Hradec Králové vyhrál v Plzni a na vedoucí Třinec ztrácí už jen bod

Plzeň - Hokejisté druhého Hradce Králové vyhráli v předehrávce 39. kola extraligy na ledě čtvrté Plzně 3:2 a přiblížili se vedoucímu Třinci na rozdíl bodu. O páté výhře Mountfieldu z posledních šesti zápasů rozhodl v 38. minutě Aleš Jergl. Indiáni prohráli třetí z uplynulých čtyř duelů, ale doma neuspěli poprvé po sérii pěti vítězství.

Plzeň, která nastoupila bez zraněného švédského útočníka Blomstranda, mohla ve 3. minutě otevřít skóre, ale Marcel z dorážky bekhendem trefil z boku levou tyč. V čase 8:50 se domácí radovali z vedení. Po rychlém brejku po Kodýtkově přihrávce stihl usměrnil u levé tyče z úhlu puk do odkryté branky Schleiss.

Ve 12. minutě při Lalancetteově vyloučení nejdříve pomohla hostům horní tyč po Bulířově ráně a vzápětí i po střele Martina Langa. Hradec Králové se dočkal vyrovnání 14 sekund před koncem první třetiny. Po Kindlově chybné rozehrávce sice Orsava v první šanci bekhendovým zakončením Svobodu nepřekonal, ale po pokračujícím závaru nakonec z dorážky uspěl.

Při Orsavově vyloučení ukryl Dzierkalsovu střelu Lukeš v lapačce a ve 26. minutě Mountfield otočil stav. Kevin Klíma si vyměnil puk s Lamperem a mohl slavit branku, zatímco asistent se těžce sbíral z ledu po nárazu do zadního mantinelu. Při Mertlově vyloučení měl možnost zvýšit Kelly Klíma.

Mertl krátce po návratu z trestné lavice ujel bránícímu Jerglovi a blafákem do forhendu vyrovnal. V polovině utkání mohl hostům vrátit vedení v přečíslení Orsava. Při trestu kapitána Východočechů Smoleňáka zlikvidoval Lukeš Mertlovu šanci. Z tlaku už po skončení přesilovky sice dostal puk do branky Thorell, ale gól kvůli Bulířově přihrávce rukou neplatil.

V 38. minutě sebral za brankou Kvasničkovi puk Lev, který jej předal volnému Jerglovi a ten jej po forhendovém blafáku poslal k levé tyči. Další šance Východočechů měli Miškář a Oksanen, ale Svoboda udržel jen jednobrankový rozdíl.

Plzni nepomohlo k vyrovnání vyloučení Kevina Klímy v závěru druhé třetiny ani další přesilovka po Pavlíkově faulu, kdy měl opět příležitost Mertl. Na druhé straně neuspěl s tečí před brankou Oksanen. Ve 49. minutě po rychlém brejku uvolnil Schleiss Musila, ale Lukeš jeho šanci zmařil. V závěrečné power play hosté náskok uhájili a Oksanen ještě sekundu před koncem netrefil zblízka prázdnou plzeňskou branku.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Baďouček (Plzeň): "Bylo to rychlé a bojovné utkání. Měli jsme dobrou první třetinu a šli jsme do vedení. Bohužel fatální chybou jsme se o něj připravili. Následně chyba před třetí brankou, to se hned tak často nevidí. Když takto silnému soupeři nabídneme góly na podnose, tak je to hrozně těžké. Byť jsme přesilovky hráli dobře a vytvářeli jsme si šance, tak nám to tam dnes z nich nespadlo. To byl asi důvod, proč si hosté odvážejí všechny tři body."

Ladislav Čihák (Hradec Králové): "Viděli jsme docela rychlé utkání z obou stran. Plzeň je čtvrtá a utkání bylo opravdu vyrovnané. Chtěl bych dnes vyzdvihnout hlavně kluky v oslabeních, kteří odbránili silné přesilovky Plzně. To nás udrželo ve hře, protože vyloučených jsme měli hodně. Kluci to zvládli a v závěru nás podržel i Štěpán Lukeš, když chytil jasnou gólovou šanci ze situace dva na jednoho. Týmovým výkonem jsme to ubojovali a jsme rádi, že jsme tady vyhráli, protože se v Plzni vyhrává těžko. Jsem rád, že jsme trošku mohli pro fanoušky odčinit domácí porážku s Pardubicemi."

HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Schleiss (Kodýtek, P. Musil), 28. Mertl (Kodýtek) - 20. Orsava (Gaspar), 26. Kevin Klíma (Lamper), 38. Jergl (Lev). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - Axman, Kajínek. Vyloučení: 2:6. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Plzeň: Miroslav Svoboda - Čerešňák, Kaňák, Budík, Graňák, J. Kindl, V. Lang, Kvasnička - Dzierkals, Mertl, M. Lang - Dufek, Bulíř, F. Suchý - Schleiss, Kodýtek, P. Musil - Malát, G. Thorell, M. Marcel. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

Hradec Králové: Š. Lukeš - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Kalina, McCormack, Gaspar, Šalda - Lev, Lalancette, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Oksanen - Orsava, Koukal, Pilař - Kelly Klíma, Miškář, Lamper. Trenér: T. Martinec.

Tabulka:

1. Třinec 37 22 4 4 7 116:78 78 2. Hradec Králové 37 21 6 2 8 121:80 77 3. Pardubice 36 17 7 4 8 118:92 69 4. Plzeň 37 17 3 6 11 118:103 63 5. Vítkovice 35 15 4 4 12 85:86 57 6. Mladá Boleslav 36 15 3 3 15 82:91 54 7. České Budějovice 34 16 1 3 14 98:92 53 8. Brno 35 12 6 4 13 99:100 52 9. Liberec 35 14 2 6 13 82:94 52 10. Sparta Praha 34 11 6 5 12 125:107 50 11. Olomouc 35 11 7 1 16 85:99 48 12. Litvínov 35 13 2 4 16 93:105 47 13. Karlovy Vary 35 13 1 4 17 103:103 45 14. Kladno 35 5 4 5 21 86:132 28 15. Zlín 36 5 3 4 24 68:117 25