Hradec Králové vyhrál v Litvínově a uspěl i podruhé v sezoně

Litvínov - Hokejisté Litvínova při vstupu do extraligové sezony podlehli v předehrávce 20. kola doma Hradci Králové 2:4. Mountfield naopak naplno bodoval i ve svém druhém utkání. Shodně dvěma body přispěli k úspěchu hostů obránce Bohumil Jank a útočník Jakub Orsava.

Východočeši, kteří v úvodním kole ve čtvrtek vyhráli 5:1 v Českých Budějovicích, se ujali vedení v páté minutě. Po rychlém brejku se trefil z levého kruhu Radovan Pavlík. Litvínov, jehož soupeři ze čtvrtka Vítkovice i původně z dneška Kometa Brno jsou v karanténě kvůli nákaze koronavirem, nevyužil v úvodním dějství přesilovou hru při Koukalově trestu.

Vyrovnání se Verva dočkala po 48 sekundách druhé části. V přečíslení tří na dva Jarůšek nabil Zdráhalovi, který z pozice mezi kruhy překonal Mazance. Otočit stav mohl z dorážky Mahbod, ale ve 24. minutě udeřil opět Hradec. Po kombinaci Smoleňáka a Orsavy zamířil do odkryté branky obránce Jank.

V čase 27:21 fauloval Štich v šanci Kellyho Klímu a nařízené trestné střílení proměnil Orsava, který prostřelil Godlu mezi betony. Snížit se nepodařilo Gerhátovi a následně domácí nevyužili ani tři přesilovky, přičemž první z nich zkrátil Balinskisův faul. Před druhou pauzou mohl zvýšit po spolupráci s Koukalem Radovan Pavlík.

V úvodu závěrečného dějství se Hradec Králové ubránil i při Smoleňákově vyloučení. Ve 45. minutě už se Litvínov dostal na dostřel. Na levé straně projel za obranu Východočechů Pospíšil a vyzrál na Mazance blafákem do bekhendu.

Godla si potom poradil s průnikem Kellyho Klímy a vleže zlikvidoval i Sklenářovu dorážku. O chvíli později neuspěl ani Radovan Pavlík. V polovině třetí třetiny se už prosadil Růžička a pojistil výhru. Po Pospíšilově akci mohl zdramatizovat závěr Lukeš, ale neuspěl.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Litvínov): "První třetina z naší strany nebyla ideální, přeci jen to byla od posledního zápasu trošku delší doba. Měli jsme dobrý nástup do druhé třetiny, vytvořili jsme si šance, soupeř byl ale nebezpečný a stále hrozil z brejků. Dostával se do brejkových situací, z kterých padaly góly. Ve třetí třetině jsme se ještě snažili něco udělat s výsledkem, ale bohužel soupeř byl daleko silnější v minisoubojích. Vyhrál osobní souboje a byl daleko důraznější. To jsou maličkosti, které vyhrávají zápas. I proto dnes berou tři body."

Vladimír Růžička (Hradec Králové): "Vyhráli jsme hodně důležitý zápas a jsme za to rádi. Mužstvo hrálo velice dobře. Bylo důležité, že jsme vždycky soupeři odskočili, to rozhoduje. Dobře jsme bránili a byli jsme po celé utkání hodně aktivní. Bohužel jsme i tak dostali gól, ale klíčové bylo, že jsme dokázali dát na 4:2 a tím se to uklidnilo. Pak už jsme Litvínov moc do ničeho nepustili."

HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 21. P. Zdráhal (Jarůšek), 45. Pospíšil (F. Lukeš, Ščotka) - 5. R. Pavlík (Koukal, Jank), 24. Jank (Orsava, Smoleňák), 28. Orsava z trest. střílení, 51. V. Růžička ml. (Kelly Klíma, J. Sklenář). Rozhodčí: Pešina, Šindel - Gerát, Zíka. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 1298 (omezený počet).

Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Štich - P. Zdráhal, Mahbod, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - M. Látal, M. Hanzl, Petružálek - Zygmunt, Gerhát, Havelka. Trenér: Országh.

Hradec Králové: Mazanec - Nedomlel, Hronek, Jank, Blain, Šalda, F. Pavlík, Pilař - Orsava, Cingel, Smoleňák - J. Sklenář, V. Růžička ml., Kelly Klíma - Perret, Kevin Klíma, Lev - R. Pavlík, Koukal, Jergl. Trenér: V. Růžička st.