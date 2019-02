Olomouc - Hokejisté Hradce Králové porazili ve 43. kole extraligy Olomouc 3:1 a upevnili si čtvrté místo v tabulce. Na páté Vítkovice mají nyní náskok sedmi bodů. Olomouc je i nadále osmá. Vítězný gól vstřelil v čase 39:47 útočník Radek Smoleňák.

Oba týmy začaly aktivně a Hradec se dostal během prvních dvou minut do dvou dobrých příležitostí. Chalupa ani Cingel ale Konráda nepřekonali. Po krátké pasáži bez šancí se už hradečtí hokejisté branky dočkali. Rosandič se dobrou kličkou zbavil padajícího obránce a nedal domácímu brankáři šanci zasáhnout.

Hosté byli i nadále aktivnějším týmem a zejména Paulovičově dorážce v cestě do sítě mnoho nechybělo. Olomouc se do největší šance dostala dvě minuty před koncem první třetiny, ale Knotek brankáře Pavelku v samostatném úniku nepřekonal.

Vyrovnání měl na začátku druhé třetiny na hokejce Burian, jehož zakončení ale Pavelka i s notnou dávkou štěstí zneškodnil. Hezkou individuální akcí se prezentoval olomoucký Jergl, ale také jeho bekhendové zakončení mířilo nad.

V polovině zápasu předvedl výtečný zákrok Konrád a jeho spoluhráčům se následně podařilo v přesilové hře čtyři na tři vyrovnat. Autorem branky byl Irgl.

Nerozhodný stav se změnil až v poslední minutě druhé části, kdy se taktéž v přesilové hře prosadil Smoleňák. Jeho gól musel potvrdit až videorozhodčí. Stalo se tak až po skončení druhé třetiny a 17 vteřin, které uplynuly mezi brankou a koncem třetiny, se dohrávalo až po druhé přestávce.

Smoleňák se ocitl ve velké šanci také ve třetí dvacetiminutovce, tentokrát ale Koukalovo nahození do branky nedotlačil. Hosté hráli chytře a čekali na chyby domácích. Po jedné z nich se dostali do úniku dvou proti jednomu Chalupa s Vopelkou. Prvně jmenovaný předložil kotouč Vopelkovi, který Konráda překonal střelou do šibenice. Olomouc již poté zápas zdramatizovat nedokázala.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouce): "Hráli jsme špatně. Bruslili jsme špatně, vázla nám kombinace, nedařilo se nám v osobních soubojích. V prosinci jsme podobný zápas hráli před reprezentační pauzou. Taky jsme hráli špatně, ale dali jsme šťastné góly a vyhráli jsme 3:1. Dnes jsme taky hráli špatně, ale historie se neopakovala. Nezasloužili jsme si vyhrát. Individuální výkony byly špatné, kolektivní také. Standardní výkon dnes odvedl snad jen Branislav Konrád."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Myslím, že jsme měli dobrý vstup do první třetiny, kdy jsme domácí dostali pod tlak. Jen je škoda, že jsme nevyužili šance. Do poloviny druhé třetiny to nebylo špatné, ale pak jsme přestali hrát a zápas se začal kouskovat kvůli přesilovkám a oslabením. Hodně důležitý byl gól na 2:1 sedmnáct vteřin před koncem v přesilovce. Filip Pavlík výborně našel Smoleňáka, který to tečoval. Bylo to tak rychlé, že to nikdo z nás neviděl. Rozhodčí hned ukazoval, že bude volat nahoru, takže jsme hráče nechávali na střídačce a neodcházeli do šatny. Víme totiž, že by se v případě uznání gólu musel dohrávat ten zbytek. Ve třetí třetině byly šance na obou stranách. Gól na 3:1 nás uklidnil a pak už jsme si to pohlídali. Jsme strašně rádi, že jsme tu vyhráli díky týmovému výkonu."

HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 32. Irgl (J. Galvas) - 9. Rosandič (F. Pavlík, Rákos), 40. Smoleňák (F. Pavlík, Koukal), 51. Vopelka (M. Chalupa). Rozhodčí: Pražák, M. Sýkora - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Diváci: 3567.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Vyrůbalík, Rutar, J. Galvas, Ondrušek, Dujsík, Švrček - Jergl, J. Knotek, Holec - Irgl, Strapáč, Burian - Mráz, Skladaný, Laš - V. Tomeček, J. Káňa, Podlaha. Trenéři: Tomajko a Moták.

Hradec Králové: J. Pavelka - Zámorský, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, Rosandič, F. Pavlík, Graňák - M. Chalupa, Koukal, Paulovič - R. Pavlík, Cingel, Dragoun - Miškář, Bičevskis, Smoleňák - Vopelka, Rákos, Lessio. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.