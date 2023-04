Hradec Králové vstoupil do semifinále výhrou 1:0 ve Vítkovicích

Ostrava - Hokejisté Hradce Králové vyhráli první semifinále play off extraligy na ledě Vítkovic 1:0 po samostatných nájezdech. Utkání, kterému kralovali brankáři Aleš Stezka a Matěj Machovský, rozhodl obránce Graeme McCormack. Stezka zlikvidoval ve hře 49 střel, v nájezdech jej ale překonali všichni čtyři exekutoři.

"Bylo to vyrovnané utkání. Myslím si, že jsme se drželi plánu, který jsme měli připravený na domácí. Celý tým pracoval zodpovědně a pracoval dobře hlavně z pohledu defenzivy," řekl trenér hostů Tomáš Martinec.

Úvod utkání nabídl opatrný hokej a jen několik bezproblémových zákroků obou brankářů. Hosté se mohli dostat do vedení v přesilových hrách, dva fauly Kriegera na Lva ale potrestat nedokázali.

První oslabení Vítkovice ubránily bez sebemenších problémů, v závěru druhého měl šanci Jergl. Bekhendová dorážka hráče Mountfieldu ale skončila vedle. Ve 14. minutě se po přečíslení dva na jednoho neprosadil ani Okuliar.

Až poté výrazněji zahrozili i domácí. Střelu Mikuše ale Machovský chytil, Mueller nezamířil přesně a v 18. minutě skončil Lakatošův pokus na tyčce. Neuspěl ani dorážející Krenželok.

Východočeši byli i nadále střelecky aktivnější, gólové šance si ale vytvářet nedokázali. V polovině utkání byl ale blízko změny skóre Marcel, trefil ale jen tyč.

Až poté se probrali i domácí a přidali v útoku. Vytvořili si převahu, vynutili si i první přesilovou hru, faul Zachara ale nepotrestali. Elitní formace Vítkovic se proti bránící čtveřici neprosadila.

Podobně dopadla i druhá početní výhoda Vítkovic na začátku třetí třetiny. Ve 44. minutě trefil hostující Werek tyč, hra byla ale i nadále plná nepřesností. Stejně jako v předešlém případě ale nastřelená branková konstrukce krátkodobě probudila domácí tým, Ostravané se tlačili do útoku, Machovský byl ale pozorný. Stejně spolehlivý byl i Stezka.

Zápas dospěl do prodloužení, ale ani ve čtvrté dvacetiminutovce se obraz hry z pohledu výraznějších příležitostí nezměnil a ústředními postavami byli Stezka a Machovský. V 67. minutě byl vyloučen Rosandič, Vítkovice třetí početní výhodu ale nevyužily.

"Věděli jsme, že obrany budou vítězit nad útoky. Sami jste to viděli. Je to boj. Vítkovice jsou favorit série, každý to o nich píše. Skončili druzí, my čtvrtí, měli o hodně víc bodů. Ale teď už je play off, úplně jiná soutěž. Musíme makat i dál jako v prvním utkání, hrát svou hru," řekl hradecký útočník Oliver Okuliar.

V závěru prodloužení měl více ze hry Hradec Králové, rozhodnout ale hosté nedokázali. Vítěze tak určily nájezdy, ve kterých se mnohem více dařilo hostům. Stezku překonali Jergl, Werek, McCormack i Okuliar. Proti Machovskému uspěli jen Mueller a Fridrich.

"Nájezdy už jsou trošku loterie, pro nás ale dnes se šťastným koncem. A že uspěli všichni naši hráči? Šli na led s tím, aby dali gól, takže skvělá práce," podotkl s úsměvem kouč Martinec.

Série hraná na čtyři výhry bude pokračovat ve středu v Ostravě a domácí věří, že srovnají stav. "Bylo to defenzivní utkání, oba týmy si hlídaly hru a nechtěly hrát otevřený hokej. Šancí moc nebylo. Na druhou stranu to tam mohlo na obou stranách spadnout, byl to vyrovnaný zápas. My se z toho nesypeme a soustředíme se na další utkání," řekl útočník Petr Fridrich.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Byl to velice dobrý a vyrovnaný zápas. Na začátku byl Hradec asi o trošku lepší, ale ve třetí třetině a prodloužení jsme už byli malinko lepší my. Měli jsme přesilové hry, ve kterých jsme měli udeřit, dát gól a třeba rozhodnout. Musíme více chodit do předbrankového prostoru, nemůžeme hrát na 0:0. Musíme se víc rvát a zítra k tomu budeme mít příležitost."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Samozřejmě se mi zápas hodnotí dobře. Bylo to vyrovnané utkání. Myslím si, že jsme se drželi plánu, který jsme měli připravený na domácí. Celý tým pracoval zodpovědně a pracoval dobře z pohledu defenzivy. Pořád máme rezervy v ofenzivní zóně, v předbrankovém prostoru, proto jsme nebyli schopni dát gól. Nájezdy už jsou trošku loterie, pro nás ale dnes se šťastným koncem."

HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 0:1 po sam. nájezdech

Rozhodující nájezd: McCormack. Rozhodčí: Pražák, Květoň - Ondráček, Zíka. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 9325.

Sestavy:

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, J. Stehlík, Gewiese - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Dej, L. Krenželok - M. Kalus, Kotala, Jarůšek - Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.

Hradec Králové: Machovský - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, Marcel - Werek, Lev, Eberle - Jergl, Lalancette, Perret - Okuliar, Zachar, R. Pavlík - Smoleňák, Štohanzl, Pilař. Trenér: T. Martinec.