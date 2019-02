Karlovy Vary - Hokejisté Hradce Králové zvítězili v utkání 45. kola extraligy v Karlových Varech 4:1. V tabulce desátá Energie ztratila pátý zápas v řadě, Východočeši naopak vyhráli potřetí za sebou a vždy venku. Ze třetího místa ztrácí šest bodů na vedoucí Liberec. Dvěma góly se na výhře Mountfieldu podílel reprezentační bek Filip Pavlík.

Od prvního buly to byl Hradec Králové, který převzal otěže vývoje úvodních dvaceti minut. Východočeši byli aktivnější a matně působící hráče Energie přehrávali ve všech směrech. Hosté svou převahu vyjádřili i gólově. Skóre otevřel v sedmé minutě Paulovič, který v pádu dorazil do branky svou vlastní střelu.

O pět minut později nechala karlovarská obrana Filipa Pavlíka dobruslit až před Novotného, který byl proti jeho zakončení bezmocný. Nepohodu domácích charakterizovala i 51 vteřin trvající přesilovka pěti proti třem, při níž Západočeši ani nevystřelili na branku.

Od začátku druhé třetiny vystřídal v domácím brankovišti Novotného teprve šestnáctiletý mladíček Bednář. V prvních deseti minutách domácí zvýšili svoji aktivitu, která vyústila ve 28. minutě ve snížení skóre, když Flek proměněným sólem využil přesilovou hru.

Snahu domácích utlumil hned ve 30. minutě využitím přesilovky druhým zásahem v utkání Filip Pavlík a potrestal tak vyloučení Skuhravého, který obdržel 2+10 minut za úder do oblasti krku a hlavy. Naděje hráčů z lázeňského města na kontaktní branku držel čerstvý vítěz olympijského festivalu mládeže Bednář, a to zneškodněním několika velkých šancí Východočechů, z nichž největší měli Vopelka a Rákos.

Po zbytek zápasu už ale drželi Východočeši vývoj pevně ve svých rukou a domácí na dostřel nepustili. Snahu o odpor Energie definitivně zlomil v 53. minutě Štindl povedenou tečí Nedomlelovy střely od modré čáry.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Bohužel jsme pustili Hradec poměrně rychlé do dvoubrankového vedení. To byl klíčový moment první třetiny, protože je problém si nechat odskočit takto zkušené mužstvo, jako je Hradec. Nesložili jsme ale zbraně a bojovali jsme dál. Ve druhé třetině jsme výrazně zvýšili pohyb, zlepšili jsme hru a dostali jsme se do tlaku a do šancí. Vytěžili jsme z toho kontaktní gól, ale potom nastal asi klíčový moment utkání, protože jsme při tomto tlaku dostali gól v našem oslabení. Obdržená branka nás dost zlomila a ve třetí třetině si soupeř své vedení zkušeně pohlídal a už nás do nějakých větších šancí nepouštěl."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Mrzí nás, že nedokážeme hrát celých šedesát minut hokej, který chceme. První třetina nebyla z naší strany špatná, kluci měli chuť, elán a dokázali se udržet na puku. Důležité bylo, že na konci první třetiny jsme ubránili oslabení tří proti pěti. Ve druhé třetině jsme absolutně ustoupili z naší hry a myslím si, že kdyby Karlovy Vary daly gól nebo dva, tak bychom se nemohli divit. V této části utkání jsme podali opravdu špatný výkon. Ve třetí třetině jsme se pomaloučku k naší hře z první třetiny začali vracet a výkon byl lepší a lepší. Ke konci jsme si zápas už pohlídali. Musíme dnes vyzdvihnout Jardu Pavelku, který nás držel celý zápas."

HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 28. Flek (T. Rachůnek, Šenkeřík) - 7. Paulovič (Graňák, M. Chalupa), 12. F. Pavlík (Rákos, Miškář), 30. F. Pavlík (Koukal, Rákos), 53. Štindl (Nedomlel, Kukumberg). Rozhodčí: Pešina, Horák - Hynek, Gerát. Vyloučení: 2:6, navíc Skuhravý (Karlovy Vary) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 2931.

Karlovy Vary: F. Novotný (21. Bednář) - Plutnar, Šenkeřík, Eminger, Kozák, Sičák, M. Rohan, Podlipnik - Flek, Gríger, T. Rachůnek - T. Mikúš, R. Vlach, J. Černý - Kohout, Skuhravý, Gorčík - Šik, Kverka, Stloukal. Trenéři: Pešout a Mariška.

Hradec Králové: J. Pavelka - Zámorský, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandič, Štindl, Graňák - Paulovič, Koukal, M. Chalupa - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Vopelka, Rákos, Miškář - Kukumberg, Dragoun. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.