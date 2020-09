Hradec Králové vyhrál v Olomouci 6:1 a zůstává bez prohry

Olomouc - Hokejisté Hradce Králové vyhráli v 5. kole extraligy v Olomouci 6:1, udrželi si i po pátém vystoupení v sezoně neporazitelnost a vedou neúplnou tabulku o čtyři body před Libercem a Plzní. Dvěma góly se na dalším úspěchu Mountfieldu podílel útočník Radek Smoleňák.

Domácí měli šanci otevřít skóre v sedmé minutě, kdy po Káňově akci minul Kolouch. V čase 7:42 se radovali hosté. Po střeleckém pokusu Lva se dostal ke kotouči Kevin Klíma, který neváhal a dostal puk za Konrádova záda. Olomoucký gólman potom svůj tým podržel při Cingelově šanci.

Hradečtí ale hned po 82 sekundách od první trefy zvýšili. Po vyhraném buly Orsava obkroužil s kotoučem branku a přihrál Smoleňákovi, který z úhlu zamířil přesně do odkryté branky.

O minutu později mohl další gól Hradce Králové vstřelit Perret, když se s pukem obtočil kolem branky domácího gólmana, ale těsně minul. Hostující tým vzápětí využil přesilovku, když Lev přihrál křížně Blainovi, jenž vystřelil a Nedomlel puk před domácím gólmanem tečoval do sítě. Konráda vzápětí nahradil Lukáš.

Na začátku druhé třetiny se o snížení nepříznivého stavu snažil Ondrušek, ale jeho tečovaná rána skončila u Mazance. Na Lukáše jel osamocený Perret, který ale domácího brankaře nepřekonal.

V 25. minutě už Mountfield vedl o čtyři branky. Hronek poslal puk před bránu Růžičkovi, jenž se trefil do levého horního rohu. Zkorigovat stav zkoušel střelou z mezikruží Knotek, Mazanec však puk vyrazil. Neupěl ani při dvou šancích Káňa.

Další možnosti neproměnili ve třetí časti Kucsera, který puk před odkrytou brankou hostů promáchl, a Handl. V 49. minutě upravil už na 5:0 obránce Hronek a o několik vteřin později pomohla Olomouci tyč po Jerglově pokusu.

V 54. minutě sebral Mazancovi čisté konto Gřeš, který se prosadil po individuální akci. Pět minut před koncem se dostal k puku osamocený Káňa, ale Mazanec zasáhl lapačkou. V 58. minutě dovršil výsledek tečí do brankoviště natlačený Smoleňák a gól platil i po trenérské výzvě domácích.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Musím pogratulovat soupeři, byl výborný. My jsme hráli ve vlnách. Když jsme se dostali do šance, tak na konci stál výborný Mazanec. Je to těžká porážka. Výkon nebyl úplně zlý, ale jsou tam věci, které to sráží. Prvních deset minut se nám dařilo, pak ale padl první gól, potom druhý a nás to srazilo. Chtěli jsme více bruslit a více se navazovat ve středním pásmu. V šancích byli oni důrazní a naše zarputilost dneska byla o něco menší."

David Kočí (Hradec Králové): "Spokojenost je rozhodně se třemi body z venku. S výkonem jsme spokojeni, ale prvních deset minut jsme se do zápasu těžko dostávali. Pak jsme proměnili šance, dali jsme dva rychlé góly a tím jsme se dostali do zápasu. Pak už jsme to byli schopni udržet. Start do sezony je perfektní. Jsme za to strašně rádi, soupeři jsou kvalitní a není to jednoduché. Snažíme se soustředit na naši hru a jít do všeho naplno. Hráči chtějí, pracují, poslouchají naše instrukce a zatím hrají zodpovědně. Hlavně pracují a pak to funguje."

HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové 1:6 (0:3, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 54. Gřeš - 8. Kevin Klíma (Lev, Pilař), 10. Smoleňák (Orsava, Nedomlel), 15. Nedomlel (Cingel, Blain), 25. V. Růžička ml. (Kelly Klíma, Hronek), 49. Hronek (Kevin Klíma, Perret), 58. Smoleňák (Cingel). Rozhodčí: Hradil, Veselý - Rampír, Špringl. Vyloučení: 2:0. Využití: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Olomouc: Konrád (16. Lukáš) - A. Rutar, Ondrušek, Škůrek, Valenta, Dujsík, Vyrůbalík - V. Tomeček, J. Knotek, Handl - Kucsera, Kolouch, J. Káňa II - Navrátil, Nahodil, Olesz - Bambula, Gřeš, Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.

Hradec Králové: Mazanec - Hronek, Nedomlel, Blain, Pilař, F. Pavlík, Šalda, Čáp - Smoleňák, Cingel, Orsava - Kelly Klíma, V. Růžička ml., J. Sklenář - Lev, Kevin Klíma, Perret - Jergl, Koukal, R. Pavlík. Trenér: V. Růžička st.