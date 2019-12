Hradec Králové ve čtvrtfinále Ligy mistrů remizoval s Zugem 1:1

Úvodní utkání čtvrfinále play off hokejové Ligy mistrů: Mountfield Hradec Králové - EV Zug, 3. prosince 2019 v Hradci Králové. Dominik Schlumpf (vlevo) a brankář Luca Hollenstein z EV Zug a Tomáš Vincour (uprostřed) z Mountfieldu.

Úvodní utkání čtvrfinále play off hokejové Ligy mistrů: Mountfield Hradec Králové - EV Zug, 3. prosince 2019 v Hradci Králové. Dominik Schlumpf (vlevo) a brankář Luca Hollenstein z EV Zug a Tomáš Vincour (uprostřed) z Mountfieldu. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové remizovali v úvodním utkání čtvrtfinále play off Ligy mistrů se švýcarským Zugem 1:1. Tým českého reprezentačního útočníka Jana Kováře brzy vedl zásluhou gólu Daria Simiona, ve třetí třetině ale využil přesilovku Tomáš Vincour. Odveta je na programu za týden.

"Byl to kvalitní zápas s výborným soupeřem. Myslím, že remíza je spravedlivá a dává stejné šance do odvety oběma týmům," prohlásil domácí trenér Tomáš Martinec.

Švýcarský celek šel do vedení v páté minutě, kdy dostal puk do jízdy Simion, a přestože na něj dotíral Rosandič, útočník Zugu překonal gólmana Mazance krátkým bekhendovým blafákem. O chvilku později mohlo být s domácími ještě hůře, při Zehnderově ráně z první je ale zachránil výborným zákrokem Mazanec.

"Udělali to hezky. My měli tlak, oni dvě takové nijaké střely, ale pak ujeli a ten hráč to udělal hezky - trefil se pod břevno. Aspoň jsem si sáhl na puk, když jsem ho vytahoval z brány," poznamenal k inkasovanému gólu s hořkým úsměvem Marek Mazanec.

Zug hrál pak první přesilovku zápasu a s Kovářem Východočechům zle zatápěl, domácí ale těžké chvíle přestáli bez úhony. Ještě ve čtyřech naopak ujel Rákos, ale na Hollensteina nevyzrál. Už při rovnovážném stavu neuspěl ve stejné situaci Perret.

"Hrajeme celkově lépe dozadu, ale kdybychom neměli v brance Marka, který nás měsíc dva drží nad vodou, byly by ty zápasy rozhodně složitější. Potřebujeme už začít proměňovat šance, trochu mu tím pomoci a začít dávat góly. Dnes jsme těch šancí měli spoustu," uvedl útočník Radek Smoleňák, jenž dnes oslavil třiatřicetiny.

Ve druhém dějství měl krátce po sobě dvě dobré příležitosti Cingel. Na druhé straně měl Hradec i trochu štěstí při Langeneggerově teči. Na konci 43. minuty Pilař zakončil z první povedenou akci Radovana Pavlíka, jenže Hollenstein sklapl betony včas. Chvíli nato fauloval Klingberg a domácí v přesilovce vyrovnali. Z dobré práce Smoleňáka na brankovišti po ráně Filipa Pavlíka těžil Vincour, jenž uklidil puk snadno do odkryté branky.

Záhy mohl dokonat obrat Jergl, z ideální pozice však zamířil pouze do brankáře. Domácí se dál hnali za vítězným gólem a výhodnější pozicí do odvety ve Švýcarsku, ale skvěle chytající Hollenstein byl proti. Vyznamenal se hlavně při Smoleňákově zakončení z mezikruží.

"Připravovali jsme se na to, že Zug bude hrát hodně aktivně a bude nás presovat. Určitě minimálně polovinu zápasu byl lepším týmem a měl spoustu šancí, ale podržel nás Marek Mazanec. Měli jsme nějaké brejky, které jsme neproměnili, ale od půlky zápasu jsme zlepšili pohyb a začali hrát aktivněji. V přesilovce se nám podařilo vyrovnat, jen škoda, že jsme neproměnili ještě další šance," mrzelo trenéra Martince.

"První třetina byla vyrovnaná se šancemi na obou stranách. Měli jsme štěstí, že jsme skórovali, pak jsme ale dopřáli hodně šancí soupeři. Ve druhé třetině už jsme byli kompaktnější. Ve třetí pak měli domácí spoustu gólových příležitostí, ale my jsme statečně bojovali a pomohl nám brankář. Je to pro nás dobrý výsledek do odvety," řekl kouč Zugu Dan Tangnes.

Výsledky úvodních utkání čtvrtfinále hokejové LM: --------

Mountfield Hradec Králové - EV Zug 1:1 (0:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 45. Vincour (Smoleňák, F. Pavlík) - 5. Simion (R. Diaz). Rozhodčí: Sjöqvist, Öhlund (oba Švéd.) - Brejcha, J. Svoboda (oba ČR). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 2503.

Hradec Králové: Mazanec - Zámorský, Linhart, F. Pavlík, Šalda, Nedomlel, Rosandič, Čáp, R. Pilař - Vincour, Rákos, Červený - Smoleňák, Cingel, M. Chalupa - Jergl, Miškář, Perret - Kevin Klíma, Vopelka, R. Pavlík. Trenéři: V. Růžička st., T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Zug: Hollenstein - Schlumpf, Zgraggen, R. Diaz, Thiry, Zryd, Alatalo, Morant - C. Klingberg, Lindberg, Zehnder - Martschini, Jan Kovář, Hofmann - Simion, McIntyre, D. Meyer - Langenegger, Albrecht, Leuenberger. Trenéři: Tangnes, Holden a Östman.

Djurgaarden - Mnichov 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Branky: 7. Berglund, 10. Possler, 31. Östman, 35. T. Nilsson, 56. A. Hedman - 9. Jaffray.

Frölunda - Biel 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Branky: 51. Lasu, 54. Mustonen - 25. Fuchs, 34. D. Brunner, 41. Pouliot.

Lausanne - Lulea 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky: 40. Jooris - 32. a 42. Kovacs.

Další program:

--------

Úterý 10. prosince - odvetné zápasy čtvrtfinále:

18:00 Lulea - Lausanne,

19:45 Zug - Hradec Králové, Biel - Frölunda,

20:00 Mnichov - Djurgaarden.