nesmíme se uspokojit, je třeba takto pracovat dál. Každý bodík, který urveme, bude obrovským plusem," řekl hostující kouč Miloš Holaň.

Karlovy Vary mají za sebou sérii čtyř proher. V pátek hostí Liberec, který si zkusí dva zápasy ve dvou dnech, neboť už v sobotu ho čeká doma duel s Olomoucí. Ta je na tom ale stejně. "Poslední zápas (v Pardubicích) jsme ztratili i kvůli naší nepokoře. Nebudu však nic měnit z hlediska taktiky či skládání týmu, k tomu nemám důvod. Ale potkalo nás pár zranění, takže sestava bude o něco jiná," řekl kouč Bílých Tygrů Filip Pešán.

Statistické údaje před pátečním 7. kolem extraligy: -------- HC Energie Karlovy Vary (12.) - Bílí Tygři Liberec (5.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Petr Šenkeřík 6 zápasů/4 body (2 branky + 2 asistence) - Michal Bulíř 7/9 (8+1). Statistiky brankářů: Filip Novotný průměr 2,78 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,52 procenta a jednou udržel čisté konto, Tomáš Závorka 4,00 a 88,24 - Roman Will 2,51 a 90,00, Marek Schwarz 1,00 a 96,15. Zajímavosti: - Liberec vyhrál sedm z posledních osmi vzájemných zápasů s Karlovými Vary. - Energie prohrála čtyřikrát za sebou a získala v této sérii jediný bod. Celkem má nováček v sezoně na kontě jedinou výhru ze šesti utkání. - Bílí Tygři prohráli v úterý v Pardubicích 1:4 a skončila jejich série čtyř zápasů bez ztráty bodu. - Liberecký gólman Roman Will může odchytat 100. zápas v extralize. BK Mladá Boleslav (11.) - HC Dynamo Pardubice (9.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Jakub Klepiš 6/6 (3+3) - Rostislav Marosz 7/7 (4+3). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,84, 89,62 a jednou udržel čisté konto, Pavel Kantor 3,72 a 86,21 - Ondřej Kacetl 2,21, 93,36 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 4,00 a 88,00. Zajímavosti: - Mladá Boleslav porazila doma Pardubice čtyřikrát za sebou a ztratila v této sérii jediný bod. Dynamo naposledy uspělo na ledě Bruslařského klubu 11. prosince 2015, kdy vyhrálo 4:2. - Bruslařský klub v neděli prohrál v Liberci 3:8 a neuspěl po předchozích dvou výhrách. Celkově vyšel naprázdno počtvrté ze šesti duelů v sezoně. - Dynamo vyhrálo třikrát za sebou a venku zvítězilo v této sezoně ve dvou ze tří duelů. - Mladá Boleslav se s Pardubicemi utkala dvakrát v přípravě. Na ledě Dynama prohrála 1:2 po samostatných nájezdech a doma vyhrála 8:2. - Mladé Boleslavi bude chybět obránce Jan Hanzlík kvůli jednozápasovému disciplinárnímu trestu za faul na Jakuba Valského z Liberce. - Pardubický útočník Tomáš Svoboda může nastoupit k jubilejnímu 500. zápasu v extralize. PSG Berani Zlín (10.) - HC Škoda Plzeň (7.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Edgars Kulda 6/5 (2+3) - Vojtěch Němec 6/8 (6+2). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček 3,33 a 88,10 - Dominik Frodl 1,63, 93,75 a jednou udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,30 a 90,79. Zajímavosti: - Plzeň vyhrála ve Zlíně dvě z posledních čtyř utkání. - Berani prohráli čtyři z posledních pěti duelů. Doma po výhře v úvodním kole nad Třincem (4:2) nebodovali s Hradcem Králové (1:2) ani s Libercem (2:7). - Plzeň bodovala čtyřikrát za sebou, ale z toho dvakrát prohrála a jen jednou získala plný počet tří bodů. - Zlínský útočník Jakub Herman může sehrát v neděli na Spartě 200. zápas v extralize. HC Verva Litvínov (1.) - HC Oceláři Třinec (13.