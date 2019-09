Hradec Králové vyhrál v derby v Pardubicích 2:1

Pardubice - Hokejisté Pardubic prohráli ve 4. kole extraligy ve východočeském derby před nejvyšší návštěvou sezony 9253 diváků s Hradcem Králové 1:2 a ani ve druhém domácím vystoupení v ročníku nebodovali. O třetí výhře Mountfieldu z posledních čtyř soutěžních soubojů s rivalem rozhodl ve 33. minutě v přesilové hře obránce Filip Pavlík. Hradec po úvodní prohře v novém ročníku naplno bodoval potřetí za sebou, Dynamo na kontě jen jedno vítězství.

"Derby má vždycky větší náboj, hodně se o tom mluví už týden dopředu, takže je to více emotivní. To vítězství těší dvakrát víc," řekl Pavlík.

Duelu předcházel slavnostní úvod, při kterém Dynamo ocenilo kanonýra Petra Sýkoru. Čtyřicetiletý útočník, který s Pardubicemi získal dva mistrovské tituly, po minulé sezoně ukončil vrcholovou kariéru a působí v druholigovém Vrchlabí.

Domácí v úvodní třetině hráli tři přesilové hry v řadě, ale k vedení jim to nepomohlo. Při úvodním Cibulskisově trestu Mountfield domácí do větší šance nepustil, při Paulovičově vyloučení už musel hosty výrazně podržet gólman Mazanec. Zlikvidoval šance Kindla, Harjua a poradil si i s Tyborovou střelou.

Při Miškářově trestu už se Hradečtí bránili lépe a navíc zahrozil v oslabení Rosandič. Po Látalově faulu se dočkali hosté první přesilovky, v které měl možnost Červený. I Dynamo mohlo udeřit v oslabení, ale Mandát ztroskotal na Mazancovi.

V 17. minutě otevřel skóre Mountfield. Rosandič podpořil útok do přečíslení čtyř na tři a po Chalupově přihrávce z pozice mezi kruhy překonal Kacetla. Před pauzou měli ještě další možností hostů Rákos a Filip Pavlík.

V druhém dějství hráli naopak třikrát za sebou v početní výhodě hosté, když dvakrát pykal Holland a jednou Tybor. Dynamo ale odolalo a naopak v 26. minutě po Tyborově návratu na led mohl vyrovnal Machala, který ale z brejku bekhendem Mazance nepřekonal.

Domácí se dočkali v polovině utkání, kdy při vyloučení Zámorského prostřelil hradeckého gólmana mezi betony Hovorka. Ve 33. minutě ale při Machalově trestu vrátil hostům vedení Filip Pavlík, jehož pokus si nešťastně srazil do vlastní branky Mikuš.

"Viděl jsem tam Lukáše Cingela před brankou, chtěl jsem mu to přihrát, ale trefil jsem protihráče asi do kolena a on to kopl do brány. Takže to bylo se štěstím, ale gól se počítá, takže super. Můžeme být rádi, že se to k nám takto přiklonilo," usmíval se Pavlík.

"Určitě se dá vždycky udělat něco jinak. Šel jsem do toho, snažil jsem se to zblokovat a ode mě to šlo brankáři mezi nohy. Stává se to, bohužel," litoval nešťastného odrazu slovenský bek Juraj Mikuš. "Poslední dva zápasy jsme zlepšili obranu, zaměřili jsme se na to. Musíme na tom stavět. Nás dnes ale stála dnes hrozně moc sil oslabení, pak už nebyla energie do útoku," dodal Mikuš.

Pardubická snaha o vyrovnání byla v závěrečném dějství marná. Při Voráčkově vyloučení dokonce hosté uzamkli Dynamo i v oslabení v jeho obranném pásmu. Hradec domácí i nadále nepouštěl do šancí a na konci se Pardubičtí neprosadili ani při Cingelově trestu, kdy měl možnost Mandát. V 58. minutě neuspěl ani Tybor.

"Snažili jsme se, chtěli jsme samozřejmě derby vyhrát, ale oslabení ve druhé třetině nás stála hodně sil. Tlačili jsme to furt na tři pětky a energie ve třetí třetiny, kdy jsme měli zatlačit, už tam vůbec nebyla. Hradec bruslil, napadal nás a my jsme se ani v přesilovkách nedokázali dostat do útočné třetiny," prohlásil pardubický útočník Radoslav Tybor.

Hlasy trenérů po utkání:

Radek Bělohlav (Pardubice): "Proměnili jsme jen jednu přesilovku a to je málo. Utkání rozhodla druhá třetina, v které jsme měli pět vyloučených. Dostali jsme gól a druhá věc je, že jsme ztratili spoustu sil, které nám v závěru chyběly na vyrovnání."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Měli jsme dnes horší pohyb než v předešlých zápasech, z toho pramenila naše zbytečná vyloučení. Měli jsme jich opravdu spoustu a ani přesilovky jsme dnes nesehráli dobře. Bylo to opravdu upracované a ubojované. Třetí třetinu jsme zvládli takticky dobře, kluci tam nechali všechno, vítězství si strašně ceníme a děkujeme fanouškům za podporu."

HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 31. Hovorka (Harju, Piché) - 17. Rosandič (M. Chalupa, Miškář), 33. F. Pavlík (Cibulskis, Kubík). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Jindra, Zíka. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:1. Diváci: 9253.

Sestavy:

Pardubice: Kacetl - Holland, Eklund, Piché, J. Kolář, J. Zdráhal, J. Mikuš, Ivan - Tybor, R. Kousal, Harju - Hovorka, Mandát, D. Kindl - Machala, Poulíček, M. Látal - O. Matýs, Pochobradský, M. Kratochvil. Trenéři: Lubina, Bělohlav a Janecký.

Hradec Králové: Mazanec - Zámorský, Nedomlel, Gaspar, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandič, T. Voráček - Dragoun, Bičevskis, Perret - Smoleňák, Rákos, Červený - Jergl, Cingel, Paulovič - M. Chalupa, Kubík, Miškář. Trenéři: T. Martinec, P. Svoboda a Krátoška