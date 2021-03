Hradec Králové vyhrál ve Varech 6:1, v předkole ho čeká Litvínov

Karlovy Vary - Hokejisté Hradce Králové zvítězili v utkání posledního 52. kola základní části extraligy na ledě Karlových Varů jednoznačně 6:1. Východočeši zabrali po třech zápasech bez zisku jediného bodu, tým domácí Energie prohrál pátý ze sedmi duelů. Hradec Králové se v předkole utká s Litvínovem, Západočeši vyzvou Pardubice.

Ze zápasu uběhlo pouhých 56 sekund, když Sklenář úspěšnou dorážkou poslal hosty do vedení. V páté minutě sice zcela osamocený Koukal před karlovarským gólmanem ještě vedení nenavýšil, ale o minutu později nabruslil do předbrankového prostoru Smoleňák a bekhendovou střelou vstřelil druhou branku hostujícího celku.

Poté, co hráči Energie nejdříve při své první přesilové hře nastřelili díky Šenkeříkovi jen tyčku, dostal domácí do zápasu Flek, který ve 12. minutě našlápl k brejku a po bekhendové kličce překonal Mazance.

Na začátku druhého dějství mohl nejdříve vyrovnat Beránek, ale jeho střela v pádu skončila pouze na betonech spolehlivého Mazance, který o tři minuty později zlikvidoval další z nájezdů Fleka.

Dvoubrankový náskok vrátil hostům ve 31. minutě při přesilové hře Kevin Klíma, k němuž se dostal odražený puk od dezorientovaného Kowalczyka. Ve 34. minutě se po postupném útoku dostal ke kotouči Pilař a počtvrté dostal puk za Novotného záda.

Ve 44. minutě měl ještě možnost zkorigovat výsledek při vyloučení Pavlíka opět Flek, ale výborný Mazanec byl znovu připravený. Místo druhé branky si museli hráči z lázeňského města dopít kalich hořkosti až do dna. Ve 48. minutě po nahrávce Kevina Klímy zpoza branky vstřelil pátou branku Východočechů jeho bratr Kelly a deset sekund před koncem hrací doby dovršil zmar domácích šestou brankou Orsava.

Hlasy po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Dnes jsme utkání od začátku nezvládli. Pustili jsme Hradec do rychlého vedení a ten si potom výsledek pohlídal. Nebyli jsme dostatečně produktivní a rozhodně jsme nepodali výkon, jaký jsme chtěli a který budeme potřebovat ve zbytku sezony. Doufám, že to bude pro nás ponaučení a ve středu nastoupí úplně jiný tým s úplně jiným výkonem, protože ten dnešní by na play off rozhodně nestačil."

David Kočí (Hradec Králové): "Jsme rádi za vítězné utkání před nástavbou, trošku jsme si spravili chuť po třech porážkách. Dnes jsme proměňovali šance, padaly nám tam góly a proto jsme vyhráli tímto výsledkem."

HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 12. Flek (T. Mikúš, O. Beránek) - 1. Orsava (V. Růžička ml., J. Sklenář), 6. Smoleňák, 31. Kevin Klíma (J. Sklenář, F. Pavlík), 34. Pilař (Smoleňák, Koukal), 48. Kelly Klíma (Kevin Klíma), 60. Orsava (Graňák, J. Sklenář). Rozhodčí: R. Svoboda, Šindel - Hynek, Brejcha. Vyloučení: 1:3. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Krajčík, Kowalczyk, L. Zábranský ml., Tureček - Flek, T. Mikúš, O. Beránek - Šik, Hladonik, Osmík - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.

Hradec Králové: Mazanec - F. Pavlík, Nedomlel, Graňák, Šalda, Gaspar, Čáp, Kukla - Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma - Orsava, V. Růžička ml., J. Sklenář - J. Veselý, Lev, Zachar - Smoleňák, Koukal, Pilař. Trenér: V. Růžička st.