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: František Lukeš 6/9 (4+5) - Lukáš Krajíček 6/5 (2+3). Statistiky brankářů: Jaroslav Janus 1,99 a 93,41 - Šimon Hrubec 2,42, 91,06 a jednou udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,09 a 92,31 Zajímavosti: - Třinec vyhrál ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou. Litvínov uspěl naposledy 28. října 2016, kdy zvítězil v Třinci 3:2 v prodloužení. Doma Litvínov prohrál s Oceláři čtyřikrát za sebou a naposledy se radoval 8. ledna 2016 (2:1). - Verva zůstává jediným neporaženým celkem soutěže a v šesti duelech ztratila jediný bod. - Oceláři třikrát za sebou nebodovali a ze šesti zápasů získali jen dva body za výhru v Třinci 2:0. - Třinec se představí venku popáté za sebou a celkově pošesté ze sedmi duelů v této sezoně. V neděli v derby proti Vítkovicím začne sérii čtyř domácích zápasů. - Litvínovu bude ještě v pátek proti Třinci i v neděli proti Hradci Králové chybět obránce Marek Baránek, který si odpykává třízápasový trest za faul na Dávida Grígera z Karlových Varů. Piráti Chomutov (14.) - HC Vítkovice Ridera (3.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Vladimír Růžička mladší 6/4 (1+3) - Peter Trška 5/4 (1+3). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 3,67 a 88,54, Aleš Stezka 5,00 a 79,10, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00 - Patrik Bartošák 1,16, 96,73 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Ostravané vyhráli v Chomutově oba zápasy v uplynulé sezoně a ztratili tam jen bod. - Piráti čekají na první body v sezoně a neuspěli už šestkrát za sebou. Z posledních tří duelů mají skóre 4:17. - Vítkovice v úterý zvítězily doma nad Zlínem 3:0, zabraly po dvou porážkách a vyhrály čtvrtý zápas ze šesti v sezoně. Mountfield Hradec Králové (2.) - HC Kometa Brno (6.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV). Nejproduktivnější hráči: Petr Zámorský 7/6 (2+4) - Petr Holík 6/6 (1+5). Statistiky brankářů: Jaroslav Pavelka 1,67, 93,24 a jednou udržel čisté konto, Brandon Maxwell 1,48 a 93,10 - Jakub Langhamer 1,38 a 95,10, Karel Vejmelka 1,85 a 94,44. Zajímavosti: - Hradec Králové vyhrál ve vzájemných zápasech třikrát za sebou, dvakrát z toho uspěl až v nastavení. - Mountfield vyhrál šestkrát za sebou a ztratil v této sérii jediný bod. - Mistrovská Kometa v neděli zdolala Třinec 2:1 a zabrala po dvou porážkách. Celkově v sezoně vyhrála čtyři ze šesti duelů. - Obránce Komety Ondřej Němec může v neděli doma proti Karlovým Varům nastoupit k 600. zápasu v extralize. HC Olomouc (8.) - HC Sparta Praha (4.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 6/3 (3+0) - Jan Košťálek 7/6 (3+3). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 1,18, 95,24 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 4,00 a 88,24 - Matěj Machovský 1,55, 95,42 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou bodovala a z toho čtyřikrát vyhrála. - Olomouc prohrála tři z posledních čtyř duelů a získala v této sérii jen čtyři body. - Pražané v neděli zdolali doma Chomutov 4:1 a zabrali po dvou prohrách. Celkově mají na kontě čtyři výhry ze sedmi utkání. Další program: -------- Sobota 6. října - předehrávka 8. kola: 16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc (O2 TV). Neděle 7. října - 8. kolo: 15:00 HC Sparta Praha - PSG Berani Zlín, 16:00 HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, 16:20 HC Dynamo Pardubice - Piráti Chomutov (ČT Sport), 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera, HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary, 17:30 HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav. Tabulka: 1. Litvínov 6 5 1 0 0 25:12 17 2. Hradec Králové 7 5 1 0 1 17:11 17 3. Vítkovice 6 4 0 1 1 12:8 13 4. Sparta Praha 7 3 1 1 2 19:12 12 5. Liberec 7 4 0 0 3 23:17 12 6. Brno 6 3 1 1 1 13:11 12 7. Plzeň 6 2 1 2 1 21:12 10 8. Olomouc 6 3 0 1 2 12:11 10 9. Pardubice 7 2 2 0 3 16:17 10 10. Zlín 6 2 0 0 4 13:21 6 11. Mladá Boleslav 6 2 0 0 4 12:20 6 12. Karlovy Vary 6 1 0 1 4 12:18 4 13. Třinec 6 1 0 0 5 8:15 3 14. Chomutov 6 0 0 0 6 9:27 0